Inside: Trumps Plan, Millionen von Amerikanern aus Medicaid zu werfen

Der Gesetzentwurf, den US-Präsident Donald Trump und die Republikaner derzeit im Kongress durchbringen wollen, ist voller beunruhigender Bestimmungen. Aber letztendlich läuft das Steuerkonzept auf massive finanzielle Vorteile für die reichsten Amerikaner hinaus, die auf Kosten von Sozialprogrammen für die weniger Begünstigten gehen. Allen voran Medicaid .

Massive Steuererleichterungen für Reiche – auf Kosten der Armen

Trump forderte die Republikaner am Freitag eindringlich auf, den „BIG, BEAUTIFUL BILL!“ zu verabschieden, und schrieb, dass damit die Steuern für „ALLE Amerikaner“ gesenkt würden ( was nicht stimmt ). Und dass „Millionen illegaler Einwanderer aus Medicaid ausgeschlossen würden, um das Programm für diejenigen zu schützen, die es wirklich brauchen“ ( was ebenfalls nicht stimmt ).

Die Republikaner im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses haben das Gesetz wenige Stunden nach Trumps Botschaft nicht verabschiedet. Nicht wegen der Kürzungen bei Medicaid. Sondern weil sie diese noch extremer wollten. Die Amerikaner wollen keine extremeren Kürzungen. Die Öffentlichkeit steht Medicaid überwiegend positiv gegenüber. 76 Prozent lehnen erhebliche Kürzungen des Programms ab.

Das Steuergesetz, das die Republikaner letztendlich verabschieden werden – ungeachtet der öffentlichen Meinung –, wird das Leben von Millionen von Amerikanern mit niedrigem Einkommen erschweren. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Was ist Medicaid?

Medicaid ist ein staatliches Programm, das Amerikanern mit niedrigem Einkommen sowie Menschen mit bestimmten Behinderungen und anderweitig begrenzten Ressourcen eine Krankenversicherung bietet. Medicaid-Programme werden sowohl aus staatlichen als auch aus Bundesmitteln finanziert. Wobei jeder Bundesstaat sein eigenes Programm in Übereinstimmung mit den Bundesvorschriften und -bestimmungen betreibt.

Über 70 Millionen Amerikaner sind bei Medicaid versichert, das ist mehr als ein Fünftel der Bevölkerung des Landes.

Medicaid ist nicht zu verwechseln mit Medicare. Obwohl Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kürzlich die Programme durcheinanderbrachte, als er sagte, Medicaid werde „vollständig von der Bundesregierung finanziert“. Medicare, nicht Medicaid, wird vollständig von der Bundesregierung finanziert und bietet Amerikanern über 65 Jahren eine Krankenversicherung. Kennedy behauptete auch, dass Amerikaner, die bei Medicaid versichert sind, über hohe Prämien und Selbstbehalte verärgert sind. Obwohl die meisten Amerikaner, die Medicaid in Anspruch nehmen, keine solchen Zahlungen leisten müssen.

Die Verwirrung von RFK Jr. bedeutet nicht unbedingt, dass das Programm an sich verwirrend ist. Aber angesichts der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten kann es durchaus verwirrend sein.

Wie will Trump Medicaid kürzen?

Die Republikaner unter Trump planen, 880 Milliarden Dollar aus dem Haushalt des Energie- und Handelsausschusses zu streichen, der für Medicaid zuständig ist.

Eine Möglichkeit, wie die Republikaner Kosten senken wollen, ist die Begrenzung der „Anbietersteuern“, mit denen die Bundesstaaten ihren Anteil an den Medicaid-Kosten bezahlen. Wobei die Zahlungen an lokale Gesundheitsdienstleister wie Krankenhäuser und Ärzte gehen. Rolling Stone berichtete über die branchenweite Sorge, dass die Einfrierung dieser Zahlungen einige ländliche Krankenhäuser zur Schließung zwingen könnte. Die Republikaner wollen auch die Bundesmittel für Medicaid für Bundesstaaten kürzen, die undokumentierte Amerikaner versorgen. Und verlangen, dass Amerikaner, die an oder unter der Bundesarmutsgrenze leben, Selbstkosten für Leistungen zahlen, die sie bisher nicht bezahlen mussten.

Die Republikaner wollen die Mittel für Medicaid jedoch in erster Linie kürzen, indem sie so viel Bürokratie wie möglich schaffen, um die Zahl der Amerikaner, die Medicaid in Anspruch nehmen, zu reduzieren.

Was ist mit den Arbeitsauflagen?

Es ist bereits schwierig genug , Medicaid-Versicherungsschutz zu erhalten. Und zu behalten. Insbesondere für kranke und behinderte Amerikaner. Trump und die Republikaner wollen den Zugang zu Medicaid noch weiter erschweren.

Der Kern der Kürzungen liegt in den von den Republikanern so genannten „Community Engagement Requirements“ (Gemeinschaftsverpflichtungen). Was eine nette Umschreibung dafür ist, dass sie eine Reihe von Hindernissen für den Versicherungsschutz errichten wollen, die unweigerlich dazu führen werden, dass Amerikaner aus dem Programm ausgeschlossen werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Amerikaner nachweisen müssen, dass sie mindestens 80 Stunden pro Monat arbeiten, um anspruchsberechtigt zu sein. Außerdem müssen sie zweimal jährlich nachweisen, dass sie die Voraussetzungen erfüllen.

Bürokratische Hürden statt echter Einsparungen

Medicaid unterliegt strengen Einkommensgrenzen, die je nach Bundesstaat variieren. Aber es reicht zu sagen, dass die Empfänger nicht genug Geld verdienen dürfen, um davon leben zu können. Durch die Einführung von Arbeitsauflagen verpflichten die Republikaner die Medicaid-Empfänger zur Arbeit. Aber nicht für zu viel Geld. Die Bundesstaaten überprüfen bereits einmal jährlich das Einkommensniveau der Empfänger. Dieser Prozess führt häufig dazu, dass berechtigte Leistungsempfänger aus administrativen Gründen ihre Medicaid-Versicherung verlieren. Beispielsweise wenn sie einen Anruf oder ein Schreiben nicht beantworten.

Studien haben gezeigt, dass Arbeitsauflagen ohnehin nicht zu mehr Beschäftigung führen. Unter anderem weil Amerikaner, die Medicaid beziehen, bereits arbeiten. Die Gesundheitspolitikgruppe KFF veröffentlichte Anfang des Jahres eine Studie, aus der hervorgeht, dass im Jahr 2023 92 Prozent der Erwachsenen unter 65 Jahren, die Medicaid beziehen, arbeiten oder aufgrund von Schulbesuch, Pflege oder einer Behinderung nicht arbeiten, während die übrigen acht Prozent im Ruhestand sind, keine Arbeit finden oder aus anderen Gründen nicht arbeiten. Die Republikaner verbreiten die Vorstellung, dass Millionen von Amerikanern auf ihren Sofas sitzen, Junkfood essen und lachen. Während sie kostenlose Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Aber das ist einfach nicht der Fall.

Die Realität der Betroffenen: Beispiel Georgia

Die Falschheit der Rhetorik der Republikaner in Bezug auf Arbeitsauflagen wird am Beispiel von Luke Seaborn verdeutlicht, einem 54-jährigen Mann aus Georgia, dessen erschütternde Erfahrungen mit dem staatlichen Gesundheitssystem von ProPublica aufgezeigt wurden. Georgia hat derzeit eine Arbeitsauflage für die Medicaid-Versicherung, und der Staat hat Seaborn, einen Mechaniker, als eines der Gesichter des Programms eingesetzt. Seaborn hat sich bei der Einführung des Programms vor der Kamera dafür eingesetzt. Wurde aber seitdem aufgrund bürokratischer Hindernisse zweimal aus dem Programm ausgeschlossen.

„Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagte er gegenüber ProPublica, nachdem er zum zweiten Mal seine Versicherung verloren hatte. Weil er eine Frist für die Einreichung einer Einkommenserklärung versäumt hatte, von deren Existenz er nichts wusste. „Ich habe keine SMS oder E-Mail erhalten. Ich habe getan, was ich sollte. Aber das hat nicht gereicht.“

ProPublica berichtete Anfang des Jahres über das generelle Scheitern des Arbeitsauflagenprogramms von Georgia Medicaid.

Wie viele Amerikaner würden durch die Trump-Kürzungen bei Medicaid ihre Krankenversicherung verlieren?

Das Congressional Budget Office prognostiziert , dass letztlich 10,3 Millionen Amerikaner durch die Kürzungen ihre Krankenversicherung verlieren werden.

Was sagen die Republikaner zu den Kürzungen?

Die „New York Times“ veröffentlichte kürzlich einen Artikel von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dem Leiter der Centers for Medicare and Medicaid Services, Mehmet Oz, Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins und dem Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Scott Turner, in dem die Spitzenbeamten der Trump-Regierung argumentierten, dass die Regierung zu großzügig sei und zu viele Amerikaner Sozialprogramme wie Medicaid ausnutzen würden.

Republikaner im Kongress haben ähnliche Argumente vorgebracht.

„Wir haben einige arbeitsfähige Menschen, die wirklich nicht dort sein sollten. Oder zu einem anderen Versicherungsprodukt wechseln könnten, das ihnen helfen würde, eine Krankenversicherung zu haben“, sagte der Abgeordnete Buddy Carter (R-Ga.) diese Woche. Carter erklärte nicht, wo genau diese Menschen sonst Gesundheitsversorgung erhalten sollten. Obwohl er sagte, er wolle „sicherstellen, dass jeder Zugang dazu hat“. Was ein rührender Gedanke ist.

Folgen der Kürzungen: Millionen ohne Krankenversicherung

„Wir nehmen es den arbeitsfähigen Erwachsenen ohne Kinder weg, die sich weigern zu arbeiten“, fügte der Abgeordnete Dan Crewnshaw (R-Texas) hinzu und stellte damit die Auswirkungen der Kürzungen völlig falsch dar. „Wenn sie nur einen Job finden würden, könnten sie ihre Medicaid behalten.“

Der Abgeordnete Greg Murphy (R-N.C.) hat argumentiert , dass die Regierung die Kriterien für eine Behinderung verschärfen müsse. Murphy, der Arzt ist, beklagte sich konkret über zwei seiner eigenen Patienten. Darunter eine 48-jährige Frau, die seiner Aussage nach schwerhörig ist, aber dank ihrer Hörgeräte seine Fragen verstehen kann. „Das sind schwierige Herausforderungen. Aber sie sind kein Grund, warum jemand Medicaid beziehen, behindert sein und nicht arbeiten sollte“, sagte er. Und fügte hinzu: „Ich persönlich halte sie nicht für behindert.“

Es gibt einige Republikaner, die die Realität der Medicaid-Kürzungen zu verstehen scheinen. Nämlich dass Millionen von Amerikanern, darunter auch Erwerbstätige, ihre Krankenversicherung verlieren werden. Senator Josh Hawley (R-Mo.) schrieb einen Kommentar für die Times, in dem er die „korporatistischen Republikaner“ kritisierte, die „Geschenke an Unternehmen“ und „drastische Kürzungen bei der Sozialversicherung“ priorisieren.

„Die Republikaner müssen ihre Augen öffnen“, schrieb Hawley. „Unsere Wähler unterstützen Sozialversicherungsprogramme. Mehr noch, unsere Wähler sind auf diese Programme angewiesen. Und dafür gibt es einen Grund, über den die Republikaner gut nachdenken sollten. Unsere Wirtschaft wird für Arbeitnehmer und ihre Familien immer unfreundlicher.“

Was sagen die Demokraten zu den Kürzungen?

Die Demokraten, zumindest einige von ihnen, sind über die Kürzungen empört. Der Abgeordnete Frank Pallone (D-N.J.), der führende Demokrat im Energie- und Handelsausschuss, wetterte in einer Erklärung , dass „ganz klar Millionen von Amerikanern ihre Krankenversicherung verlieren, Krankenhäuser schließen, Senioren keinen Zugang mehr zu der Pflege haben, die sie benötigen. Und dass die Prämien für Millionen von Menschen steigen werden, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird“.

„Das ist kein Sparen an den Rändern. Das ist Sparen bis auf die Knochen“, schrieb er. „Der überwiegende Teil der Einsparungen in diesem Gesetzentwurf wird durch die Streichung der Gesundheitsversorgung für Millionen von Amerikanern erzielt. Nirgendwo in diesem Gesetzentwurf wird ‘Verschwendung, Betrug und Missbrauch“ bekämpft. Stattdessen wird die Gesundheitsversorgung der Menschen gekürzt. Und das Geld für Steuererleichterungen für Milliardäre verwendet.“

Demokratischer Widerstand

Senator Bernie Sanders (I-Vt.) lieferte sich Anfang dieser Woche während einer Anhörung einen Schlagabtausch mit HHS-Minister Kennedy über den Gesetzentwurf. „Sie können nicht leugnen, dass die obersten 0,2 % 235 Milliarden Dollar an Steuererleichterungen erhalten, während wir Medicaid kürzen“, sagte Sanders als Antwort auf Kennedys Argument, dass der Gesetzentwurf einkommensschwachen Amerikanern zugute kommen werde.

Auch Pete Buttigieg hat kein Blatt vor den Mund genommen. „Im Moment müssen wir vor allem über … Medicaid sprechen“, sagte er diese Woche. „Während wir hier sprechen, bereiten sich die Republikaner im Kongress und Donald Trump darauf vor, Millionen und Abermillionen von Amerikanern Medicaid wegzunehmen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit, die Armut, die Wirtschaft und das Leben dieser Menschen sind enorm.“

Allerdings können die Demokraten im Kongress oder anderswo nicht viel tun, um die Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern. Weshalb die Republikaner es jetzt durchpeitschen müssen, solange sie noch die Mehrheit haben.

Was sagt Trump dazu?

Trump hat betont, dass seine Regierung Medicaid nicht kürzen werde. Im Januar sagte er Reportern, dass man das Programm „lieben und schätzen“ werde. Dass „die Menschen nicht betroffen sein werden“. Und dass es nur „besser und effektiver“ werden werde. Im folgenden Monat betonte er gegenüber Sean Hannity, dass es nicht „angetastet“ werde und nur „gestärkt“ werde. Und wiederholte gegenüber Reportern bei einer Kabinettssitzung einige Wochen später, dass „wir es nicht antasten werden“.

In jedem Fall fügte Trump den Vorbehalt hinzu, dass die Regierung Verschwendung und Betrug bekämpfen wolle. Was er nun irrationalerweise als Vorwand benutzt, um das Programm, das er angeblich so sehr „schätzt“, zu zerstören. Ja, Millionen weniger begünstigter Amerikaner werden in eine ungewisse Zukunft gestürzt. Aber die Reichen, die Trump wieder ins Amt gebracht haben, brauchen ihre Steuersenkungen.