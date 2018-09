U2 live in Berlin 2018: Fotos, Setlist, Video

Am Donnerstag (05. Juli) spielten Pearl Jam in der Berliner Waldbühne. Alle Highlights hier.

Erst zum zweiten Mal in ihrer langen Karriere traten Pearl Jam in der Berliner Waldbühne auf (1995 begleiteten sie Neil Young auf der „Mirrorball“-Tour). Sehen Sie hier auf einen Blick: alle Fotos aus den sozialen Medien, Videos sowie die Setlist des Konzerts vom 05. Juli. Es ist der einzige Deutschland-Auftritt der Band 2018 und wurde präsentiert von ROLLING STONE. Setlist: Pearl Jam in der Berliner Waldbühne 27 Songs, ein Pearl-Jam-Konzert also mit durchschnittlicher Länge. Das Nachtauftrittsverbot in der Berliner Waldbühne dürfte der Band einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, denn die etwas hastiger angesagten Zugaben (alles ab „Thin Air“)…