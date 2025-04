Trump sagt, er werde den Kolumbus-Tag wieder einführen. Er war nie abgeschafft worden

Im Rahmen seiner Bemühungen, die Kolonialisierung wieder groß zu machen, sagt US-Präsident Donald Trump , er werde „den Columbus Day aus der Asche zurückholen“.

Trumps Ankündigung auf Truth Social: Columbus als Symbol der Kolonialisierung

„Die Demokraten haben alles getan, um Christoph Kolumbus, seinen Ruf und alle Italiener, die ihn so sehr lieben, zu zerstören“, schrieb der Trump am Sonntag auf Truth Social. „Sie haben seine Statuen niedergerissen und nichts als ‘WOKE‘ aufgestellt, oder noch schlimmer, gar nichts! Nun, ihr werdet euch freuen zu hören, dass Christopher ein großes Comeback feiern wird. Ich setze hiermit den Columbus Day unter den gleichen Regeln, Daten und an den gleichen Orten wieder ein, wie er seit vielen Jahrzehnten begangen wurde!“

Der politische Hintergrund: Angriff auf „Woke“-Kultur und historische Aufarbeitung

Es ist nicht überraschend, dass Trump Columbus so schätzt. Gerade, wenn man bedenkt, dass der derzeitige Präsident den Wunsch geäußert hat, sowohl Grönland als auch Kanada zu kolonisieren und sie Teil der Vereinigten Staaten zu machen.

Columbus Day vs. Indigenous Peoples‘ Day: Der Kampf um Amerikas Erinnerungskultur

Ungeachtet dessen, was Trump sagt, bleibt der Columbus Day ein bundesweiter Feiertag. Wie schon seit Jahrzehnten. Und wird am zweiten Montag im Oktober begangen. Einige Städte und Bundesstaaten – darunter Alaska, Oregon, Vermont und Seattle – haben den Indigenous Peoples‘ Day oder Native American Day am selben Tag offiziell anerkannt. Viele Bundesstaaten feiern keinen der beiden Feiertage, laut Axios.

Entfernte Denkmäler und Proteste: Die neue Sicht auf Christoph Kolumbus

An einigen Orten in den Vereinigten Staaten wurde die Ehrung von Kolumbus in Frage gestellt. Insbesondere angesichts der Proteste für Rassengleichheit im Jahr 2020, da der Entdecker indigene Menschen auf Hispaniola getötet und versklavt hatte. Laut einer Analyse der Washington Post und des Massachusetts Institute of Technology wurden mindestens 40 Kolumbus-Denkmäler aus dem öffentlichen Raum in den USA entfernt. Aber mehr als 130 standen im Oktober letzten Jahres noch.

„Die Feierlichkeiten zu Ehren von Kolumbus sollen uns auslöschen. Und sind letztlich eine Feier unseres Völkermords“, sagte die Aktivistin für die Rechte der Ureinwohner Mahtowin Munro gegenüber der Post.

Aktivisten fordern ein Ende der Kolumbus-Feierlichkeiten

Präsident Joe Biden hat während seiner Amtszeit den Tag der indigenen Völker gefeiert. Er hat 2021 mit einer Proklamation begonnen, in der er „die unschätzbaren Beiträge und die Widerstandsfähigkeit der indigenen Völker“ würdigte und „ihre angeborene Souveränität“ anerkannte. Biden hat jedoch auch den Columbus Day jedes Jahr während seiner Amtszeit anerkannt.

Demokratische Initiativen zur Reform des Feiertags

Im letzten Kongress haben 67 demokratische Abgeordnete und Senatoren einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Tag der indigenen Völker anstelle des Columbus Day begehen soll. Aber der Gesetzentwurf kam nicht zur Abstimmung.

Kolonialnostalgie als politische Waffe im Wahlkampf

Präsident Franklin Delano Roosevelt erklärte den Columbus Day erstmals 1934 zum nationalen Feiertag , und 1937 wurde er vor allem dank der Lobbyarbeit der Knights of Columbus, einer katholischen Bruderschaft, zu einem bundesweit anerkannten Feiertag . Obwohl Columbus nie Nordamerika erreichte , wurde er als erster Europäer, der die Karibikinseln betrat, zum Symbol für die Kolonialisierung Amerikas.