Luzifer-Fans berichten: Charley Crockett hat sie wegen ihrer „satanischen Symbolik“ von seiner Tour geworfen

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Twin Temple sind ein Duo aus Los Angeles, das Doo-Wop- und Rocksongs im Sixties-Sound schreibt und aufnimmt – mit Titeln wie „Lucifer, My Love“, „Let’s Have a Satanic Orgy“ und „I Am a Witch“. Sie pflegen eine Ästhetik aus Pentagrammen und umgekehrten Kreuzen, und offenbar war das dem Country-Sänger Charley Crockett alles eine Spur zu viel.

Laut einem Instagram-Post behauptet Twin Temple, wegen ihrer „satanischen Symbolik“ als Vorband aus einer Reihe von Crockett-Shows diesen Monat geflogen zu sein.

„Heute wurden wir darüber informiert, dass Charley Crockett entschieden hat, Twin Temple aufgrund unserer satanischen Symbolik von seinen kommenden Shows nächste Woche zu entfernen“, schrieben sie am Mittwoch.

Enttäuschung über Absage

„Das bedeutet leider, dass wir nächste Woche nicht wie geplant für euch auftreten können. Wir sind wirklich enttäuscht, denn wir freuten uns darauf, wieder rauszukommen und euch zu sehen – und auch darauf, was es bedeutet, verschiedene Menschen und Musikliebhaber zusammenzubringen.“

Das Ehepaar – Sängerin Alexandra James und Gitarrist Zachary James – fügte hinzu, sie seien „dankbar für eure Unterstützung, nicht nur von Twin Temple, sondern vor allem für künstlerische Freiheit“. Sie verabschiedeten sich mit: „Hail Satan!“

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Vertreter von Crockett und Twin Temple reagierten zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Verbindung über Shooter Jennings

Wie genau Twin Temple und Crockett überhaupt zusammengefunden haben, ist unklar. Beide Künstler haben jedoch einen gemeinsamen Fan: Shooter Jennings. Der Grammy-prämierte Produzent betreute Crocketts jüngste Alben, darunter das gerade neu veröffentlichte „Clovis“, und hat sich auch für Twin Temple starkgemacht.

In einer womöglich passenderen Kombination werden Twin Temple im September als Vorband von Danzig auf Tour gehen – mit Shows in den Satan-freundlichen Bundesstaaten Texas und Tennessee.