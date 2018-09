U2-Info nach Konzertabbruch: Was wird aus Berlin 2, was aus Köln?

Am Montag (13. August) spielen Arcade Fire ein intimes Konzert in der Zitadelle Spandau in Berlin. Es ist ihr letztes Deutschland-Konzert in diesem Jahr.

Nach einem umjubelten Konzert in der Festhalle in Frankfurt und Festival-Gigs auf dem Hurricane und Southside treten Arcade Fire für einen letzten Deutschland-Gig ihrer „Infinite Content“-Tour in diesem Jahr am Montag (13. August) in der Zitadelle Spandau in Berlin auf. Das Konzert ist Teil des Citadel Music Festivals. Versprochen hat die Band einen „persönlichen Abend“. Bei uns auf einen Blick: Tickets, Wetter, Anfahrt, Vorband, Sicherheit, (mögliche) Setlist. >>> die Review: Arcade Fire in Berlin! Arcade Fire in Berlin: Gibt es noch Tickets? Ja, es gibt noch Eintrittskarten für das Konzert. Fans werden auf Tickets.de fündig, wo es die Karten direkt zum…