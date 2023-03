U2 am Scheideweg: Einblicke in die ehrgeizige Neuerfindung der Band für 2023

Gegen Ende des neuen U2-Albums „Songs of Surrender“ setzt die Band zu den vertrauten Anfangsakkorden ihrer Durchbruchssingle „I Will Follow“ von 1980 an. Aber es gibt kein Schlagzeug, keinen Bass und keine E-Gitarre, und Bono beginnt schnell, neue Texte zu singen, die besser zu seiner Lebensperspektive im Alter von 62 statt 22 Jahren passen.

„Ich war außen vor, als du sagtest, dass du mich brauchst“, singt er. „In the mirror a reflection of the boy I can never be/A boy tried hard to be a man/His mother lets go of his hand/A gift of grief will give a voice to life/If you walk away, walk away/I will follow.“

Es ist einer von 40 radikal neu arrangierten und entschlackten Songs aus dem U2-Katalog, der sowohl Megahits wie „With or Without You“ und „Pride (In the Name of Love)“ als auch tiefgründige Stücke wie „Stories For Boys“, „Red Hill Mining Town“ und „If God Will Send His Angels“ enthält. In Verbindung mit Bonos Memoiren „Surrender: 40 Songs, One Story“ war das Album die Idee des U2-Gitarristen The Edge, der während eines Großteils der Pandemie im Geheimen mit Mitarbeitern wie Brian Eno, Daniel Lanois und Bob Ezrin sowie seinen Bandkollegen daran arbeitete.

Wir sprachen mit Edge via Zoom von seinem Haus in Malibu, Kalifornien, über die Entstehung von „Songs of Surrender“, die bevorstehende Residency der Band im MSG Sphere in Las Vegas, das Weitermachen mit dem holländischen Ersatzschlagzeuger Bram van den Berg, während Larry Mullen Jr. sich von einer Rückenverletzung erholt, ihr kommendes Album mit gitarrenbasierten Songs, ihr Akustik-Set 2022 in Kiew, die heikle Frage der Preise für Konzerttickets und des Zugangs sowie die Möglichkeit eines „Pop“-Box-Sets und eines U2-Biopics.

Wie kam es zu der Idee für das Projekt „Songs of Surrender“?

Die Idee geistert schon eine ganze Weile herum. Aber ich denke, es war auch die Gelegenheit, die sich durch den Lockdown bot, und das Wissen, dass Bono ein Buch mit 40 Kapiteln herausbringen würde, in denen alle Songtitel vorkommen. Ich dachte mir: „Das ist der richtige Moment. Lass es uns tun.“ Auch mit dem Vorbehalt, dass wir das Buch nicht veröffentlichen müssen, wenn es uns nicht gefällt, weil niemand es erwartet. Die Plattenfirma hat nicht an die Tür geklopft und danach gefragt. Wir haben es für uns selbst und unsere Fans gemacht, wirklich.

Da war auch der Gedanke, dass einige unserer frühen Songs aufgenommen wurden, als wir noch sehr junge Männer waren. Bono hatte als Sänger noch nicht wirklich Fuß gefasst. Wir arbeiteten mit einer Intensität, die es uns erlaubte, in einem Club wahrgenommen zu werden, in dem die Hälfte der Leute sowieso nicht da war, um dich zu sehen, oder in einem Veranstaltungsort, der vielleicht etwas größer war, als du es gewohnt warst. Oft waren Bonos Gesang oder die Melodien, die er zu singen versuchte, am oberen Ende seines Spektrums, diesem sehr intensiven Teil seines Spektrums.

Wir dachten einfach: „Wir sind ein bisschen älter. Bonos Stimme ist auch reifer geworden, und seine Kontrolle und seine interpretatorischen Fähigkeiten als Sänger haben sich wirklich verbessert. Warum schauen wir uns diese Songs nicht noch einmal an?“

Wir hatten das im Laufe der Jahre mit einigen unserer Songs gemacht, und einige dieser abgespeckten Versionen wurden zu Kultversionen, wie „Staring at the Sun“ oder vielleicht „Every Breaking Wave“ in jüngerer Zeit. „Wie wäre es“, fragten wir uns, „wenn wir das mit einer größeren Sammlung machen würden und vielleicht einige obskure Songs und einige unserer bekannteren Songs einbeziehen und sie wirklich auf eine andere Art und Weise machen würden?“

Ich nahm mir ein wenig Zeit am Klavier und mit einer Akustikgitarre und fing an, Ideen auszuarbeiten, um zu sehen, wie es klingen würde. Ich habe einen ähnlichen Tonumfang wie Bono, also sang ich den ersten Gesang normalerweise selbst und spielte Bono die Idee vor. Bei der ersten Session, als Bono über einige dieser Ideen sang, hatten wir das Gefühl: „OK, das funktioniert. Hier passiert wirklich etwas.“

Bono liebte es, genau wie wir, auf eine sehr lockere Art und Weise zu arbeiten. Er kam zu uns nach Hause, wo wir einen Raum für die Aufnahmen eingerichtet hatten. Es war nicht wie eine formelle Studioumgebung. Wir haben einfach angefangen, diese Gesangsdarbietungen zu machen, die wirklich überzeugend und frisch waren. Es war wie: „Wir sind hier an etwas dran.“ Und als ich mich dann mehr damit beschäftigte, kamen mir 50 neue Arrangements in den Sinn [lacht], ich habe mich also ein bisschen in die Materie eingearbeitet.

Wann hat dieser Prozess begonnen?

Das war praktisch auf dem Höhepunkt des Lockdowns, also Anfang 2021. Es war im Grunde genommen ein Jahr lang ein und aus.

Warst du immer bei Bono, als er den Gesang einspielte? Wurde es jemals aus der Ferne gemacht?

Ich glaube, so ziemlich alles wurde mit uns zusammen in einem Raum gemacht. Manchmal haben wir die Tatsache ausgenutzt, dass wir zusammen in Frankreich waren, also haben wir unseren Kumpel und langjährigen Mitarbeiter [Tontechniker] Declan Gaffney kommen lassen und diesen Moment genutzt, um Stjepan Hauser, den Cellisten, hinzuzuziehen. Wir haben mit den beiden vier oder fünf Tage lang gearbeitet. So wurde aus „Vertigo“, bei dem ich nur die Akustikgitarre spielte, dieses unglaubliche Duell zwischen Akustikgitarre und Cello. Und auch „Dirty Day“, bei dem ich wieder mit der Akustikgitarre anfing, gaben wir Hauser die Chance, darüber zu spielen, und am Ende ließ ich den größten Teil der Akustikgitarre weg und machte das Cello zum Thema.

Es gab kleine Momente, in denen wir ein paar Tage zusammen hatten und Bono und ich uns trafen. Wir haben auch viel mit Duncan Stewart gearbeitet, der eine Art Junior-Ingenieur ist, aber auch ein eigenständiger Künstler … Wir haben ein paar richtige, formelle Aufnahmesessions gemacht. Eine war in London. Eine andere war in Los Angeles. Die erste diente dazu, den Ball wirklich ins Rollen zu bringen. Adam [Clayton] kam zu uns und spielte einen großartigen Bass. Brian Eno kam, um ein paar Vocals zu singen.

In Los Angeles kamen Daniel Lanois und Abe Laboriel, der eher als Paul McCartneys Schlagzeuger bekannt ist, dazu. Er hat mit Dan und mir bei „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ großartige Hintergrundgesänge eingesungen. Aber zu diesem Zeitpunkt war Bob Ezrin schon involviert. Diese Sessions halfen uns, das Projekt über die Linie zu bringen.

Wer ist der Produzent dieses Albums?

Ich bin der Hauptproduzent. Bob ist ein Produzent. Auch Duncan und Declan sind als Produzenten tätig. Ich war federführend, aber Bob war die Vorhut.

Klingt, als wäre der Großteil der Instrumentierung von dir.

Das stimmt. Adam und Larry sind beide vertreten, nicht bei jedem Stück, aber bei den meisten Tracks. Larry hat ein paar erstaunliche Perkussionen gemacht. Er wollte nicht oder war noch nicht so weit, das komplette Kit zu spielen. Ich habe dann ein paar Loops von Sachen gefunden, die Larry vorher aufgenommen hatte. „Get Out of Your Own Way“ ist ein erstaunlicher Drum-Loop von Larry, den er vor einiger Zeit einfach so aufgenommen hatte. Das gab mir etwas, mit dem ich arbeiten konnte. Als ich diesen Drumloop fand, dachte ich: „Das ist der Ausgangspunkt für diesen Song“.

Bei „The Fly“ hatten wir ein Bassduell. Wir hatten auch eine reine Gitarrenversion, aber die hat es nicht ganz geschafft. Sie klang zu nah am Original und nicht so aufregend, also haben wir noch einmal angefangen. Ich spiele einen hohen Bass-Part und Adam einen tiefen Bass-Part. Das war lustig. Das hatten wir noch nie gemacht.

Das Album ist in vier Abschnitte unterteilt, und jeder ist nach einem Mitglied der Band benannt. Was ist die Bedeutung dieser Abschnitte?

Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eher eine instinktive Sache. Wir haben einfach gefühlt, ohne zu analysieren: „Wer fühlt sich wie das richtige Aushängeschild für diese 10 Songs an?“ Und so haben wir es gemacht. Es war nicht besonders … Wir haben uns nicht darum gerissen. Ich kann mich nicht erinnern, wie wir darauf gekommen sind. Es war eine E-Mail. „Sieht das gut aus?“ Und alle sagten: „Das ist cool. Ich bin glücklich mit meiner Sammlung.“ [Lacht.]

Mir gefällt, dass ihr sowohl einige eurer größten Hits als auch einige wirklich obskure Songs in Angriff nehmt.

Tatsächlich wollten wir ganz gezielt einige Stücke aus dem großen Katalog finden, die vielleicht nicht so sehr gefeiert wurden wie die anderen Songs, also Dinge wie „Dirty Day“ aus „Zooropa“. Das ist kein Song, den die meisten Leute für diese Sammlung ausgewählt hätten. Aber ich liebe das Potenzial des Songs, und wenn ich dann das Endergebnis höre… Ich bin so froh, dass wir es gemacht haben.

„If God Will Send His Angels“ war eine Single aus dem „Pop“-Album, aber es ist nicht wirklich ein Song, den wir live gespielt haben. Für die meisten Leute ist er ziemlich obskur. Ich hatte immer das Gefühl, dass es ein Song ist, der nie ganz realisiert wurde, also hat es Spaß gemacht, sich einfach ans Klavier zu setzen und … nicht neu anzufangen, sondern die Chance zu haben, die Akkordfolgen zu überarbeiten und einen anderen Weg zu finden, die Melodie zu unterstützen. Es ist jetzt ein ganz anderer Song. Das könnte ein Standard sein, der in jedem Kontext funktionieren würde, denke ich, auf dem Klavier.

Das Tolle ist, dass nichts heilig zu sein schien. Ihr habt nicht nur die Melodien und Arrangements überarbeitet, sondern auch die Texte wurden manchmal geändert. Einige Songs wurden ziemlich radikal überarbeitet.

Das stimmt. Ein Beispiel wäre „Stories for Boys“, bei dem wir am Ende meine Demo-Stimme verwendet haben. Es ist eine komplette Neufassung. Der ursprüngliche Song wurde natürlich im Vorfeld der Aufnahmen zu unserem ersten Album geschrieben. Wir waren 18, 19 Jahre alt. Wir waren eigentlich Jungs, die einen Song namens „Stories for Boys“ schrieben.

Aber in diesem Moment blicken wir mit dem Abstand der Zeit und der Erfahrung zurück. Es schien, als ob die Worte aus unserem Mund zu diesem Zeitpunkt nicht ganz funktionierten, also schrieben wir den Song neu … nicht komplett, aber größtenteils aus der Perspektive, in der wir auf diese Jungs zurückblicken und eine andere Sichtweise darauf haben, wer wir waren und was zu dieser Zeit passierte. Plötzlich hat der Song eine neue, moderne, zeitgenössische Resonanz. Ich glaube, wenn wir bei den Originaltexten geblieben wären, hätte er diese Wirkung nicht gehabt.

Er wird zu einer Art Gespräch zwischen dir und deinem jüngeren Ich, was ziemlich neu ist.

Ja, genau. Das war es, was uns an diesem ganzen Projekt aufgefallen ist. Es gibt wirklich nur sehr wenige Bands, die in der Lage wären, das zu tun, was wir gerade getan haben, denn es gibt nur sehr wenige Bands, die so viel Zeit hatten und aus diesem Fundus an Arbeit schöpfen konnten. Das war eine interessante Sache und kreatives Neuland für uns.

Ihr habt einen Song wie „Where the Streets Have No Name“ schon eine Million Mal gespielt. Aber du hast ihn wirklich neu kontextualisiert und einige der Texte verändert, so dass es jetzt heißt: „Now I need some shade or shelter in this waterless place/Where each desert rose is a prayer for rain.“

Außerdem gibt es keine Gitarre. Das ist wunderbar. Es hat uns wirklich darin bestärkt, was wir gehofft hatten, dass die Songs selbst eine so starke Kernidentität haben, dass sie flexibel genug sind, um auf so tiefgreifende Weise neu interpretiert zu werden und immer noch der Song zu sein und immer noch die gleichen Gefühle und Ideen wie das Original zu präsentieren.

In diesem Song gibt es am Anfang viel atmosphärisches Cello von Hauser. Und dann komme ich auf halber Strecke am E-Piano dazu. Das war wahrscheinlich eine der dramatischsten Veränderungen in Textur und Intensität. Das war es, und „City of Blinding Lights“, wo es mit diesen Instrumenten auf diese Weise eine ganz andere Aussage hat.

Bei „Walk On“ wurde der ursprüngliche Song im Jahr 2000 von Aung San Suu Kyi inspiriert, die ihr anfängliches Versprechen, sagen wir mal, nicht ganz eingelöst hat. Sie haben den Song umgeschrieben, so dass er jetzt von den Ereignissen in der Ukraine handelt.

Das war wohl ein Fall, in dem die Ereignisse rund um die Sitzungen in unser Bewusstsein eingedrungen sind. Bono und ich arbeiteten an einigen Stücken, und „Walk On“ war eines davon, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Wenn man versucht, ein Thema für diesen Song und diesen Moment zu wählen, gibt es natürlich nichts Besseres als das, was in der Ukraine passiert.

Es hat uns sehr beeindruckt, dass Präsident Selenskyj, der sein ganzes Land dazu gebracht hat, sich gegen den Tyrannen Wladimir Putin zu stellen, in seinem früheren Leben Schauspieler und Stand-up-Comedian war. Das war unser Ausgangspunkt für die neuen Worte.

Es ist schon komisch, wie sich die Dinge entwickeln, denn kurze Zeit später erhielten wir von seinem Stabschef die Nachricht, dass er uns einladen möchte, in Kiew aufzutreten. Etwa eine Woche nach dieser Anfrage – es gab ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem das möglich war – saßen Bono und ich in einem Zug, den wir in Polen bestiegen. Wir reisten nachts durch die Ukraine, um nach Kiew zu gelangen. Am nächsten Morgen kamen wir gerade an, als die Luftschutzsirenen losgingen, was ein wenig beunruhigend war. Wir gingen fast direkt zu dieser U-Bahn-Station, wo sie einen kleinen Bühnenbereich für uns einrichteten. Wir spielten etwa sieben oder acht Lieder.

Wir hatten uns überlegt, einen lokalen Musiker zu engagieren. Über einen Freund fanden wir die Nummer dieses ukrainischen Sängers, Taras [Topolia], der ein sehr bekannter ukrainischer Sänger ist. Bono rief ihn am Tag vor unserer Abreise an. Er geht ans Telefon und wir hören ihn atemlos rennen. Er sagt: „Taras, ich bin’s, Bono.“ „Okay, warte mal kurz.“ Es stellt sich heraus, dass Taras, wie so viele junge Ukrainer, sich freiwillig zu den Streitkräften gemeldet hatte und tatsächlich an der Front in der Ukraine war, als wir ihn anriefen.

Wir machten den Anruf sehr kurz und teilten ihm im Wesentlichen mit, dass wir nach Kiew kommen würden, um dort aufzutreten, und ob er mit uns singen würde. Wir waren nicht sicher, ob er dazu in der Lage sein würde. Er sagte, dass er mitkommen würde, wenn sein Vorgesetzter einverstanden wäre. Tatsächlich erhielten wir die Nachricht, dass er auf dem Weg sei.

Er kam und kletterte mit uns auf die Bühne, um „Stand By Me“ am Ende unseres kleinen Sets in der U-Bahn-Station zu spielen. Er trug immer noch seine Uniform. Er kam buchstäblich direkt von der Frontlinie.

Das war eine ganz schöne Reise. Die Verwüstung in einigen der von den Russen besetzten Stadtteilen Kiews zu sehen, war äußerst erschütternd. Mit einigen der Einheimischen zu sprechen, die überlebt hatten, und die Massengräber derer zu sehen, die nicht überlebt hatten … Das war eine Menge zu verarbeiten und sehr, sehr bewegend. Und wieder diese bizarre Kollision von Kunst und Realität. Aber es zeigt einem wieder einmal, dass Songs in gewissem Maße ein Eigenleben haben, wenn man so anfällig dafür ist, ihnen zu dienen.

In großer U2-Tradition beendet ihr das Album mit „40“.

Ja. Uns ist aufgefallen, dass ein Teil des Opportunismus des ganzen Projekts offensichtlich der Lockdown war. Mir ist klar geworden, dass dies eine musikalische Gelegenheit war, um zu sehen, was wir noch haben, wenn wir alles weglassen, die Band weglassen, sie wirklich auf das Wesentliche zurückführen, was wir alle während des Lockdowns durchgemacht haben. Unser Leben war so.

Bonos Buch war in Arbeit. Er beschloss einfach, jedes Kapitel mit einem Songtitel zu benennen, und es würde 40 Songtitel geben. Es gab so viele Dinge, die uns zu diesem Format verleiteten. Und nicht nur das, wir haben auch einen Song namens „One“ und einen Song namens „40“.

Wie war es, vor ein paar Monaten im Publikum zu sitzen und quasi ein Solokonzert von Bono auf seiner Buchtournee zu erleben? Das war etwas, das es bis dahin in dieser Form noch nie gegeben hatte.

Ich war am Eröffnungsabend dabei. Ich war am Tag davor bei der letzten Probe, bei der ich schon so oft mit U2 dabei war. Es ist immer eine Art Nervenkitzel, bis man zur Premiere kommt. In diesem Fall konnte ich mich völlig aus der Verantwortung stehlen und einfach nur ein Freund sein, ein objektiver Augen- und Ohrenzeuge. Ich war so beeindruckt von der Endprobe. Ich dachte einfach, dass er wirklich etwas auf dem Kasten hat. Und dann lief die Eröffnungsvorstellung wirklich großartig ab.

Ich war wahrscheinlich die zuversichtlichste Person bei der Generalprobe. (lacht) Nachdem ich gesehen hatte, was er vorhatte, dachte ich: „Er hat es geschafft. Das wird großartig werden.“ Ich bin so oft ein Detailmensch. Ich fixiere mich auf wirklich kleine Dinge. In diesem Fall hatte ich überhaupt keine Anhaltspunkte. Ich war völlig objektiv bei der Sache, und das war ein gutes Gefühl.

Euer bevorstehender Auftritt im MSG Sphere in Las Vegas ist als „Achtung Baby Live“ angekündigt. Spielt ihr das Album komplett durch?

Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass wir das Gefühl haben müssen oder wollen, dass wir das müssen. Ich denke, wir werden uns die Freiheit geben, die Songs in der Reihenfolge zu spielen, die uns richtig erscheint. Das Tolle an diesem Veranstaltungsort ist natürlich die Möglichkeit, atemberaubende Bilder mit dem Ton zu verbinden. Es gibt eine Menge zu bewältigen. Ich würde sagen, dass wir die endgültige Entscheidung erst kurz vor den Konzerten treffen werden.

Aber es wird sich um „Achtung Baby“ drehen, richtig?

Oh ja. Das wird das Herzstück sein. Wir werden sie alle spielen.

Wird die Optik wie bei Zoo TV sein?

Auch hier ist es zu früh, um das zu sagen. Wir dachten einmal, es sei unwahrscheinlich, dass diese Inhalte in diesem neuen Kontext Sinn machen würden, weil er so anders ist. Damals hatten wir relativ kleine Bildschirme. Jetzt haben wir mehr Spielraum, mehr Freiheit. Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns auf Zoo TV beziehen, aber es wird kein Zoo TV-Revival sein.

Bram van den Berg springt bei den Konzerten für Larry ein. Wie seid ihr auf ihn gestoßen?

Wir haben Bram durch unseren Freund Martin Garrix kennengelernt. Wir waren einfach sehr angetan von seinem Spiel und der Art von Mensch, die er ist. Er ist ein echtes Kraftpaket, aber er ist auch einfach ein toller Typ. Er ist ein netter Mensch, mit dem man gerne Zeit verbringt, was für uns natürlich sehr wichtig ist, denn U2 lebt von diesen tiefen Freundschaften und Verbindungen. Das war das Kriterium. Seitdem haben wir ein bisschen mehr zusammen gearbeitet, um zu sehen, wie es funktionieren könnte. Ich denke, es wird großartig werden.

Natürlich werden wir unseren Freund Larry schmerzlich vermissen. Wir sind sehr enttäuscht, dass er nicht dabei sein kann, um den Drumhocker zu besetzen. Jeder hat das Recht, sich krank zu melden. Nach vierzig Jahren Zusammenarbeit ist das das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass uns das in der Vergangenheit noch nie passiert ist.

Ist September der wahrscheinliche Startmonat?

Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest, da das Gebäude noch im Bau ist. Es wird auf jeden Fall im Herbst beginnen, auf jeden Fall nicht früher als im September. Aber es könnte auch später sein. Wir warten noch darauf, zu erfahren, wann genau wir das Gebäude bekommen werden.

Wissen Sie schon, wie viele Shows ihr im Sphere machen werdet oder wie lange die Residency ungefähr dauern wird?

Das wissen wir nicht genau. Es ist ein großer Veranstaltungsort. Das sollten Sie bedenken. Es hat eine Kapazität von fast 20.000 Menschen, je nach Konfiguration. Betrachten Sie es nicht als eine traditionelle Vegas-Residenz. Das ist es nicht. Es ist eine kurze Serie. Ich weiß es nicht. Wir müssen … es gibt immer noch eine Debatte über das Ausmaß des Raums. Ich hoffe, dass wir schon bald eine Ankündigung machen werden.

Es wird cool sein, „Love Is Blindness“ wieder zu hören. Es ist schon lange her.

Das ist eines meiner Lieblingslieder. Das ist einer meiner Lieblingssongs.

In den letzten Monaten gab es viele Kontroversen um das Ticketing, vor allem wenn es um hohe Preise, hohe Servicegebühren, dynamische Preisgestaltung und Bots geht, die sich die besten Plätze sichern. Was ist Ihre Meinung zu all dem?

Wir wollen unseren Fans dienen. Das ist die Quintessenz. Die Beziehung von U2 zu unseren Fans ist für uns von größter Bedeutung. Wie auch immer wir versuchen, mit diesem Thema umzugehen, das sehr vielschichtig ist … Es ist eine komplizierte Sache. Unser Ziel wird es sein, unsere Fans an die erste Stelle zu setzen.

Bono sagte kürzlich, dass ihr ein „lautes, kompromissloses, unvernünftiges Gitarrenalbum“ macht. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir waren sehr beschäftigt. Parallel zu meiner Arbeit an „Songs of Surrender“ haben wir an einer Menge neuer Musik gearbeitet. Sogar vor dem Lockdown hatten wir eine Menge interessanter Sachen, von denen einige schon fast fertig sind. Wir haben sozusagen die Qual der Wahl. Es gibt eine peinlich große Fülle an neuem Material. Im Moment konzentrieren wir uns auf „Songs of Surrender“ und The Sphere, aber wir waren sehr beschäftigt.

Wenn Bono sagt, es sei ein „Gitarrenalbum“, wie sollen die Fans das verstehen?

Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Gitarre als Instrument … nicht in Bezug darauf, dass sie von so vielen Musikern auf der ganzen Welt geliebt und gespielt wird, sowohl von Profis als auch von Amateuren, sondern in Bezug auf ihre Präsenz in den Streaming-Musikcharts, eine Weile in der Wildnis gewesen ist. Ich spüre selbst, dass das Interesse an der Gitarre wieder auflebt. Ich spüre das sozusagen instinktiv. Es fängt an, durchzusickern. Ich habe das Gefühl, dass der Zeitpunkt richtig ist. Ich denke, es wäre wunderbar und sehr willkommen, wenn wir Musik machen würden, die mehr von der Gitarre getragen ist. Das ist die Absicht. Das heißt nicht, dass wir uns in AC/DC verwandeln, aber wir werden einen Weg finden, das Instrument so oft wie möglich auf eine neue Art und Weise zu nutzen. Für mich ist es immer noch meine große Liebe als Instrument.

Habt ihr schon eine Idee, wann die Fans die neuen Songs hören werden? Vielleicht nächstes Jahr?

So bald wie möglich. Aber so bin ich nun mal. Ich denke, Bono geht es genauso. Wir sind gespannt und würden sie gerne herausbringen, aber es wird viele Optionen und andere Ratschläge geben, wann wir neues Material veröffentlichen. Aber ich will nur sagen, dass wir fleißig und sehr inspiriert sind, neue Sachen zu machen.

Hofft ihr, dass Larry nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehen wird?

Sobald er bereit ist, sich uns wieder anzuschließen, würden wir ihn gerne auf dem Schlagzeughocker sehen. Wir lassen uns einfach davon leiten, was er uns wissen lässt. Wir warten gespannt darauf, zu hören, wie es ihm geht und wie die Dinge stehen.

Du hast Boxsets für „The Unforgettable Fire“, „The Joshua Tree“, „Achtung Baby“ und „All That You Can’t Leave Behind“ betreut. Es gibt einen großen Teil der U2-Fangemeinde, der sich wirklich für „Pop“ interessiert. Könnte es eines Tages ein Box-Set geben, das diese Ära wieder aufgreift?

Es gibt Alben, die eine Wiederauferstehung erleben, wenn die Leute sie wieder neu entdecken. Das Album „Pop“ ist ein Album, das zu der Zeit … Ich denke, in dem Kontext, in dem es veröffentlicht wurde, und der großen, riesigen Tour, die wir gemacht haben, gab es damals eine Menge Fokus darauf und Stress damit. Aber jetzt, mit ein bisschen Abstand, hält sich das Album eigentlich sehr gut. Ich würde gerne sehen, dass etwas passiert, um es zu feiern. Das ist der Spaß an der Arbeit an einem U2-Projekt. Wenn es ein Re-Packaging oder eine Wiederveröffentlichung gibt, gibt es so viel Material, das nie das Tageslicht gesehen hat. Also ja. Zum richtigen Zeitpunkt kann ich mir das durchaus vorstellen.

Hast Du jemals darüber nachgedacht, deine eigenen Memoiren zu schreiben, jetzt da Bono seine geschrieben hat?

Ich halte mich immer noch für einen viel zu jungen Mann, um an Memoiren zu denken. Vielleicht, wenn ich älter bin. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht einmal weiß, was ich tun werde, wenn ich erwachsen bin.

Kannst Du dir vorstellen, eines Tages ein U2-Biopic auf die Leinwand zu bringen?

Das könnte ich mir auf jeden Fall irgendwann einmal vorstellen. Warum auch nicht? Es gab in letzter Zeit einige tolle Filme. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, das richtige Team. Aber ich würde es nicht ausschließen.