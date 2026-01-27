Trump-Lügen beleidigen die Intelligenz jedes einzelnen Amerikaners

Uns wird von der Trump-Regierung erzählt, dass ein Intensivpfleger, Alex Jeffrey Pretti, und eine dreifache Mutter, Renee Nicole Good, beide von ICE-Beamten in Minnesota erschossen, eine neue Art von einheimischen Terroristen gewesen seien. Man kann sich die Videos beider Vorfälle ansehen und selbst beurteilen, wie grotesk und absurd diese Behauptungen sind. Oder man nimmt das Wort des hauseigenen Renfield des Weißen Hauses, Stephen Miller, der sich in sozialen Medien zu Wort meldete. Und Pretti als „potenziellen Attentäter“ bezeichnete, der „versucht habe, Bundesbeamte zu ermorden“.

Die Bilder widersprechen den Behauptungen

Videos von Prettis grausamer Tötung, aus mehreren Perspektiven gefilmt, zeigen sechs oder sieben Beamte, die einen passiven Pretti zu Boden ringen. Als sie eine Waffe an seinem Körper entdecken, scheint einer der Beamten Pretti zu entwaffnen. Woraufhin ein anderer ihm viermal in den Rücken schießt. Ein dritter Beamter feuert ebenfalls auf seinen Körper. Einen überwältigten Mann von hinten zu erschießen, ist die Definition von exzessiver Gewalt und Feigheit.

Trotz der gegenteiligen visuellen Beweise behauptete die Leiterin des Heimatschutzministeriums und selbsternannte Hundehinrichterin Kristi Noem, die Tötung Prettis sei gerechtfertigt gewesen. „Das sieht nach einer Situation aus, in der eine Person an den Ort kam, um maximalen Schaden anzurichten und Strafverfolgungsbeamte zu töten.“

Weitere Falschdarstellungen von Behördenvertretern

Grenzschutz-Kommandant Gregory Bovino, dessen jüngste Garderobenwahl an jemanden erinnert, der einen Bösewicht aus einem „Indiana Jones“-Film cosplayt, erklärte, Pretti habe „maximalen Schaden anrichten und Strafverfolgungsbeamte massakrieren“ wollen. Laut den verfügbaren Videos hielt Pretti während der Begegnung lediglich ein Handy in der Hand. Er scheint sich in keiner Weise gegen die ICE-Beamten zu wehren. Bovino machte zudem die absurde und beleidigende Bemerkung, die Beamten seien die eigentlichen Opfer des Vorfalls gewesen. Die Unwahrheiten häufen sich. Und beleidigen unsere Intelligenz.

Unabhängig davon, was die Trump-Regierung behauptet: Bundesbeamte sind nicht befugt, als Richter, Geschworene und Henker auf den Straßen Amerikas aufzutreten. Diese Beamten stehen nicht über dem Gesetz. Doch in beiden Tötungen in Minneapolis sehen wir Verhaltensweisen, die gegen das Protokoll polizeilicher Schusswaffeneinsätze verstoßen. Die Beamten verlassen den Tatort. Lokale Behörden werden daran gehindert, die Beweise der Tötungen zu untersuchen.

Gewählte Amtsträger und das Weiße Haus tauschen Beleidigungen und Schmähungen aus. Doch aus Washington gibt es keinerlei Bemühungen, die Art von gründlicher Untersuchung durchzuführen, die der Tod eines jeden Menschen aus Prinzip und im Blickfeld einer rechtsstaatlich verfassten Nation erfordert. Parteipolitik und extreme Maßnahmen haben sich in einen buchstäblichen Blutsport verwandelt.

Eskalation statt Deeskalation

Ein ernsthafter und besonnener Präsident würde versuchen, diese Situation zu entschärfen, bevor der Strudel sich weiter öffnet und das Land von noch mehr Gewalt und Zerstörung erschüttert wird. Stattdessen griff Präsident Trump auf „Truth Social“ die Demokraten Minnesotas in einem besonders enthemmten Wutanfall an.

„Wo ist die lokale Polizei? Warum durfte sie die ICE-Beamten nicht schützen? Haben der Bürgermeister und der Gouverneur sie zurückgepfiffen? Es heißt, viele dieser Polizisten durften ihre Arbeit nicht machen, dass ICE sich selbst schützen musste. Keine leichte Aufgabe! Warum hat Ilhan Omar 34 Millionen Dollar auf ihrem Konto? Und wo sind die zig Milliarden Dollar, die dem einst großartigen Bundesstaat Minnesota gestohlen wurden? Wir sind dort wegen massiven finanziellen Betrugs. Milliarden Dollar sind verschwunden. Und vor Ort wegen illegaler Krimineller, die durch die Politik der offenen Grenzen der Demokraten in den Staat gelassen wurden. Wir wollen das Geld zurück. Und wir wollen es JETZT zurück.“

Was der angebliche Betrug in Minnesota mit der Tötung von Zivilisten durch ICE zu tun haben soll – abgesehen von Ablenkung und Irreführung –, bleibt unklar. Diese einjährige Salve an perfiden Verzerrungen aus der Regierung hat uns alle zermürbt. Es gibt ein klares Muster der Unwahrheit. Von DOGE über das „Big Beautiful Bill“, vom Kahlschlag im öffentlichen Dienst bis zur Instrumentalisierung des Justizministeriums zur Bestrafung politischer Gegner. Es war ein erschöpfendes Jahr hässlicher Inszenierungen.

Leider wurden falsche Behauptungen schon früher benutzt, um Gewalt zu rechtfertigen. Wenn das Töten von Venezolanern in Booten mit Raketen angeblich um Drogen ging – wo sind dann die Drogen oder irgendein Beweis? Die Regierung verlangt von uns, ihr einfach zu vertrauen.

Internationale Wirkung und politische Konsequenzen

Vergangene Woche brachte Trump seine dunkle Wolke nach Davos, um europäische Verbündete zu beleidigen und offen zu planen, sich das Territorium eines seit Langem befreundeten Landes anzueignen. Grönland. Eine Insel, auf der die USA bereits militärischen Zugang haben, der ihren strategischen Bedürfnissen genügt. Trumps lange und wirre Rede, voller weiterer Unwahrheiten und hässlicher Schmähungen, driftete ins Reich eines wahnsinnigen Königs ab. Viermal nannte er Grönland Island.

Die Darbietung war eine Blamage, die nur unterwürfige Anhänger innerhalb der Regierung nicht als vollständige Entlarvung des geistigen Verfalls des Präsidenten erkennen wollten. Trumps grober und käuflicher Charakter hat weltweit und in weiten Teilen des Landes Entsetzen, Angst und berechtigte Wut ausgelöst. Im In- und Ausland säen die Wut und die Lügen des Präsidenten Chaos, Verwirrung und Abscheu.

Der kanadische Premierminister Mark Carney brachte die Lage auf den Punkt. „Wir befinden uns mitten in einer Zäsur, nicht in einem Übergang“, sagte Carney vor dem Publikum in Davos. „In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben eine Reihe von Krisen in den Bereichen Finanzen, Gesundheit, Energie und Geopolitik die Risiken extremer globaler Integration offengelegt.

In jüngerer Zeit jedoch haben Großmächte begonnen, wirtschaftliche Integration als Waffe zu nutzen, Zölle als Druckmittel, Finanzinfrastruktur als Zwangsinstrument und Lieferketten als Schwachstellen, die ausgebeutet werden können. Man kann nicht in der Lüge eines gegenseitigen Nutzens durch Integration leben, wenn Integration zur Quelle der eigenen Unterordnung wird.“

Forderung nach politischem Handeln

Das Blutvergießen muss aufhören. Der Kongress verfügt über weitreichende Befugnisse und muss handeln. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez erklärte nach Goods Tötung: „Wir haben gerade gesehen, wie sie einen amerikanischen Staatsbürger kaltblütig auf der Straße ermordet haben. Unabhängig von welchen Unwahrheiten der Präsident erzählen will, man kann selbst sehen, was passiert ist.“

Trotz eines parteiübergreifenden Aufrufs zu einer Untersuchung von Prettis Tötung, angeführt von Senatorin Tina Smith aus Minnesota, gibt es zu wenige Zeichen von Mut über den üblichen lautstarken Widerspruch hinaus. Solange sich nicht eine nennenswerte Zahl der republikanischen Mehrheit der Minderheit anschließt, wird dieser empörende und konsequente Machtmissbrauch nur weiter eskalieren.

Wir können nicht zulassen, dass Tausende Bundesbeamte durch Städte ziehen, Menschen von der Straße aufgreifen, mit Straffreiheit agieren, mit Demonstrierenden aneinandergeraten. Und dann erwarten, dass es nicht zu weiteren Gewalttaten und sinnlosen Todesfällen kommt. Wenn ICE nicht eingehegt wird, steuern wir auf weitere Tragödien und Blutvergießen im ganzen Land zu.

Amerikaner können in all diesen Unwahrheiten nicht länger leben.