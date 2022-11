„Two Icons In One Night“: Stevie Nicks und Billy Joel treten gemeinsam auf

Im Herbst ihrer Karriere finden zwei Große der US-Popmusik zu einem gemeinsamen Konzert zusammen: Ex-Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks (74) und „Piano-Man“ Billy Joel (73) haben ein rares gemeinsames Konzert angekündigt.

Die Show findet nicht etwa in Showbiz-Metropolen wie New York oder Los Angeles statt, sondern in Arlington/Texas. Spielort ist das Heimatstadion des Football-Clubs Dallas Cowboys. Dort entern die beiden am 8. April 2023 die Bühne.

Joel machte zuletzt (im Oktober 2022) mit der Konzert-Doku „Billy Joel – Live at Yankee Stadium“, die den Sänger und Komponisten bei seinem legendären Gig im ausverkauften New Yorker Stadium in der Bronx des Jahres 1990 zeigt.

Hier gab er gefeierte Songs wie „Storm Front“, „Pressure“ und natürlich „Piano Man“ zum Besten.

Kommt auch eine Tour?

Nicks wiederum kündigte das Duo-Konzert via Instagram mit einem Post „Two Icons in One Night“ an. Ihre Bildunterschrift könnte vermuten lassen, dass diese bislang einmalige Show in Serie gehen könnte: „Aufgeregt, 2023 mit dem erstaunlichen Billy Joel auf Tour zu gehen“, notierte sie vielsagend, um sogleich anzufügen: „Dazu bald mehr!“

Neben diesem Live-Termin hat Nicks auch einen neuen Song angekündigt, der von den „Midterm Elections“ inspiriert ist. In einem Statement zu den in der nächsten Woche stattfinden US-Zwischenwahlen fordert sie sie ihre Fans auf, wählen zu gehen. Nicks teilte dazu ein leidenschaftliches Poem mit dem Titel „Get It Back“, das sie zu einem späteren Zeitpunkt auch als Song veröffentlichen will.

Joel für seinen Teil begrüßte kürzlich Latin-Diva und Schauspielerin Olivia Rodrigo (19) auf der Bühne des Madison Square Garden in NYC zu einer generationenübergreifenden Performance von „Deja Vu“ und „Uptown Girl“.

In Europa hat sich Joel – wie auch Bruce Springsteen und Pink für das Londoner Festival „British Summer Time“ angekündigt, das verteilt über Juni und Juli traditionell in der „Kirmes Zone“ des Hyde Park steigt.