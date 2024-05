Macklemore hat mit „Hind’s Hall“ einen neuen Track veröffentlicht, in dem er Stellung zum Israel-Gaza-Krieg bezieht und US-Präsident Joe Biden kritisiert.

Macklemore solidarisiert sich mit Protestierenden

Im Zuge der weltweiten Proteste meldet sich Macklemore mit einem Pro-Palästina-Rap. „Hind’s Hall“ heißt der Song, in dem der Rapper die politischen Entscheidungen von Biden zur Unterstützung Israels hinterfragt und sich auf die Seite der Pro-Palästina-Demonstrierenden stellt.

„Hind’s Hall“ von Macklemore:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Hind’s Hall“ spielt auf den Namen eines von Protestierenden besetzten Hauses in den USA an. Die Studierenden dort und vermutlich auch Macklemore möchten mit dem Namen eines palästinensischen Mädchens gedenken, das in Gaza getötet wurde.

Zu Deutsch: „Blockiert die Barrikade, bis Palästina frei ist“, ruft Macklemore die Hörer:innen in seinem Lied auf. Und weiter in deutscher Übersetzung: „Wir haben die Wahrheit gesehen, wir sind Zeugen. Wir haben die Trümmer gesehen, die Gebäude, die Mütter, die Kinder. Und all die Männer, die ihr ermordet habt und dann sehen wir, wie sie es drehen.“

„Das Blut klebt an deinen Händen, Biden“

In der zweiten Hälfte von „Hind’s Hall“ spricht der 40-Jährige den US-Präsident direkt an: „Wenn einige Kinder in Zelten, die auf dem Rasen stehen und den Hof besetzen, deiner Ansicht nach wirklich gegen das Gesetz ist und ein Grund ist, die Polizei und ihr Team zu rufen, wo ordnest du dann Völkermord in deiner Definition ein?“ Darauf lässt er folgen: „Das Blut klebt an deinen Händen, Biden, wir können es alle sehen. Und verdammt, nein. Ich stimme im Herbst nicht für dich.“

Auf die blutige Attacke der Hamas am 07. Oktober geht Macklemore jedoch nicht in seinem musikalischen Statement ein. Die Hamas tötete bis zu 1500 jüdische Menschen; deren Trupps vergewaltigten oder verstümmelte ganze Familien, noch immer halten sie Geiseln gefangen. Die Hamas hat damit den Israel-Gaza-Krieg eingeleitet. Im Zuge der Militäroffensive Israels wiederum wurden bislang mindestens 30.000 Menschen in Gaza getötet, und das Ziel, die Hamas zu vernichten, wurde verfehlt.

Beeinflusst er damit die US-Wahl?

Auf Instagram bekommt der Rapper für seinen Anti-Israel-Track viel Zuspruch. „Gänsehaut, das war phänomenal, danke, dass du deine Kunst benutzt, um die Wahrheit zu sagen“, schreibt eine Person. Und eine andere Nutzerin kommentiert: „Prominente aufgepasst: So nutzt man den Reichtum, die Stimme und die Plattform, die das Volk einem gegeben hat. Respekt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass Macklemore öffentlich sagt, dass Biden für die Tode in Palästina mitverantwortlich ist und er ihn bei der Präsidentschaftswahl nicht wählen wird, ist womöglich auch ein Versuch der Einflussnahme auf die Wahl im Herbst. Der US-Präsident hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.