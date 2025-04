Trump verdankt seine Freiheit dem Rechtsstaat. Er zerstört ihn für alle anderen

Donald Trump verdankt seine anhaltende Freiheit – und sehr wahrscheinlich auch seine zweite Amtszeit als Präsident – der Tatsache, dass er das grundlegende amerikanische Recht und die hart erkämpfte Tradition des ordentlichen Verfahrens ausnutzen durfte. Das Recht, das dazu dient, den Einzelnen vor willkürlicher, instrumentalisierter Strafverfolgung und Staatsterror zu schützen.

Angriff auf das ordentliche Verfahren unter Trumps Regierung

Doch während er seinen 100. Tag zurück im Oval Office feiert, arbeiten Trump und seine Regierung mit Hochdruck daran, genau diese Rechte auf ein ordentliches Gerichtsverfahren auszuhöhlen. Oder allen zu entziehen, die nicht Donald John Trump heißen.

Deportationen ohne Gerichtsverfahren: El Salvador als neues Guantanamo?

Trump hat bereits Hunderte von Einwanderern ohne ordentliches Verfahren in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador verschleppt . Und er hat inzwischen mehrfach in den sozialen Medien argumentiert , dass Amerika einfach nicht jedem einen Prozess gewähren könne. Egal was die fünfte Verfassungsänderung sage. Die Ironie wäre komisch, wenn sie nicht so gesetzlos und krank wäre.

Während der Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024 war Trump so besorgt über die damals sehr reale Möglichkeit, dass er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden könnte – in dem Strafverfahren wegen der Hortung geheimer Dokumente oder in den beiden Verfahren wegen seiner Versuche, die Wahl 2020 zu stehlen –, dass er seine engen Berater fragte, ob die Staatsanwaltschaft versuchen würde, ihn für den Rest seines Lebens unter Hausarrest zu stellen. Oder ihn „einen dieser Overalls“ tragen zu lassen, wie Rolling Stone zuvor berichtet hatte.

Der doppelte Maßstab im amerikanischen Justizsystem

Das war erst vor anderthalb Jahren. Im Zeitrahmen des modernen amerikanischen Nachrichtenzyklus könnten diese Überlegungen genauso gut vor einer Million Jahren stattgefunden haben.

Trump als Nutznießer des Rechts – andere als Opfer

In der Zwischenzeit gelang es Trump – zusammen mit seiner teuren Armada von Strafverteidigern –, die Richter zu beeinflussen. Und die geplanten Prozesse zu verzögern, indem er alle möglichen lächerlichen Behauptungen aufstellte. Und den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten um Hilfe bat, den er persönlich mit streng konservativen Richtern besetzt hatte.

Als die Wahlkampfsaison 2024 auf den Sommer zuging, hatten einige Berater Trumps ihn privat gewarnt , dass Umfragen durchweg darauf hindeuteten, dass eine strafrechtliche Verurteilung – auch in dem Verfahren wegen Wahlmanipulation durch Sonderermittler Jack Smith – vor dem Wahltag katastrophale Folgen für seine Wahlchancen und damit für seine Freiheit haben könnte.

Strategien zur Verzögerung der Strafprozesse

Monatelang gingen mehrere Top-Anwälte von Trump davon aus, dass der Bundesprozess im Zusammenhang mit dem 6. Januar im Sommer der Republican National Convention beginnen würde. Seine Anwälte glaubten zunächst, sie könnten die Gerichte mit verschiedenen Anträgen und Einsprüchen überfluten. Und Trumps Recht auf ein ordentliches Verfahren um jeden Tropfen verzögern, der ihnen nützte. Als die Strafanzeigen eingereicht wurden, waren sie nicht mehr ganz davon überzeugt, dass sie ihn über den Sommer bringen könnten.

Diese Anwälte wurden (zu ihrer Freude) eines Besseren belehrt.

Justiz als politische Waffe: Trumps Einfluss auf Gerichte und Anwälte

Die Strategie von Trump und seinen Anwaltsteams, eine Verzögerungstaktik nach der anderen anzuwenden, war ein Versuch, der von offensichtlicher Böswilligkeit durchdrungen war. Trump und seine Anwälte legten den Grundstein dafür, seinen für den 6. Januar geplanten Bundesprozess zu einer Art „ MAGA-Freakshow “ zu machen. Aber sie brauchten keine Freakshow zu veranstalten. Denn die meisten seiner Strafprozesse fanden nie statt. Mit Ausnahme desjenigen in Manhattan , der eine vergleichsweise triviale Angelegenheit betraf. Eine, von der Trumps Wahlkampfteam nie geglaubt hatte, dass sie politisch annähernd so schädlich sein könnte wie die anderen Verfahren.

Trump war nicht so sehr daran interessiert, die Justiz ihren Lauf nehmen zu lassen. Sondern vielmehr daran, sie aus Eigeninteresse und zum politischen Vorteil zu missbrauchen und auszubluten.

Aber das ist sein Recht als Amerikaner, so zynisch seine Behandlung dieser Rechte auch sein mag.

Trump kontrolliert Teile der Judikative

So ärgerlich es auch war, mit anzusehen, wie sich dies nach und nach entwickelte. Dem zweimal angeklagten und wiederholt unter Anklage gestellten Präsidenten wurde dank unserer verfassungsmäßigen Garantien für ein ordentliches Verfahren die Möglichkeit gegeben, zu verzögern und zu verschleiern. Es ist wahr, dass die meisten Menschen ihre Berühmtheit, ihre Verbindungen oder ihren Geldbeutel nicht einsetzen können, um die Justiz nach ihrem Willen zu beeinflussen. So, wie Trump es getan hat.

Dennoch wäre es ein größeres Verbrechen, irgendjemandem in diesem Land – selbst einer Persönlichkeit wie Trump – sein Recht auf ein ordentliches Verfahren zu verweigern, als das moralische Verbrechen zuzulassen, dass unsere hochgelobten Institutionen ihm die Mittel an die Hand geben, um mit seinen schrecklichsten Missbräuchen davonzukommen.

Wie viel er seinen Anwälten auch bezahlt hat. Trump hat auf jeden Fall sein Geld wert bekommen. Zu den zahlreichen Manövern seiner Anwälte, um mehrere Verhandlungstermine auf nach die Wahl 2024 zu verschieben, gehörten auch offensichtlich lächerliche Salven. Wie die Forderung an die US-Regierung, dem Team Trump zu erlauben, sich auf eine Expedition auf der Suche nach geheimen Dokumenten zu begeben, die offenbar nur dazu diente, Trumps wahnwitzige Verschwörungstheorien über seine Wahlniederlage 2020 und seine anderen irren Theorien über die Unruhen vom 6. Januar 6-Aufstand als eine Anti-Trump-Verschwörung des Deep State darzustellen.

Trumps Team manipuliert die Justiz zu seinen Gunsten

Ihm und seinen Anwälten kam auch eine freundlich gesinnte, von Trump ernannte Bundesrichterin in Florida zugute. Deren wiederholte Verzögerungen und milde Behandlung des bald wiedergewählten Präsidenten von Trumpland wurde so sehr geschätzt, dass sie sich den inoffiziellen Titel „ Lieblingsmitglied der Trump-Kampagne “ verdiente. Und dann schaltete sich die konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs ein, um seine Bundesgerichtsverfahren weiter zu verzögern. Was einige enge Vertraute Trumps „ buchstäblich zum Champagner trinken “ veranlasste. Monate später bescherte der Oberste Gerichtshof Trump einen gigantischen Sieg. Und schenkte ihm die bahnbrechende Entscheidung zur Immunität des Präsidenten.

Das Gericht räumte Trump so viel Spielraum ein, dass einige seiner engsten Vertrauten die historische Entscheidung begeistert mit „ Weihnachten “ verglichen.

Schließlich kam im November eine Mehrheit der amerikanischen Wähler zu Wort. Und schickte Trump zurück, um die eine Aufgabe in der gesamten Nation zu erfüllen, die ihn vor einer Strafverfolgung und seiner wahrscheinlichen Verurteilung durch ein Bundesgericht hätte schützen können.

Trump hat seine Freikarte für diese vier langen Jahre und möglicherweise für den Rest seines Lebens erhalten. Er verdankt seine Rückkehr in die Präsidentschaft und seine Freiheit der Tatsache, dass er das Recht hatte, die hohen Standards und das System der ordentlichen Gerichtsbarkeit auszunutzen. Und bis weit über den Wahltag 2024 hinaus zu strecken.

Prozessverschleppung als Strategie

Jetzt, wo Trump bekommen hat, was er wollte, will er natürlich das ordentliche Verfahren für so ziemlich alle anderen in der Nation abschaffen, die nicht zu ihm gehören oder nicht zu seiner geschützten Klasse von Speichelleckern und Handlangern zählen. Das ordentliche Verfahren ist ein Grundrecht, das seit langem sowohl Bürgern als auch Nichtbürgern in diesem Land garantiert wird. Oder so wurde es uns zumindest glauben gemacht.

Wenn Trump sein Ziel erreicht, einigen das Recht auf ein ordentliches Verfahren zu nehmen, zerstört er es für alle. So sieht es aus .

Verachtung für rechtsstaatliche Prinzipien in der Einwanderungspolitik

Und dennoch prahlen er und seine hochrangigen Regierungsbeamten seit Wochen öffentlich damit, wie sie enorme Ressourcen und Zeit darauf verwenden, nicht nur einigen, sondern vielen das Recht auf ein ordentliches Verfahren zu nehmen. Dies gilt insbesondere für Trumps Kreuzzug zur Durchführung der „größten“ Massenabschiebungsaktion in der Geschichte der USA. Dabei sollen so viele dieser Einwanderer wie möglich abgeschoben und bestraft werden, während ihnen ein ordentliches Verfahren verweigert wird. Und ihnen oft ohne den geringsten hinweis auf glaubwürdige Beweise die Mitgliedschaft in Banden und Verbindungen zum „Terrorismus“ vorgeworfen wird.

„Wir können nicht jedem einen Prozess machen. Denn das würde ohne Übertreibung 200 Jahre dauern“, schrieb der Präsident letzte Woche drohend online. „Wir bräuchten Hunderttausende von Prozessen für die Hunderttausenden von Illegalen, die wir aus dem Land schicken. So etwas ist nicht möglich. Was für eine lächerliche Situation, in der wir uns befinden.“

Am Wochenende postete Trump Ähnliche.: „Es ist nicht möglich, Millionen und Abermillionen von Menschen vor Gericht zu stellen. Wir wissen, wer die Kriminellen sind, und wir müssen sie aus den USA herausholen. Und zwar SCHNELL!“

Extrempositionen von Trumps Vertrauten

Am 1. April, was in einem vernünftigeren Klima sicherlich ein Aprilscherz gewesen wäre, schrieb Stephen Miller, stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, online: „Freundliche Erinnerung. Wenn Sie illegal in unser Land eingedrungen sind, ist die einzige ‚Verhandlung‘, auf die Sie Anspruch haben, die Abschiebung.“

Miller, ein Architekt von Trumps weitreichenden Fantasien über ethnische Säuberungen, ist kaum der einzige hochrangige Regierungsbeamte, der den Begriff ‚ordentliches Verfahren‘ in beunruhigender Weise in Anführungszeichen setzt.

„Zu sagen, dass die Regierung ein ‚ordentliches Verfahren‘ einhalten muss, ist eine rhetorische Frage. Was ein ordentliches Verfahren ist, hängt von unseren Ressourcen, dem öffentlichen Interesse, dem Status des Angeklagten, der vorgeschlagenen Strafe und vielen anderen Faktoren ab“, schrieb Vizepräsident J.D. Vance diesen Monat in X. „Konkret ausgedrückt: Die Verhängung der Todesstrafe gegen einen amerikanischen Staatsbürger erfordert mehr rechtliche Verfahren als die Abschiebung eines illegalen Einwanderers in sein Herkunftsland.“

Nach Ansicht des Vizepräsidenten und anderer Mitglieder seines republikanischen Machtzirkels sollten Rechte auf ein ordentliches Verfahren als optional betrachtet werden. Ähnlich wie Casual Fridays.

Haft im brutalen Mega-Gefängnis in El Salvador

Diese Abschiebungsaktionen (die eher einer Entführung und Auslieferung ähneln) bestehen nun vor allem darin, Dutzende oder Hunderte von Menschen zusammenzutreiben, um sie in ein brutales Mega-Gefängnis in El Salvador zu fliegen. In Zusammenarbeit mit einem von Trumps autoritären Kumpanen, Nayib Bukele, der das mittelamerikanische Land regiert. Und dann öffentlich zu prahlen, dass diese „Terroristen“ niemals freikommen werden.

Die Trump-Regierung hat diese hochkarätigen Fälle – insbesondere den von Kilmar Abrego Garcia, dem Mann aus Maryland, den er illegal nach El Salvador abgeschoben hat – mit einer solchen leidenschaftlichen Verachtung für ein ordentliches Verfahren und einer solchen vorsätzlichen Missachtung der amerikanischen Gerichte behandelt, dass der Präsident eine ausgewachsene Verfassungskrise ausgelöst hat. Anfang dieses Monats haben die Richter des Obersten Gerichtshofs in einer seltenen einstimmigen Entscheidung die Trump-Regierung angewiesen, die Rückkehr von Abrego Garcia auf amerikanischen Boden zu „erleichtern“. Und sicherzustellen, dass sein Einwanderungsfall das ordentliche Verfahren erhält, das „er erhalten hätte, wenn er nicht unrechtmäßig nach El Salvador abgeschoben worden wäre“.

Faschismus statt Blowjobs

Wochen nach diesem Urteil widersetzt sich die Trump-Regierung immer noch fröhlich der Anordnung des Obersten Gerichtshofs. Und fordert jemanden, irgendjemanden, heraus, etwas gegen ihre gesetzlose Verkommenheit zu unternehmen. Es gibt nach wie vor keinerlei Anzeichen dafür, dass die Regierung auch nur einen Finger rührt, um die Rückkehr von Abrego Garcia zu seiner verzweifelten Familie zu ermöglichen, obwohl dazu nur ein einziger Anruf von Trump nötig wäre. Trump und mehrere Mitglieder seines Teams haben argumentiert, dass der Oberste Gerichtshof ihnen nicht befohlen habe, das zu tun, was das Gericht eindeutig angeordnet hatte. Weil das Weiße Haus unter Trump seine eigene Version von Bill Clintons berühmter Aussage darüber, dass „es darauf ankommt, was das Wort ‚ist‘ bedeutet“, anwendet. Nur dass es hier um Faschismus statt um Blowjobs geht.

Und wenn jemand glaubt, dass Trumps Mission, die Rechte auf ein ordentliches Verfahren abzubauen, bei den Undokumentierten, den mutmaßlichen oder imaginären „Kriminellen“ in seinem Fadenkreuz oder anderen Einwanderern, die er und seine Regierung für minderwertig halten, Halt machen wird, dann sollten sie Folgendes wissen. Dass Trump-Beamte aktiv Workshops abhalten, um zu erörtern, wie man es „legal“ machen kann, bestimmte Staatsfeinde zu entrechten. Oder ihnen die US-Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und sie dann aus unserem Land auszuweisen. In einigen Fällen möglicherweise in den berüchtigten Gefängniskomplex in El Salvador.

Trump, ein ehemaliger Spielshowmoderator und ewiger Promi-Klatschkolumnist, wirft die amerikanischen Rechtsstaatlichkeit direkt in den blutverschmierten Holzhäcksler aus dem Film „Fargo“

Zusätzlich zu all seinen anderen Bemühungen, einen echten und erschreckenden demokratischen Rückschritt in den Vereinigten Staaten zu erzwingen, lässt der Präsident nun die vermeintliche Unabhängigkeit des Justizministeriums verschwinden. Und befiehlt öffentlich von seinem im Fernsehen übertragenen Platz im Oval Office aus dem Generalstaatsanwalt, strafrechtliche Ermittlungen gegen mehrere seiner politischen Feinde einzuleiten. In einem Fall gibt es keinerlei Beweise dafür, dass das Ziel von Trump und Generalstaatsanwältin Pam Bondi etwas Unrechtes oder Illegales getan hat. Außer dass es sich der unverzeihlichen Sünde schuldig gemacht hat, sich Trumps Versuchen anzuschließen, die Präsidentschaftswahlen 2020, die er gegen Joe Biden verloren hatte, zu verfälschen und zu stehlen.

Die Vorstellung, dass ein Reisepass oder der Geburtsort einen vor Trump und dem Zorn der modernen Republikanischen Partei retten könnten – die sich gegen ein ordentliches Gerichtsverfahren, die Rechtsstaatlichkeit, die Meinungsfreiheit , grundlegende Bürger- und Menschenrechte und so vieles andere richtet, was wir als Gesellschaft zu schätzen behaupten –, war schon immer eine fantasievolle Illusion. Der Präsident war jedoch immer nur ein Mann. Trump, ein ehemaliger Spielshowmoderator und ewiger Promi-Klatschkolumnist, wirft die amerikanischen Rechtsstaatlichkeit direkt in den blutverschmierten Holzhäcksler aus dem Film „Fargo“. Und er tut dies mit der begeisterten Unterstützung eines schrumpfenden, aber immer noch beträchtlichen Teils der Wählerschaft des Landes. Noch wichtiger ist, dass er diese Rechte schändet, während er von allen einflussreichen Mitgliedern der Republikanischen Partei bejubelt wird. Und so viele dieser Opportunisten und blutrünstigen Ideologen lachen darüber .

„Das ist eine Schande, und seine Kanzlei sollte sich schämen“

George Conway war jahrzehntelang eine feste Größe in den juristischen Kreisen der Republikanischen Partei. Bevor er sich öffentlich von der Partei und der Bewegung distanzierte. Weil sie sich voll und ganz dem autoritären Trumpismus verschrieben hatten. Letzten Monat schickte der Anwalt und politische Kommentator, wie er es selbst bezeichnet, „empörte SMS“ an seinen Kollegen Robert Giuffra. Der laut Conway Trauzeuge bei seiner Hochzeit war und nun Trump in seiner Berufung gegen seine strafrechtliche Verurteilung im New Yorker Schweigegeld-Fall vom letzten Jahr vertritt.

„Die Berufung von Präsident Donald J. Trump ist wichtig für die Rechtsstaatlichkeit“, sagte Giuffra im Januar. „Der Missbrauch des Strafrechts durch die Staatsanwaltschaft von Manhattan, um Präsident Trump ins Visier zu nehmen, schafft einen gefährlichen Präzedenzfall. Und wir hoffen, dass die Klage in der Berufung abgewiesen wird.“

Es spielt keine Rolle, wer Giuffras Argumentation glaubt oder nicht. Der 45. und nun 47. Präsident der Vereinigten Staaten hat jedes Recht, gegen seine Verurteilung Berufung einzulegen. Und sicherzustellen, dass seine Rechte auf ein ordentliches Verfahren in dem historischen Prozess, der ihn zum ersten verurteilten Präsidenten des Landes machte, nicht verletzt wurden. Es ist ein Aspekt unseres Justizsystems, den Giuffra, Conway und zahlreiche andere Eliteanwälte der Linken und Rechten häufig als globalen Goldstandard für den Schutz vor Tyrannei, Verfolgung und sogar Diktatur anpreisen.

„Lawfare“ seiner demokratischen Gegner?

„Ich verstehe, dass jeder Anspruch auf ein ordentliches Verfahren hat. Und dass Bob und seine Kanzlei vertreten dürfen, wen sie wollen. Aber ich habe ihm gesagt, dass es falsch ist, einem Mann, der offen versucht, unser Rechts- und Verfassungssystem zu zerstören, einen solchen Gefallen zu tun“, sagt Conway gegenüber Rolling Stone.

Er fügt hinzu: „Ich meine, wie entsetzlich ist es, dass Trump – ein regelrechter Krimineller, der für weit mehr ins Gefängnis hätte kommen müssen, als er verurteilt wurde – seine Amtsgewalt nutzt, um Anwälte zu bestrafen. Weil sie unschuldige Menschen vertreten, die er nicht mag, und um Menschen genau das ordentliche Verfahren zu verweigern, das er selbst bekommt? Und doch gibt es [Giuffras Kanzlei] Sullivan & Cromwell, die Trump vertritt, nur damit Bob sich wichtig fühlen kann. Das ist eine Schande, und seine Kanzlei sollte sich schämen.“

Eine weitere große, aber unvermeidliche Ironie der zweiten Amtszeit von Trump ist, dass er während des Wahlkampfs 2024 so routiniert als Opfer auftrat. Und behauptete, alle rechtlichen und investigativen Bemühungen, ihn für seine zahlreichen mutmaßlichen Verbrechen und seinen atemberaubend offensichtlichen Machtmissbrauch zur Rechenschaft zu ziehen, seien nichts anderes als eine Form von „Lawfare“ seiner demokratischen Gegner. Trump war, wie er den Wählern ständig propagierte, lediglich ein Opfer eines „zweigeteilten Justizsystems“.

„Sie sind nicht hinter mir her“, behauptete er. „Sie sind hinter Ihnen her. Und ich stehe ihnen nur im Weg.“

Dank seiner zweiten Amtszeit sind diese Behauptungen von Trump nun in gewisser Weise richtig geworden.

Die Regierung hat es nun gnadenlos auf Sie und Ihre grundlegendsten verfassungsmäßigen Rechte abgesehen. Es gibt ein zweigleisiges Rechtssystem.

Auf der einen Seite sitzt Trump und alle wohlhabenden, opportunistischen Freunde und Speichellecker, die er dort zulässt. Die zweite Seite ist für seine Opfer und den Rest von uns reserviert.