Udo Lindenberg: Fans stimmen über Jubiläums-Compilation ab

Udo Lindenberg feiert einen weiteren Meilenstein: 40 veröffentlichte Studioalben. Anlässlich seines runden Geburtstags erscheint jedoch kein klassisches Best-of – stattdessen entsteht eine Compilation, die vollständig von seinen Fans kuratiert wird.

Bis zum 8. Februar 2026 können Hörer online darüber abstimmen, welche Songs auf dem Birthday-Package mit dem Titel „Alles unter einem Hut“ erscheinen sollen. Das Projekt versteht sich als musikalisches Geschenk an den Künstler – zusammengestellt nach dem Geschmack seines Publikums.

Ein Song pro Album – mit einer Ausnahme

Das Konzept ist klar definiert: Aus jedem der 40 Studioalben Lindenbergs wird jeweils ein Titel ausgewählt, der Teil der Compilation wird. Eine Ausnahme gibt es bereits vorab: Der Song „Komet“ ist gesetzt – auf ausdrücklichen Wunsch des Musikers.

Am Ende entsteht so eine umfassende Sammlung mit insgesamt 41 Titeln, die einen Querschnitt durch Udo Lindenbergs gesamtes Studio-Schaffen abbildet.

Digitale Abstimmung only

Die Abstimmung erfolgt ausschließlich digital über die offizielle Website von Udo Lindenberg. Dort können die Leute entweder direkt über die Albumcover oder mithilfe einer Suchfunktion ihre Auswahl treffen. Das „Wahllokal“ ist wie gesagt noch bis zum 8. Februar 2026 geöffnet.

Plus: Jede Teilnahme ist automatisch mit einer Verlosung verknüpft. Zu gewinnen gibt es unter anderem signierte Produkte aus dem aktuellen Sortiment, darunter CD-Boxen mit allen 40 Studioalben, Vinyl-Boxen sowie Doppel-CDs der Fan-Compilation.

„Alles unter einem Hut“ als Rückblick und Fan-Dokument

Mit dem Projekt entsteht nicht nur eine Jubiläumsveröffentlichung, sondern auch ein dokumentarischer Rückblick auf mehr als fünf Jahrzehnte deutschsprachiger Rock- und Popgeschichte – erzählt aus der Perspektive der Fans. „Alles unter einem Hut“ soll damit musikalische Erinnerungen, persönliche Favoriten und den kollektiven Blick auf das Werk eines der prägendsten Künstler des Landes bündeln.