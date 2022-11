Trump verwendet David Bowies „Heroes“ im Wahlkampf: Duncan Jones ist verärgert

Duncan Jones, der Sohn von Angie und David Bowie, hat seinen Missmut über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump geäußert, weil dieser bei Wahlkampfveranstaltungen „Heroes“ (1977) von Jones‘ Vater gespielt hat.

Der Republikaner hatte vergangene Woche während seines Aufenthalts in Florida seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten 2024 angekündigt und beim Verlassen der Bühne den Track gespielt.

Nachdem Twitter-Nutzer*innen Bowies Sohn auf die Verwendung des Titels hingewiesen hatten, postete er am vergangenen Mittwoch (16. November): „Wir haben das schon einmal durchgemacht. Er hat denselben Track bereits vor sechs Jahren [bei seiner ersten Kandidatur für das Weiße Haus 2016] verwendet. Mir wurde gesagt, dass wir wenig dagegen tun können.“

We’ve been though this before. He used the same track 6 years ago. Ive been told there is little we can do about it.

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) November 16, 2022