Morrissey live in Deutschland 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Morrissey kommt für vier Konzerte nach Deutschland. Der 65-Jährige besucht im Juni Köln, Berlin, Leipzig und München.

Morrissey live 2025

18.06.2025, Köln – Palladium

27.06.2025, Berlin – Tempodrom

28.06.2025, Leipzig – Haus Auensee

30.06.2025, München – Zenith

Der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland startet auf eventim.de am Donnerstag, den 20. Februar um 12 Uhr, auf Eventim.

Auf Instagram rührt der Ex-Smiths-Sänger bereits die Werbetrommel:

„MORRISSEY LIVE IN CONCERT

NEUE europäische Shows wurden der Tour 2025 hinzugefügt.

Aufgrund der überwältigenden Nachfrage nach den kürzlich angekündigten Terminen in Dublin, Glasgow und Manchester kündigt Morrissey 22 neue Shows in diesem Sommer an, die am 12. Juni in Madrid, Spanien, beginnen.

ALLGEMEINER VERKAUF VON TICKETS: Der allgemeine Verkauf beginnt am Freitag, den 21. Februar um 12 Uhr Ortszeit überall, außer in Madrid, wo der Verkauf am Dienstag, den 25. Februar um 12 Uhr MEZ beginnt.“

Morrissey aktuell:

Morrissey hatte sich zuletzt zu der geplatzten Wiedervereinigung der Smiths geäußert. Schon im Sommer 2024 behauptete der Sänger, dass ein Unterhaltungsunternehmen ihm und Johnny Marr jeweils das Angebot für eine Welttournee im Jahr 2025 unterbreitet hätte. Er habe damals zugesagt, der Gitarrist jedoch nicht. Auch – aber nicht nur deswegen – ist Morrissey nicht gut auf seinen einstigen Bandkollegen zu sprechen.

Morrissey wollte Fans einen Gefallen tun

Der 65-Jährige erklärte in einem Interview mit „Medium“, warum er der Reunion-Tour angeblich zugestimmt hatte: „Weil ich das Gefühl hatte, dass es das letzte Mal war, dass so etwas möglich war. Wir haben alle begonnen, alt zu werden. Ich dachte, die angebotene Tournee wäre eine gute Möglichkeit, mich bei denjenigen zu bedanken, die uns ein Leben lang zugehört haben, was sich plötzlich wie ein ganzes Leben anfühlt.“

Die erneute Zusammenarbeit mit Marr sei dabei kein Argument für ihn gewesen. „Es lag nicht daran, dass ich irgendeine emotionale Bindung zu Marr hatte“, sagte Morrissey. „Ich habe absolut keine.“

Mehr als angespanntes Verhältnis zu Johnny Marr

Dann holte er (wie schon so oft in der Vergangenheit) verbal gegen Marr aus. „Er scheint mir genauso unsicher und ängstlich zu sein, wie er es in den 1980er Jahren war“, ätzte Morrissey. „Aber er gewinnt mehr Bewunderung durch die Presse, indem er so tut, als wäre er der Torwächter und Hüter der Smiths in der Isolation, und solange er in einer Ecke sitzt und sich über mich beschwert, hat er ein Podest, das im Falle einer Wiedervereinigung verschwinden würde.“

Für ihn sei Marr ein König der Doppelmoral. „Er behauptet, mich völlig unverdaulich zu finden, aber wann immer er eine Bühne betritt, singt er meine Texte, meine Gesangsmelodien und meine Songtitel“, meinte der Sänger. „Ist das Heuchelei oder Selbstbetrug? Er hat die Leute gezwungen, sich zwischen Morrissey und Marr zu entscheiden, und ich habe genug von seinen Sticheleien. Ich habe sie seit über dreißig Jahren stillschweigend ertragen.“