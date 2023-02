„Songs Of Surrender“: U2 spielen „One“ neu ein

U2 haben eine neue Version ihres Songs „One“ veröffentlicht, der erstmals 1991 auf dem Album „Achtung Baby“ erschien.

Der Titel ist ein weiterer Vorbote ihres kommenden Albums „Songs Of Surrender“, das ab dem 17. März verfügbar ist. Auf der Platte sind 40 neue Versionen alter Songs der Iren zu hören.

Die re-imagined-Version von „One“ ist kürzer als das Original und Bonos Stimme steht im Mittelpunkt – wie auch bei den anderen bisher wiederveröffentlichten Songs wie „With or Without You“ und „Pride (In The Name of Love)“. Einen weiteren Vorgeschmack auf das Album geben „Where The Streets Have No Name“ und „Desire“.