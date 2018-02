Rund eine Woche nach freiem Vorverkaufsstart der U2-Konzerte in Deutschland lässt sich eine erste Bilanz ziehen. Zwar ist die hiesige Tour (sechs Konzerte in Berlin, Köln und Hamburg zwischen September und Oktober 2018) noch nicht ausverkauft, allerdings sind fast überall fast nur noch Tickets für die teuerste Kategorie bzw. VIP-Pakete erhältlich. Das hat U2tour.de herausgestellt.

Am Freitag, 12 Uhr, verzeichnete U2tour.de noch folgende Angebote:

Berlin 1

bei Ticketmaster: 0 Karten

bei Eventim: 0 Karten

Berlin 2

bei Ticketmaster: 12 Karten in der Kategorie 230 €

bei Eventim: 9 Karten in der Kategorie 230 €

Köln 1

bei Ticketmaster: 171 Karten in der Kategorie 230 €

bei Eventim: 166 Karten in der Kategorie 230 €

Köln 2

bei Ticketmaster: 1005 Karten in der Kategorie 230 €

bei Ticketmaster: 115 Karten in der Kategorie 127 €

bei Eventim: 958 Karten in der Kategorie 230 €

Hamburg 1

bei Ticketmaster: 0 Karten

bei Eventim: 0 Karten

Hamburg 2

bei Ticketmaster: 240 Karten in der Kategorie 230 €

bei Eventim: 230 Karten in der Kategorie 230 €