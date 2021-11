U2: Video zum neuen Track „Your Song Saved My Life“ hier sehen

Musik als Retter in schwierigen Zeiten – davon handelt der Song „Your Song Saved My Life“ von U2. Im dazugehörigen Video sind mehrere junge Menschen zu sehen, die in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind und Kraft aus der Musik schöpfen konnten. U2 sind im Clip nicht zu sehen, weisen aber durch Texteinblendungen darauf hin, welchen Einfluss der Zugang zu musikalischer Bildung für viele Menschen haben kann.

Der Song ist auf dem Soundtrack von „Sing 2“ enthalten. Der Film soll am 16. Dezember 2021 in den Kinos anlaufen. Bono wird darin der animierten Figur Clay Calloway seine Stimme leihen.

Auf YouTube haben U2 auch auf das Musikprojekt „SING! For Music Education“ hingewiesen, für das man spenden kann. Die Personen im Video zu „Your Song Saved My Life“ sind allesamt Schüler von Education Through Music – einer Initiative, die dazu beiträgt, wöchentlich 60.000 Kindern in den USA Zugang zu Musikunterricht zu ermöglichen.

U2: „Achtung Baby“ wird zum 30-jährigen Jubiläum neu aufgelegt

U2 haben zudem angekündigt, dass sie das 30. Jubiläum ihres siebten Studioalbums „Achtung Baby“ mit einer umfassenden Neuauflage feiern wollen. Neben einem riesigen digitalen Box-Set soll die Neuauflage auch eine besondere Vinyl-Veröffentlichung enthalten. Darüber hinaus hat sich die Band mit dem französischen Künstler Thierry Noir zusammengetan. Gemeinsam präsentieren sie vom 19. bis 26. November 2021 eine einzigartige Installation in den legendären Hansa Studios in Berlin-Kreuzberg.