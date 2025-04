Trumps Zustimmungsrate erreicht neuen Tiefpunkt

Trump und seine „F*ck you, bezahl mich“-Präsidentschaft

Trump-Regierung verwirft Plan zur Begrenzung von Salmonellen in Geflügel

Jetzt bringt Trump Journalisten in Gefahr

Die Zustimmungsrate von US-Präsident Donald Trump ist laut einer neuen Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research unter 40 Prozent gesunken.

Mehrheit der Amerikaner bewertet Trumps Leistung als negativ

Die Umfrage ergab auch, dass etwa vier von zehn Amerikanern Trump während seiner zweiten Amtszeit als „schrecklichen“ Präsidenten bezeichnen. Etwa jeder Zehnte bewertet seine Leistung als „schlecht“. Und zwei von zehn sagen, er sei „durchschnittlich“. Nur drei von zehn Amerikanern bewerteten Trumps Leistung als „großartig“ oder „gut“.

Republikaner verlieren das Vertrauen in Trumps Prioritäten

Die Umfrage des AP/NORC Center ist eine von mehreren aktuellen Umfragen , die zeigen, dass mit dem Ende der ersten 100 Tage der Amtszeit des Präsidenten die positive Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber Trump nachlässt . Selbst Republikaner, die zwar weiterhin weitgehend hinter ihm stehen, verlieren das Vertrauen, dass er das Land in die richtige Richtung führt.

Die Umfrage ergab, dass 44 Prozent der Amerikaner sagen, Trump konzentriere sich auf die falschen Prioritäten. Nur 54 Prozent der Republikaner sagen, er konzentriere sich auf die richtigen Prioritäten. 26 Prozent sagen, er konzentriere sich auf eine ausgewogene Mischung von Themen. Und 13 Prozent sagen, er konzentriere sich auf die falschen Prioritäten. Das alles gegenüber 75 Prozent der Demokraten, die sagen, er konzentriere sich auf die falschen Prioritäten.

Eine wachsende Mehrheit der Amerikaner lehnt Trump insgesamt als Präsidenten ab. 59 Prozent gegenüber 39 Prozent, die ihn befürworten. Die Umfrage wurde unter 1260 Erwachsenen in den USA durchgeführt und fand vom 17. bis 21. April statt.

Weitere Umfragen zeigen historische Tiefstände für Trump

Unterdessen ergab eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der New York Times und des Siena College , dass Trumps Zustimmungsrate bei 42 Prozent liegt. Was zu diesem frühen Zeitpunkt einer Amtszeit eines Präsidenten einen historischen Tiefstand darstellt.

Wirtschaft und Einwanderung als Hauptkritikpunkte

Zu den Themen, bei denen seine Popularität stark gesunken ist, gehören die Wirtschaft und die Einwanderung. Obwohl es einige Unterstützung für Abschiebungen gibt. 51 Prozent der Befragten lehnen seinen Umgang mit der Einwanderung ab. 55 Prozent lehnen seine Wirtschaftspolitik ab.

Breite Ablehnung von Trumps Exekutivbefugnissen

Die Wähler lehnen auch mehrere seiner Exekutivverordnungen ab. Wobei eine breite Mehrheit angibt, dass sie eine Einschränkung der Machtbefugnisse Trumps durch einseitige Maßnahmen bevorzugen würden. So gaben beispielsweise 61 Prozent der Wähler, darunter 33 Prozent der Republikaner, an, dass ein Präsident nicht die Befugnis haben sollte, ohne Zustimmung des Kongresses Zölle zu erheben. Und 54 Prozent, darunter 26 Prozent der Republikaner, sind der Meinung, dass er vom Kongress beschlossene Programme nicht beenden dürfen sollte.

Skepsis gegenüber Trumps Umgang mit Migration und Justiz

Die Zahlen steigen, wenn es um Übergriffe im Bereich der Einwanderung geht. 63 Prozent, darunter 40 Prozent der Republikaner, sagen, dass ein Präsident legale Einwanderer, die gegen Israel protestiert haben, nicht ausweisen dürfen sollte. Trumps Drohung, amerikanische Staatsbürger in El Salvador ins Gefängnis zu stecken, ist ebenfalls äußerst unpopulär. 73 Prozent der Wähler, darunter 56 Prozent der Republikaner, sagen, dass ein Präsident das nicht tun darf.

Trump droht mit Missachtung des Obersten Gerichtshofs

Trumps Missachtung des Gerichts sorgte für einen der größten Umschwünge in der Ablehnung in der Times/Siena-Umfrage, die vom 21. bis 24. April unter 913 Wählern durchgeführt wurde. 76 Prozent der Wähler und 61 Prozent der Republikaner sind der Meinung, dass ein Präsident den Obersten Gerichtshof nicht ignorieren darf.

Reaktionen aus dem Trump-Lager auf sinkende Umfragewerte

Der Einbruch in den Umfragen ärgert Trump sichtlich. Der Präsident schimpfte auf Truth Social über eine Umfrage von Fox News, aus der hervorgeht, dass die Amerikaner Trumps Wirtschaftspolitik skeptisch gegenüberstehen. „Rupert Murdoch hat mir seit Jahren gesagt, dass er seinen Trump-hassenden Fake-Umfrageforscher bei FoxNews loswerden will. Aber er hat es nie getan“, schrieb Trump am Donnerstag. „Dieser ‚Umfrageforscher‘ hat mich und MAGA seit Jahren falsch eingeschätzt. Außerdem sollte er, wenn er schon dabei ist, auch beim China-freundlichen Wall Street Journal Änderungen vornehmen. Das ist Mist!!!“

Auch Reuters und Gallup veröffentlichten in den letzten Tagen Umfragen, die einen Einbruch Trumps zeigen. Insbesondere in Bezug auf die Wirtschaft, da seine immer wieder wechselnden Zölle zu globaler Instabilität geführt haben.

Historische Parallelen: Trumps Einbruch erinnert an 2020

Trotz der öffentlichen Wut des Präsidenten sagen zwei Trump-Berater gegenüber Rolling Stone, dass sie sich keine Sorgen über die jüngste Reihe negativer Umfragen für den Präsidenten machen. Vor allem weil – unabhängig davon, was Trumps Unbeliebtheit in den kommenden Jahren für andere republikanische Kandidaten bedeuten könnte – der Präsident als lame duck ins Amt gekommen ist. Trotz seiner öffentlichen Flirts mit der Untergrabung der Verfassung und einer dritten Amtszeit im Weißen Haus übernahm Trump die Macht als jemand, der sich vermutlich keine Sorgen machen muss, dass seine Umfragewerte eine Wiederwahl erschweren könnten.

„Er sagt sowieso immer, dass die Umfragen gefälscht sind. Und nach dem Sieg bei den Volksabstimmungen 2024 sieht er noch mehr Gründe dafür, die schlechten Umfragen als Fälschung abzutun“, so ein Trump-Berater.

Am Samstagabend schrieb John McLaughlin, einer der führenden Meinungsforscher Trumps für seine Präsidentschaftskampagnen, an Rolling Stone. „Das ist eine furchtbar verzerrte Umfrage. Nur 37 Prozent sind Trump-Wähler für 2024. Wir haben 50 Prozent erhalten. Ich würde gerne die Erklärung der New York Times dazu hören. Sind wir wieder bei den gefälschten Umfragen der letzten acht Jahre angelangt?“

Erneute Annäherung an kritische 30-Prozent-Zustimmung

Die neue AP-Umfrage, die einen Rückgang der Zustimmungsrate des Präsidenten auf unter 40 Prozent zeigt, hätte in früheren Zeiten in Trumps Hauptquartier Alarmglocken läuten lassen.

Während des höllischen Sommers 2020, als Trump inmitten der explodierenden Todeszahlen und der wirtschaftlichen Implosion durch die Covid-19-Pandemie für seine Wiederwahl kandidierte, verfolgten mehrere Spitzenberater Trumps in seiner Kampagne oder in seiner Regierung nervös die öffentlichen Umfragen und privaten Daten der Republikaner. Und bissen sich die Nägel ab, weil die Zustimmungsrate des Präsidenten sank.

Wenn Trump zu nahe an „die Mitte der 30er Jahre“ käme, sagte ein hochrangiger Trump-Berater damals, „verlieren wir“.

Republikanisches Lager bleibt in der Öffentlichkeit ruhig

Im November 2020 verlor Trump tatsächlich die Wahl. Und heute, nur drei Monate nach Amtsantritt seiner neuen Regierung, gibt es bereits einige hochwertige Umfragen, die zeigen, dass der Präsident sich wieder der 30-Prozent-Marke nähert.

Trump mag sich auf Truth Social über seine sinkende Popularität beschweren. Aber sein Lager scheint sich keine allzu großen Sorgen zu machen.