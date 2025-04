Trump deportiert Jugendlichen ohne Vorstrafen in El-Salvador-Gefängnis: Bericht

Wilmer Gutiérrez sah seinen Sohn zuletzt am Morgen des 24. Februar. Später am selben Tag rief sein Neffe ihn an, um ihm mitzuteilen, dass der 19-jährige Merwil Gutiérrez nur wenige Schritte von ihrer gemeinsamen Wohnung in der Bronx entfernt festgenommen worden war. „Die Beamten packten ihn und zwei andere Jungen direkt am Eingang unseres Gebäudes“, erinnert er sich. „Einer sagte: ‚Nein, er ist es nicht‘. Als würden sie nach jemand anderem suchen. Aber der andere sagte: ‚Nehmt ihn trotzdem mit‘.“

Merwil gehörte zu den 238 Venezolanern, die gemäß dem Alien Enemies Act von 1798 nach Documented , einer Nachrichtenredaktion, die über Einwanderergemeinschaften in New York City berichtet, nach El Salvador deportiert wurden. Er hat keine Vorstrafen. Weder in Venezuela noch in den USA, so die Nachrichtenredaktion. Und hat keine Tätowierungen. Was eines der Kriterien ist, anhand derer ICE-Beamte behaupten, Migranten seien Mitglieder der Tren de Aragua-Bande.

William Parra, ein Anwalt der Anwaltskanzlei Inmigración Al Día, die seinen Fall vertritt, sagt, dass Merwils Inhaftierung ungerechtfertigt war. Weil er zusammen mit seinem Vater ein anhängiges Verfahren vor dem Gericht für Einwanderung hat. Und er die richtigen Schritte unternahm, um ihre Situation zu klären. „Merwil wurde festgenommen, weil er mit Freunden unterwegs war. Und zur falschen Zeit am falschen Ort war. ICE hat nicht nach ihm gesucht. Und es gibt auch keinerlei Beweise dafür, dass Merwil einer Gang angehört hat“, sagte Parra.

Ein Mega-Gefängnis, das mit Foltervorwürfen, außergerichtlichen Tötungen und anderen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird

Der Vater und der Sohn kamen 2023 zusammen mit Merwils Großvater und Cousin in die USA. Die Familie war vor der Diktatur von Nicolás Maduro geflohen. Und kam in der Hoffnung auf wirtschaftliche Stabilität nach Amerika. Vor seiner Verhaftung hatte Merwil seine Einwanderungspapiere erhalten. Und einen Gerichtstermin für Februar 2027.

Wilmer hat sich schwer damit getan zu verstehen, warum sein jugendlicher Sohn in das Terrorism Confinement Center (CECOT) in El Salvador gebracht wurde. Ein Mega-Gefängnis, das mit Foltervorwürfen, außergerichtlichen Tötungen und anderen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird. „Ich habe das Gefühl, dass mein Sohn entführt wurde“, sagte Wilmer. „Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, nach ihm zu suchen. Bin von einem Revier zum anderen gegangen. Habe mit zahlreichen Menschen gesprochen, die mich immer wieder an andere Stellen verwiesen haben. Doch nach all dem hat mir niemand Informationen oder ein einziges Dokument über seinen Fall gegeben.“

„Ich hätte es verstanden, wenn er nach Venezuela zurückgeschickt worden wäre“, sagte er, bevor er fragte: ‚Aber warum in ein fremdes Land, in dem er noch nie gewesen ist?“

Ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren nach El Salvador geschickt

CBS‘ 60 Minutes veröffentlichte einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass 75 Prozent der Venezolaner – 179 Männer –, die im März von der Trump-Regierung abgeschoben wurden, keine erkennbare Vorstrafe hatten. Die Migranten, von denen die Regierung behauptete, sie hätten Verbindungen zur venezolanischen Bande Tren de Aragua, wurden ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren nach El Salvador geschickt.

Das Heimatschutzministerium gab später zu, dass es Kilmar Abrego Garcia , einen unschuldigen Mann mit Schutzstatus, aufgrund eines „ administrativen Fehlers “ zu Unrecht nach CECOT abgeschoben hatte. Obwohl der Oberste Gerichtshof angeordnet hat, die Rückkehr von Abrego Garcia in die USA zu ermöglichen, hat die Trump-Regierung das Urteil offen missachtet .

„Heute sind es 34 Tage nach seinem Verschwinden“

Am Dienstag bat Abrego Garcias Frau, Jennifer Stefania Vasquez Sura, die amerikanische Staatsbürgerin ist, die Trump-Regierung und den Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, eindringlich, „keine politischen Spielchen mehr mit dem Leben von Kilmar zu treiben“.