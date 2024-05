Ein Geschworenengericht hat Donald Trump am Donnerstag in 34 Anklagepunkten der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden, die aus einer Zahlung stammen, mit der die Pornodarstellerin Stormy Daniels über eine angebliche Affäre vor der Wahl 2016 zum Schweigen gebracht werden sollte. Ein solches Urteil ist beispiellos, genauso wie es beispiellos war, als der ehemalige Präsident im April zum ersten Mal vor Gericht stand, und genauso wie es beispiellos war, als der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, ihn im letzten Frühjahr wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen anklagte.

Die Anklage von Bragg war die erste von vier, die gegen Trump erhoben wurden, und mit ziemlicher Sicherheit die einzige, die noch vor der Wahl vor Gericht kommen wird. Es wäre natürlich auch ein Novum, dass ein Kandidat einer großen Partei für das höchste Amt der Nation ein verurteilter Verbrecher ist. Die Chancen stehen gut, dass dies in diesem Jahr tatsächlich der Fall sein wird, und Sie werden sich vielleicht fragen, was dies für die Wahl und darüber hinaus bedeutet.

Kann Trump trotzdem für das Amt des Präsidenten kandidieren?

Ja. Die einzigen Voraussetzungen für eine Kandidatur sind ein Mindestalter von 35 Jahren, die Staatsbürgerschaft und ein 14-jähriger Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Die Gründer der Nation haben nicht festgelegt, dass Amerikaner, die wegen einer Straftat im Zusammenhang mit der Bezahlung eines Pornostars für das Verschweigen einer angeblichen Affäre verurteilt wurden, nicht für das Präsidentenamt kandidieren können.

Kann Trump für das Amt des Präsidenten kandidieren?

Wahrscheinlich. Trump ist in Florida als Wähler registriert, und verurteilte Straftäter können in Florida erst dann wählen, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben – was bedeuten kann, dass sie ihre Zeit absitzen oder einfach eine Geldstrafe zahlen. Es ist unwahrscheinlich, dass Trump seine Strafe bis zur Wahl abgeschlossen hat, und zwar aus einer Reihe von Gründen.

Trump wurde jedoch nicht in Florida verurteilt, und Florida hält sich an die Wahlrechtsgesetze des Staates, in dem die Verurteilung erfolgte. New York verbietet nur Schwerverbrechern die Stimmabgabe, wenn sie inhaftiert sind. Wenn Trump also am Wahltag nicht hinter Gittern sitzt – was unwahrscheinlich ist –, wird er im Sunshine State wahrscheinlich für sich selbst stimmen können.

Wird Trump ins Gefängnis gehen?

Vielleicht irgendwann, aber es ist unwahrscheinlich, dass Trump aufgrund eines Schuldspruchs in seiner Schweigegeld-Affäre hinter Gittern landen wird. Ja, er ist jetzt ein verurteilter Verbrecher, aber es handelt sich um minderschwere Straftaten, und Trump ist nicht vorbestraft, was bedeutet, dass eine Bewährung und/oder eine Geldstrafe die wahrscheinlichere Strafe ist.

Nichtsdestotrotz liegt die Entscheidung bei Richter Juan Merchan, der Trump bereits angedroht hat, ihn wegen Verstoßes gegen seine Nachrichtensperre ins Gefängnis zu stecken. Für jede der 34 Anklagen droht eine Haftstrafe von maximal vier Jahren und eine Geldstrafe von 5.000 Dollar. Es mag ungewöhnlich sein, dass eine Verurteilung allein aufgrund dieser Anklagepunkte bei jemandem, der keine Vorstrafen hat, zu einer Gefängnisstrafe führt, aber nichts an diesem Fall ist gewöhnlich.

Es könnte jedoch noch eine Weile dauern, bis die Strafe verhängt wird, da das Anwaltsteam des ehemaligen Präsidenten argumentiert, dass er in New York City nie einen fairen Prozess bekommen konnte und dass die Anklage politisch motiviert war und man bereit ist, sich auf das Berufungsverfahren zu stürzen, das langwierig sein könnte.

Vorerst wurde die Urteilsverkündung jedoch für den 11. Juli angesetzt, also wenige Tage vor Beginn der Republican National Convention in Milwaukee.

Was aber, wenn er doch ins Gefängnis muss?

Genauso wenig wie es im Regelbuch steht, dass ein Hund nicht Basketball spielen darf, steht in der Verfassung, dass jemand, der im Gefängnis sitzt, nicht zum Präsidenten gewählt werden darf.

Wenn Trump im November verliert, kann er vielleicht nicht viel dagegen tun, aber wenn er gewinnt, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie er die Bundesregierung dazu bringen kann, ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Fälle des Justizministeriums wären einfach; er könnte seinem handverlesenen Generalstaatsanwalt einfach sagen, er solle sie abweisen. Die Fälle in den Bundesstaaten sind schwieriger. Wie ROLLING STONE letzte Woche berichtete, setzt er sich derzeit im Kongress für ein Gesetz ein, das den Präsidenten vor nicht-staatlicher Strafverfolgung schützen würde.

Plant Trump eine Racheaktion?

Trump hat schon lange angedeutet, dass er das Justizministerium gegen seine politischen Feinde einsetzen wird, wenn er das Weiße Haus zurückerobert, und ROLLINg STONE berichtete letztes Jahr, dass sein Team bereits Bragg ins Fadenkreuz genommen hat. Mit dem Fortschreiten des Falles haben sie den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan weiter ins Visier genommen.

„Merken Sie sich mein Wort: Alvin Bragg, [Staatsanwalt] Matthew Colangelo und viele andere werden strafrechtlich verfolgt werden“, schrieb Mike Davis, ein Anwalt und Trump-Verbündeter, Anfang Mai auf X, früher Twitter. (Mitglieder von Trumps innerem Heiligtum haben Davis häufig als Spitzenkandidaten für leitende Funktionen, einschließlich des Justizministeriums, in einer möglichen zweiten Trump-Administration diskutiert.)

Davis‘ Worte spiegeln den allgegenwärtigen Wunsch der MAGA- und GOP-Elite wider, gegen diejenigen vorzugehen, die für Trumps rechtliche Probleme verantwortlich sind. Eine Reihe von Anwälten und anderen Republikanern, die Trump nahe stehen, haben vorläufige Pläne für verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet, wie das Justizministerium gegen Bragg und andere Staatsanwälte, die Fälle gegen den Ex-Präsidenten angestrengt haben, ermitteln oder sie anklagen könnte, so zahlreiche Quellen gegenüber ROLLING STONE. Seit letztem Jahr haben Anwälte und andere Personen, die Trumps Gehör haben, ihn privat – manchmal während Partys in seinem Club und auf seinem Anwesen – über diese juristischen Vergeltungsideen informiert, wobei Trump manchmal enthusiastisches Lob aussprach, fügen die Quellen hinzu. In einigen Fällen hat Trump um weitere Ideen gebeten. Diese Diskussionen wurden bis weit ins Jahr 2024 fortgesetzt.

Zu den Ideen, die von MAGAs juristischem Beraterstab erörtert wurden – manchmal war Trump selbst im Raum -, gehört, dass das Justizministerium Bundesgesetze, einschließlich Abschnitt 242 und Abschnitt 241 des Titels 18 des US-Gesetzbuchs, anwenden sollte, um gegen Bragg wegen angeblicher Verletzung von Trumps Verfassungs- und Bürgerrechten zu ermitteln oder ihn strafrechtlich zu verfolgen.

Eine weitere beliebte Idee in den oberen Rängen von Trumpland ist, dass das Justizministerium Bragg und andere Staatsanwälte wegen so genannter „Wahlbeeinflussung“ strafrechtlich anklagt. Damit würde ein anderer Teil des Strafgesetzbuches ausgenutzt, der es Beamten verbietet, ihre „Autorität zu dem Zweck zu nutzen, die Nominierung oder die Wahl eines Kandidaten für das Amt des Präsidenten zu stören oder zu beeinträchtigen.“

Im April 2023 gab Trump vor einer jubelnden Menge einen weiteren Grund an, als er öffentlich die strafrechtliche Verfolgung des Staatsanwalts forderte und behauptete, Bragg habe „illegal große Mengen“ an Informationen über die Grand Jury weitergegeben.

Als er jedoch in einem Interview mit dem „Time Magazine“ in diesem Jahr damit konfrontiert wurde, versuchte Trump zu behaupten, er habe nie die strafrechtliche Verfolgung von Bragg gefordert, obwohl er dies vor der Kamera und vor Publikum tat.

Wie wird Trump öffentlich reagieren?

Auf dieselbe Weise wie auf den Prozess selbst, indem er behauptet, der Fall sei Teil einer politischen Verschwörung, die von Präsident Joe Biden inszeniert wurde, um Trumps Chancen auf eine Wahlniederlage im November zu verringern. Trump hat bereits aggressiv Spendengelder für seine Anklagen gesammelt – unter anderem, indem er sein Fahndungsfoto in Georgia auf Werbeartikeln platziert hat – und er wird dies auch weiterhin tun, wenn er in New York verurteilt wird.

Trump nahestehende Berater und Verbündete sind davon überzeugt, dass die Geschworenen in Manhattan Trump nicht wohlgesonnen sein werden, und viele der Berater, Anwälte und politischen Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten haben eine Verurteilung schon lange als ausgemachte Sache angesehen. Sie haben sich entsprechend vorbereitet.

Seine Kampagne für das Jahr 2024 hat eine aggressive Spendensammelaktion vorbereitet, die ihm reichlich Gelegenheit geben wird, „Hexenjagd“, „Wahlbeeinflussung“ und all die anderen Schlagworte zu schreien, mit denen er sich als Opfer dargestellt hat.