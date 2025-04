„Kevin – Allein in New York“-Regisseur will Trump-Cameo entfernen

Wenn Sie nur Donald Trumps erste Osterbotschaft auf Truth Social gesehen haben, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie normal sie klingt. Aber kaum 60 Sekunden vergingen, bevor er zu seinem gewohnten Stil zurückkehrte.

„Melania und ich wünschen allen ein frohes Osterfest!“, Trump postete dasam Sonntagmorgen auf Truth Social. „Ob Sie nun in die Kirche gehen. Oder den Gottesdienst zu Hause verfolgen. Möge dieser Tag für alle, die die Auferstehung Jesu Christi feiern, voller Frieden und Freude sein. ER IST AUFGEGANGEN!!“

Auf diese Botschaft folgte sofort eine Schimpftirade gegen seine Feinde. Darunter ‚radikale linke Verrückte‘. Und „schwache und ineffektive Richter und Strafverfolgungsbeamte“.

„Die Schlimmsten der Schlimmsten“

Trump: „Frohe Ostern an alle. Auch an die radikalen linken Verrückten, die so hart kämpfen und intrigieren. Nur um Mörder, Drogenbarone, gefährliche Häftlinge, Geisteskranke und bekannte MS-13-Gangmitglieder und Frauenschläger zurück in unser Land zu holen“.

Trump bezieht sich wahrscheinlich auf die Bemühungen, abgeschobene Einwanderer aus der Haft in El Salvador zurückzuholen. Darunter Kilmar Abrego Garcia, ein Vater aus Maryland, dessen falsche Abschiebung die Regierung wiederholt eingeräumt hat. In Haft waren sie unmenschlichen und grausamen Bedingungen ausgesetzt. Obwohl Trump-Beamte die abgeschobenen Männer als „die Schlimmsten der Schlimmsten“ bezeichnet haben, hatten in Wahrheit etwa 90 Prozent von ihnen keine Vorstrafen in den USA. Und ihnen allen wurde ein ordentliches Verfahren verweigert. Bevor sie auf unbestimmte Zeit in ein ausländisches Gefängnis geschickt wurden.

Und er will noch mehr abschieben. Trump hat Fragen zu diesem Thema ausgewichen. Und behauptet, er sei „nicht involviert“. Obwohl er und El Salvadors Präsident Nayib Bukele das Thema nur drei Tage zuvor im Oval Office besprochen hatten.

Razzien in Gotteshäusern

Trump fuhr fort. „Frohe Ostern auch an die SCHWACHEN und UNWIRKSAMEN Richter und Strafverfolgungsbeamten, die diesen finsteren Angriff auf unsere Nation weiter zulassen. Einen Angriff, der so gewalttätig ist, dass er niemals vergessen werden wird!“

Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang des Monats einstimmig entschieden , dass die Trump-Regierung die Rückkehr von Abrego Garcia in die USA „erleichtern“ muss. Und ein anderes Gericht bezeichnete letzte Woche die Argumente der Regierung gegen die Rückführung von Abrego Garcia als „schockierend“ und „rechtswidrig“.

Während Trump Ostern mit seiner Frau Melania Anfang dieser Woche mit Veranstaltungen im Weißen Haus feierte – darunter ein von Unternehmen gesponsertes Ostereiersuchen –, verzichten viele Einwanderer möglicherweise auf solche Feierlichkeiten. Aus Angst, während des Gottesdienstes von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommen zu werden. Anfang dieses Monats entschied ein Bundesrichter zugunsten der Trump-Regierung. Und erteilte der ICE die Erlaubnis, in Gotteshäusern Razzien durchzuführen. Die Kläger in diesem Fall, mehrere religiöse Gruppen, haben erklärt, dass sie die Entscheidung prüfen. Und ihre Optionen für das weitere Vorgehen abwägen.

Trump griff natürlich auch Joe Biden an

„Wir sind weiterhin zutiefst besorgt über die Auswirkungen dieser Politik und setzen uns für den Schutz der in der ersten Verfassungsänderung und im Religious Freedom Restoration Act verankerten Grundrechte ein“, sagte die leitende Anwältin der Kläger, Kelsi Corkran, Direktorin des Institute for Constitutional Advocacy & Protection, gegenüber The Associated Press.

Trump griff natürlich auch Joe Biden an und bezeichnete ihn als „unseren SCHLECHTESTEN und inkompetentesten Präsidenten“, während er gleichzeitig die große Lüge aufrechterhielt, dass „die Menschen … bei den Präsidentschaftswahlen 2020 BETROGEN haben, um diesen höchst destruktiven Idioten zu wählen“. Mehrere zuverlässige Stellen, darunter die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit, kamen zu dem Schluss, dass die Wahl 2020 die sicherste Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten war.

In einer dritten Botschaft zu Ostern versprach Trump, „Amerika größer, besser, stärker, wohlhabender, gesünder und religiöser zu machen als je zuvor!!!“