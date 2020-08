Twitter trauert um Eminem … aber er lebt noch!

Foto: AFP via Getty Images, MARK RALSTON. All rights reserved.

Wer am Dienstagabend (10. August) auf Twitter unterwegs war, erhielt den Eindruck, dass US-Rapper Eminem gestorben ist -Das ist jedoch nicht wahr

Am Dienstagabend (19. August) versetzte ein Hashtag Twitter in Aufruhr. Als das #RIPEminem in die Twitter-Trends geriet, sorgte sich die Gemeinde um den Rapper. Ausgelöst wurde der Hoax durch einen mittlerweile gesperrten Account, der verkündete: „Ich habe Eminem getötet“.

Der 47-Jährige Rapper scheint stattdessen wohlauf und munter zu sein – schließlich gibt es bis jetzt keine offizielle Todesmeldung. Eminem weiß, dass er Quatsch nicht kommentieren muss. Doch das hielt die Twitter-User nicht davon ab, das Internet zwischenzeitlich in Hysterie zu versetzen.

Lebendig und aktiv

Letzten Monat (am 10. Juli) veröffentlichte Eminem in Zusammenarbeit mit Rap-Kollege Kid Cudi den Song „The Adventures of Moon Man & Slim Shady“. Slim Shady ist ein Pseudonym.

Im Mai veröffentlichte er auf Twitter seine Telefonnummer mit dem Hintergedanken, dass ihm seine treuen Hörer per SMS schreiben können, so dass er mit ihnen kommunizieren kann. Dort dürfte er seitdem tausende Textnachrichten erhalten haben, zählt Marshall Mathers, wie er bürgerlich heißt.