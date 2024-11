Unfall mit Doppeldecker-Bus in Manchester: Fans erinnern an Morrissey

Nach einem Unfall in Manchester am Samstag (09. November), bei dem nach einem Zusammenstoß zweier Doppeldecker-Busse 17 Menschen verletzt wurden, posten viele Menschen nun Songzitate der Smiths in den sozialen Netzwerken. „Geht es Morrissey ok?“, fragt ein User auf X, leicht scherzhaft.

„And if a double-decker bus crashes into us / To die by your side / Is such a heavenly way to die“, heißt es im Smiths-Song „There is a light that never goes out“ von 1986. „And if a ten ton truck kills the both of us / To die by your side / Well, the pleasure, the privilege is mine“.

Ein leicht makabres Zitat in diesem Zusammenhang. Könnten bei Verkehrsunfällen wie diesen durchaus auch Todesfälle auftreten, ob mit Bussen oder Zehntonner-Lastwagen.

Zwei Bee-Network-Busse kollidierten am Samstag auf der Rochdale Road in der Nähe der Livesey Street in Manchester. Aber niemand wurde ernsthaft verletzt, so die Polizei von Greater Manchester (GMP). Anders als im Smiths-Klassiker des „The Queen Is Dead“-Albums fuhren hier zwei Busse also ineinander. Und nicht ein Bus in zwei Menschen, also in Ich-Erzähler und Partner.

„Heaven knows he’s miserable now“

Auf Bildern sind Trümmerteile zu sehen, die über die Fahrbahn verstreut sind. Eines der Fahrzeuge war offenbar auf das Heck des anderen aufgefahren.

Allerdings musste die Feuerwehr eine Person aus dem Oberdeck herausschneiden. Und einige der Verletzten wurden mit Bussen ins Krankenhaus gebracht.

„Heaven knows he’s miserable now“, kommentierter einer den Tweet. „I’ve heard he’s ok but his girlfriend’s in a coma“, ein anderer. Alles Songzitate, wie eben aus „Heaven Knows I’m Miserable Now“ und „Girlfriend in a Coma“.