Einen Tag nach ihrem mittendrin beendeten Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena haben U2 bereits den Nachhol-Termin bekannt gegeben: Am 13. November kommen Bono und Kollegen zurück in die Hauptstadt.

Auf ihrer Homepage haben die Iren ein Statement veröffentlicht:

Back On Song, Back To Berlin

„I’ve seen a great doctor and with his care I’ll be back to full voice for the rest of the tour. So happy and relieved that anything serious has been ruled out. My relief is tempered by the knowledge that the Berlin audience were so inconvenienced. There was an amazing atmosphere in the house, it was going to be one of those unforgettable nights but not for this reason… We can’t wait to get back there on November 13th.“ – Bono

Also: Bono hat einen „sehr guten Doktor“ besucht, der ihn „für den Rest der Tour“ wieder fitgemacht hat. Und nichts Schlimmes feststellen konnte. Das bedeutet, dass die Köln-Konzerte (ab 04. September), als auch Hamburg (ab 03. Oktober) nicht in Gefahr sein müssen.

Montag mehr Info zu U2

Außerdem, so Bono, habe ihm die besondere Atmosphäre in der Berliner Arena einen Kick gegeben, und es kündigte sich eine „unvergessliche Nacht“ an – wenn dann auch leider aus den falschen Gründen.

Mehr Infos zu dem Nachhol-Konzert soll es morgen geben:

Berlin ticket holders should standby for more information coming tomorrow from Live Nation about the November 13th rescheduled show.

Ihr Konzert am Samstag hatten U2 nach fünf Songs abbrechen müssen, weil Bono die Stimme versagte. Nach 20 Minuten und „Beautiful Day“ war Schluss.