Donald Trump stand am Donnerstagabend auf der Bühne in Atlanta und erzählte eine wahnsinnige Lüge: Die Demokraten, sagte er, wollen „das Baby töten“. „Sie werden das Leben eines Kindes im achten Monat, im neunten Monat und sogar nach der Geburt – nach der Geburt – nehmen, wenn Sie sich den ehemaligen Gouverneur von Virginia ansehen, er war bereit, dies zu tun. Er sagte: ‚Wir legen das Baby beiseite und entscheiden, was wir mit dem Baby machen‘, was bedeutet: Wir werden das Baby töten.“

Das war ein leichtes Spiel, praktisch ein gefundenes Fressen für Präsident Joe Biden: Spätabtreibungen sind extrem selten – nur 1 Prozent der Abtreibungen in den Vereinigten Staaten finden später als nach 21 Wochen statt, also nach der Hälfte des fünften Schwangerschaftsmonats – und wenn, dann fast immer, weil eine unvorstellbare Tragödie eingetreten ist: eine tödliche fötale Anomalie oder eine lebensbedrohliche Schwangerschaftskomplikation. (Auf diese Art von Umständen bezog sich Ralph Northam, der ehemalige Gouverneur von Virginia, in einem alten Interview, das Trump am Donnerstagabend falsch darstellte.)

Biden hätte den Austausch nicht spektakulärer verpatzen können

Aber Biden hätte den Austausch nicht spektakulärer verpatzen können. Er begann damit, darüber zu streiten, ob Verfassungsgelehrte der Meinung sind, dass Roe falsch entschieden wurde (ehrlich gesagt, wen interessiert das zu diesem Zeitpunkt?), bezog sich dann auf Georgias 6-Wochen-Abtreibungsverbot, bevor er unerklärlicherweise in eine Geschichte über Laken Riley abschweifte, die Krankenpflegeschülerin, die angeblich von einem Einwanderer ohne Papiere ermordet wurde.

„Schauen Sie, es gibt so viele junge Frauen, die ermordet wurden, einschließlich einer jungen Frau, die gerade ermordet wurde, und er war auf der Beerdigung. Die Vorstellung, dass sie von einem Einwanderer ermordet wurde, der ins Land kam – darüber reden sie. Aber hier ist die Sache. Es gibt eine Menge junger Frauen, die von ihren Schwiegereltern, ihren Ehepartnern, Brüdern und Schwestern vergewaltigt werden“, sagte Biden. „Das ist einfach lächerlich.“

… Wie bitte, was? Was für eine Katastrophe.

Wenn dem Zuschauer der Zugang zu Abtreibung, Geburtenkontrolle und künstlicher Befruchtung am Herzen lag, gab es leider immer eine klare Wahl zwischen den beiden alten Männern, die in diesem Jahr für das Präsidentenamt kandidieren – auch wenn es keine Wahl ist, die die Befürworter der reproduktiven Rechte begeistern kann.

Auf der einen Seite steht Joe Biden, ein lebenslanger Katholik, der im Laufe seiner politischen Karriere wiederholt bewiesen hat, dass er kein Freund oder Verfechter der reproduktiven Rechte ist. Das ist der Mann, der 1974 einem Reporter sagte: „Ich glaube nicht, dass eine Frau das alleinige Recht hat zu sagen, was mit ihrem Körper geschehen soll“, und der diese Position jahrzehntelang, bis Mitte der achtziger Jahre, bekräftigte. („Ich betrachte Abtreibung nicht als eine Wahl und ein Recht“, sagte Biden im Jahr 2006).

Biden bekehrte sich erst spät zu dieser Sache, indem er seine jahrzehntelange Unterstützung für das „Hyde Amendment“ aufgab und seine Unterstützung für den verfassungsmäßigen Schutz des „Rechts der Frau auf Wahlfreiheit“ zum Ausdruck brachte, als er 2019 für das Amt des Präsidenten kandidierte.

Zu seinen Gunsten hat Biden als Präsident den Zugang zur Abtreibungspille ausgeweitet und Leitlinien herausgegeben, die besagen, dass EMTALA Notabtreibungen einschließt, auch wenn er sich mit der Idee der Abtreibung sichtlich unwohl fühlt. ( Einer Zählung zufolge war Biden 224 Tage im Amt, bevor sein Büro das Wort „Abtreibung“ selbst in einer Presseerklärung verwendete, und es dauerte 468 Tage, bevor er es laut aussprach).

Für alle, die in Amerika schwanger werden, könnte es noch viel, viel schlimmer werden, wenn Trump wiedergewählt wird

Doch im Vergleich zu seinem Rivalen sieht Biden aus wie die radikalfeministische Reinkarnation von Margaret Sanger. Der einst „sehr wählerfreundliche“ Trump wurde zum Architekten des Unglücks der amerikanischen Frauen, indem er die Hälfte der Mehrheit am Obersten Gerichtshof stellte, die Roe v. Wade kippte. Aufgrund dieser Entscheidung lebt jede fünfte amerikanische Frau im reproduktionsfähigen Alter in Staaten, in denen Abtreibung verboten ist.

Und leider könnte es für alle, die in Amerika schwanger werden können, noch viel, viel schlimmer werden, wenn Trump wiedergewählt wird. Es wird nicht nur weiterhin Fragen zu einem Abtreibungsverbot auf Bundesebene geben, sondern ehemalige Beamte der Trump-Administration haben damit begonnen, den Grundstein für Pläne zu legen, die FDA-Zulassung von Mifepriston zu widerrufen, ein „Abtreibungsüberwachungsprogramm“ einzuführen, das nachverfolgen würde, wer und wo abgetrieben hat, und den Comstock Act wiederzubeleben.

Die Präsidentschaftsdebatte am Donnerstagabend bot Biden die Gelegenheit, einen klaren Kontrast zwischen seiner Bilanz als Präsident in Bezug auf reproduktive Rechte und der potenziellen Katastrophe zu ziehen, die sich abzeichnet, wenn Trump erneut gewählt wird.

Stattdessen artete dieser kritische Moment in ein kaum kohärentes Hin und Her darüber aus, was Verfassungswissenschaftler über Roe v. Wade dachten, in einem breiteren Austausch voller verpasster Gelegenheiten, Verzerrungen und offener Lügen.

Die Amerikaner haben etwas viel Besseres verdient.