Stars über David Lynch: „Mutig, brillant und ein Original“

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, Prominente und ehemalige Mitarbeiter haben den Tod von David Lynch betrauert. Der multidisziplinäre Künstler und Filmemacher, dessen spektakulär beunruhigende Werke Träume und Albträume miteinander verschmelzen ließen und das Filmemachen für immer veränderten, ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

David Lynch ist gestorben: Stars gedenken des genialen Filmemachers

Steven Spielberg, der Lynch in seinem halb-autobiografischen Film „The Fabelmans“ in Szene setzte, erinnerte sich an ihn als „einen einzigartigen, visionären Träumer, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten“. Er fügte hinzu: „Die Welt wird eine so originelle und einzigartige Stimme vermissen. Seine Filme haben sich bereits bewährt und werden es immer tun.“

Lynchs langjähriger Freund und Weggefährte der letzten vier Jahrzehnte, der Schauspieler Kyle MacLachlan, teilte eine bewegende Hommage an den Regisseur in den sozialen Medien, zusammen mit Fotos, die sie im Laufe der Jahre zusammen zeigten. „Was ich in ihm sah, war ein rätselhafter und intuitiver Mann mit einem kreativen Ozean, der in ihm tobte. Er war mit etwas verbunden, von dem wir anderen uns wünschten, wir könnten es auch erreichen“, schrieb MacLachlan, der 1984 in Lynchs Film „Dune“, 1986 in dem Psychothriller „Blue Velvet“ und nur vier Jahre später in „Twin Peaks“ die Hauptrolle spielte.

„Während die Welt einen bemerkenswerten Künstler verloren hat, habe ich einen lieben Freund verloren, der sich eine Zukunft für mich ausgemalt hat und mir erlaubte, in Welten zu reisen, die ich mir allein nie hätte vorstellen können“, fuhr MacLachlan fort. „Ich werde ihn mehr vermissen, als es meine Sprache zulässt und mein Herz ertragen kann. Meine Welt ist so viel voller, weil ich ihn kannte, und so viel leerer, jetzt, wo er weg ist.“

Naomi Watts, Star aus „Mulholland Drive“, zollte Lynch auf Instagram Tribut und postete einen rührenden Clip, in dem der Regisseur am Set zu sehen ist. „Mein Herz ist gebrochen“, begann sie ihren Beitrag und dankte ihm dafür, dass er sie „bekannt gemacht“ habe. Watts, die auch in der Neuauflage von „Twin Peaks“ mitspielte, schrieb: „David hat uns alle durch seine exquisiten Geschichten in diese Welt entführt, die das Kino bereichert und Generationen von Filmemachern auf der ganzen Welt inspiriert hat. Ich rufe laut: Gute Reise, Buddy Dave!“

„Er war in der Tat ein einzigartiger Künstler“

Laura Harring, eine weitere Darstellerin aus „Mulholland Drive“, erinnerte auf Instagram an Lynch: „Alle Künstler und Menschen, die mit Ihnen in Berührung kamen, werden um Sie trauern, aber ich weiß, dass Sie von oben aus Filme machen, schreiben, malen und meditieren werden.“

Lee Grant, die ebenfalls in dem Film von 2001 mitspielte, berichtete auf X, dass sie in den Neunzigern zum ersten Mal von den „Traumlandschaften“ von „Twin Peaks“ fasziniert war, als der Produktionsleiter eines Films, an dem sie arbeitete, einen Teil des Drehplans um die Ausstrahlung der Fernsehsendung plante, die „die Crew nicht verpassen wollte“. „Jahre später, als mir die Möglichkeit geboten wurde, einen Tag lang mit ihm zusammenzuarbeiten, ergriff ich die Gelegenheit, um zu sehen, wie ein solcher Geist Regie führt. Es war ein Tag am Mulholland Drive“, sagte Grant. “Er war in der Tat ein einzigartiger Künstler.“

Nicolas Cage, der 1990 in Lynchs Film „Wild at Heart“ die Hauptrolle spielte, bezeichnete Lynch in einer Stellungnahme gegenüber „Deadline“ als „einen der größten Künstler unserer Zeit und aller Zeiten“. „Er war mutig, brillant und ein Original mit einem fröhlichen Sinn für Humor“, fuhr Cage fort. „Ich hatte noch nie so viel Spaß an einem Filmset wie bei der Arbeit mit David Lynch. Er wird immer einer der Besten sein.“

Der Roots-Schlagzeuger Questlove lobte Lynch auf Threads als „den ersten Menschen/Kreativen, der betonte, wie wichtig es ist, sich nicht zu überarbeiten und sich Zeit zum Atmen und Meditieren zu nehmen und nach kreativen Wegen zu suchen, die nicht in der eigenen Komfortzone liegen“. Der Produzent und Autor fügte hinzu, dass Lynch sein „kreatives Vorbild für das Buch ‚Somethingtofoodabout‘ von 2016“ war.

James Gunn, Regisseur von „Guardians of the Galaxy“, schrieb auf X: „RIP David Lynch. Du hast so viele von uns inspiriert.“ Auch Ron Howard erinnerte auf der Plattform an Lynch als „liebenswürdigen Mann und furchtlosen Künstler, der seinem Herzen und seiner Seele folgte und bewies, dass radikales Experimentieren unvergessliches Kino hervorbringen kann“.

Billy Corgan, Sänger von The Smashing Pumpkins, dessen Band mit dem Song „Eye“ im Soundtrack zu Lynchs Film „Lost Highway“ aus dem Jahr 1997 vertreten war, schrieb auf X, dass die Zusammenarbeit mit ihm „wie ein Traum aus einem seiner Filme“ war, und er schätze die Momente, in denen er mit ihm sprechen und seine Vision für einen Film aus erster Hand hören konnte. Er fügte hinzu: „Er war durch und durch ein wahrer Künstler.“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.