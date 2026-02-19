Trumps Versuch, die Kohle wiederzubeleben, ist unsinnig

Donald Trump ist seit seinem Eintritt in die amerikanische Politik ein großer Unterstützer der Kohleindustrie und setzte 2016 bei seiner Kundgebung „Trump Digs Coal“ einen Schutzhelm auf. Es war Teil seines Versuchs, sich als Populist zu inszenieren, und er sagte wiederholt, er werde die Branche wiederbeleben und Kohle-Arbeitsplätze zurückbringen.

Offenbar mit diesem Ziel ordnete der Präsident vergangene Woche an, dass das Pentagon Kohleenergie erwerben soll.

„Ich werde eine Executive Order unterzeichnen, die das Kriegsministerium anweist, direkt mit Kohlekraftwerken an neuen Stromabnahmeverträgen zu arbeiten, um sicherzustellen, dass wir zuverlässigere Energie und ein stärkeres und widerstandsfähigeres Stromnetz haben, und wir werden nun über das Militär viel Kohle kaufen“, sagte Trump vergangenen Mittwoch bei einer Unterzeichnungszeremonie.

Teure Energieform

Die Kohleindustrie befindet sich seit weit über einem Jahrzehnt im Niedergang, teilweise weil Erdgas nach dem Fracking-Boom Kohle verdrängte. Gleichzeitig sind die Kosten für erneuerbare Energien in den vergangenen 15 Jahren drastisch gesunken, wodurch sie günstiger als Kohlestrom wurden. Kurz gesagt: Kohle ist in den USA zu einer der teuersten Energieformen geworden.

Trump sagt, er werde Kohle-Arbeitsplätze zurückbringen, doch das ist eher unwahrscheinlich. Abgesehen davon, dass Kohle wirtschaftlich nicht die richtige Wahl für neue Energieinfrastruktur ist, werden viele der früher von Menschen erledigten Arbeiten inzwischen von Robotern und Maschinen übernommen. Die Automatisierung hat die Branche erfasst, und die Arbeitsplätze kommen nicht zurück.

Experten widersprechen

Costa Samaras, Direktor des Scott Institute for Energy Innovation an der Carnegie Mellon University, sagt gegenüber ROLLING STONE, Trumps Plan, das Pentagon zum Kauf von Kohle zu verpflichten, ergebe wenig Sinn.

„Auf den ersten Blick scheint das keine tragfähige Strategie für die Energie-Resilienz militärischer Einrichtungen zu sein“, sagt Samaras. „Es wirkt eher wie eine Strategie, mit der der Staat in Energiemärkte eingreift, um einen bevorzugten Brennstoff zu stützen, der wirtschaftlich weitgehend nicht konkurrenzfähig ist.“

Erin Sikorsky, Direktorin des Center for Climate and Security, eines Forschungsinstituts zum Klimawandel, stimmt zu und weist darauf hin, dass die Kosten, neue Kohlekraft an Militärbasen zu bringen, „enorm“ wären.

Militär und Stromnetz

„Es gibt nichts, was das Militär daran hindert, Kohle zu kaufen, wenn es das wollte“, sagt sie. „Wenn es wirtschaftlich oder energetisch sinnvoll wäre, könnten sie das tun. Dass sie es nicht tun, deutet darauf hin, dass die Kosten zu hoch sind.“

Militärbasen hängen in der Regel am selben Stromnetz wie die umliegenden Gemeinden. Abgesehen von einigen Stützpunkten in Alaska bezieht das Militär nicht viel Energie direkt aus Kohlekraftwerken. Daniel Kammen, Energieprofessor an der University of California, Berkeley, sagt, Trumps Plan, sie dazu zu zwingen, wäre „kostspielig, rückwärtsgewandt und wahrscheinlich schädlich“, und weist darauf hin, dass der Preis für Kohlestrom in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist, während Erdgas und erneuerbare Energien billiger wurden.

Zwischen 2010 und 2020 etwa fiel der Preis für Solarenergie von rund 378 Dollar pro Megawattstunde auf etwa 68. Kohle blieb im gleichen Zeitraum bei etwa 100.

Regierung verteidigt Entscheidung

Das Verteidigungsministerium erklärte in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE, es unterstütze Trumps Executive Order „vollumfänglich“ und werde „langfristige Stromabnahmeverträge mit kohlebefeuerten Anlagen anstreben, wo sie die Netzzuverlässigkeit erhöhen, Stromausfälle verhindern und die Einsatzfähigkeit kritischer Verteidigungs- und Geheimdienstoperationen sicherstellen.“

Während Trump versucht, die Kohleindustrie zu stützen, unternimmt er zugleich Schritte, um die Branche der erneuerbaren Energien auszubremsen. Seit seiner Rückkehr ins Amt im vergangenen Jahr hat die Trump-Regierung Fördermittel für Projekte im Bereich erneuerbare Energien gestrichen und sogar versucht, bereits laufende Projekte zu stoppen.

Die Environmental Protection Agency hob zudem kürzlich das „Endangerment Finding“ auf, eine wegweisende wissenschaftliche Feststellung, die als Grundlage für die bundesstaatliche Klimaregulierung diente.

Falscher Kurs

Samaras sagt, die Regierung gehe den falschen Weg.

„Unterm Strich schränkt die Regierung das Wachstum neuer sauberer Energiequellen ein und streicht Investitionen in die Netz-Resilienz … und das zu einem Zeitpunkt, an dem künstliche Intelligenz die Energienachfrage in die Höhe treibt“, sagt Samaras. „Wir brauchen eine generationenübergreifende Reinvestition in die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinden und unsere Militäranlagen zuverlässige und bezahlbare Energie haben.“

Samaras sagt, allein aufgrund der Marktgegebenheiten sei es wahrscheinlich, dass Solar-, Wind- und Batteriespeicher in den kommenden Jahren „90 Prozent oder mehr“ der neu hinzugefügten Stromkapazität ausmachen werden. Die Trump-Regierung kann versuchen, erneuerbare Energien zu stoppen, aber sie kann die Mathematik nicht verändern.

Internationaler Vergleich

Während Trump versucht, die Kohle am Leben zu halten, entfernt sich der Rest der industrialisierten Welt schrittweise von fossilen Brennstoffen. Trump und seine Verbündeten verweisen gern darauf, dass China weiterhin Kohlekraftwerke baut, doch das Land errichtet zugleich zahlreiche Anlagen für erneuerbare Energien, und der Kohleverbrauch geht dort zurück. China betrachtet Kohlekraft lediglich als brauchbare Reserve für den Fall eines Energie-Notstands.

„Klugere nationale Führungspersönlichkeiten anderswo investieren in saubere Energie mit mehr Arbeitsplätzen, mehr Flexibilität und geringeren Kosten“, sagt Kammen. „Es ist, als hätte man einen Präsidenten, der Dame spielt, während alle anderen Schach spielen.“