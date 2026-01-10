Proteste, Gedichte und Wut auf Trump: Amerika reagiert auf die Tötung von Renee Nicole Good

Amerika ringt weiterhin mit der Tötung der 37-jährigen Renee Nicole Good durch einen Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE am Mittwoch. Prominente Persönlichkeiten und Demonstrierende reagieren mit einer Mischung aus Wut auf Donald Trump und seine Regierung sowie mit Beileidsbekundungen für Good und ihre Familie.

In Minneapolis fand am Mittwochabend eine Mahnwache bei Kerzenlicht für Good statt. Begleitet von Protesten gegen die verstärkte Präsenz von ICE in der Stadt.

Zeitgleich wurden Demonstrationen in Städten wie Chicago, Boston, Los Angeles und New York abgehalten.

Mahnwachen und landesweite Proteste

Am Donnerstag hielten die Minnesota Timberwolves in der Target Center Arena vor ihrem Spiel gegen die Cleveland Cavaliers eine Schweigeminute für Good ab. „Unsere Gemeinschaft hat eine weitere unaussprechliche Tragödie erlitten“, sagte Timberwolves-Trainer Chris Finch während der Gedenkminute. „Wir möchten einfach unser Beileid sowie unsere aufrichtigen Wünsche, Gebete und Gedanken an die Familien, Angehörigen und alle aussprechen, die von dem Geschehen stark betroffen sind.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor hatte Minnesotas Gouverneur Tim Walz bekannt gegeben, dass er die Nationalgarde des Bundesstaates in Bereitschaft versetzt habe. Dies geschah, während die Trump-Regierung darauf beharrte, dass ICE trotz der Empörung über Goods Tötung nicht zurückweichen werde. Präsident Trump und seine Verbündeten bezeichneten die Tat als gerechtfertigt. Obwohl Videoaufnahmen darauf hindeuten, dass Good versuchte, den Ort zu verlassen, als sie erschossen wurde.

Reaktionen aus Politik und Gesellschaft

Mehrere bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche machten deutlich, dass sie der Darstellung der Regierung keinen Glauben schenken.

Sängerin Billie Eilish teilte am Freitag mehrere Bilder in ihren Instagram-Stories, die ICE verurteilten. Eines davon lautete: „ICE IST EINE BUNDESFINANZIERTE UND -UNTERSTÜTZTE TERRORISTISCHE GRUPPE UNTER DEM MINISTERIUM FÜR HEIMATSCHUTZ, DIE NICHTS DAZU BEIGETRAGEN HAT, UNSERE STRASSEN SICHERER ZU MACHEN.“ Eilish veröffentlichte zudem einen weiteren Beitrag mit den Namen der 32 Personen, die im Laufe des Jahres 2025 in ICE-Gewahrsam starben. Eines der tödlichsten Jahre in der 22-jährigen Geschichte der Behörde.

Gitarrist und Sänger Thurston Moore von Sonic Youth äußerte sich ebenfalls in sozialen Medien zu der Erschießung und schrieb, „2026 wird ein Jahr extremer föderaler Gewalt. Beginnend sofort“. Moore teilte außerdem einen Beitrag von Refuse Fascism, der ICE als „Trumps Gestapo“ bezeichnete, auf seinem Instagram-Account.

Medien, Satire und Prominente Stimmen

Der Moderator der „Late Show“, Stephen Colbert, kritisierte die Reaktion der Trump-Regierung während seiner Sendung am Donnerstagabend scharf. „Es sieht ganz danach aus, als hätte ein Bundesagent ohne Anlass einen amerikanischen Staatsbürger vor Zeugen auf einer Stadtstraße erschossen. Aber die Regierung sagt Ihnen, dass Sie das nicht gesehen haben“, sagte er. „Sie behaupten, Sie hätten gesehen, wie er auf einen Akt des inländischen Terrorismus reagiert habe. Sie sagen Ihnen, Sie sollen ihnen glauben. Und nicht Ihren Augen.“

„Die Botschaft dieser Regierung ist klar“, fügte Colbert hinzu. „Nur sie bestimmen die Wahrheit, und wenn ihre Kräfte in Ihre Stadt kommen, gehorchen Sie oder sterben. Und wenn Sie sterben, haben Sie offensichtlich nicht gehorcht.“

Der „Stranger Things“-Schauspieler Joe Keery griff Trump in einem Instagram-Post an. Er schrieb „null menschlicher Anstand, stoppt diesen Mann“ über einen Screenshot von Trumps Truth-Social-Beitrag, in dem Good als „professionelle Agitatorin“ bezeichnet wurde, die versucht habe, ICE-Agenten zu überfahren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die „Sex and the City“-Schauspielerin Cynthia Nixon schrieb „Abolish ICE!!!“ in ihrer Instagram-Story. Gefolgt von der Forderung, „diesen ICE-Agenten zu verhaften und wegen Mordes anzuklagen!!!“.

Marvel-Schauspieler Simu Liu schrieb in sozialen Medien, er sei „zutiefst entsetzt über die mörderischen Handlungen von ICE-Agenten in Minneapolis. Lasst euch nicht von Rhetorik manipulieren; es gibt ein Video, und es zeigt eindeutig den Mord an einer unbewaffneten Frau, die wegfuhr. WEG. Einwanderungsgesetze können auf würdige Weise durchgesetzt werden. fuck ICE für immer.“

Gedichte, Trauer und das Vermächtnis von Renee Nicole Good

Die Dichterin Amanda Gorman würdigte Good – selbst eine preisgekrönte Lyrikerin – in einer am Freitag in sozialen Medien veröffentlichten Komposition.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Trump-Regierung setzte ihre haltlosen Versuche fort, Good als gewalttätige Agitatorin und inländische Terroristin zu diffamieren. Am Freitag veröffentlichte Goods Ehefrau Becca Good ihre erste öffentliche Stellungnahme. Darin schrieb sie, Good habe „nach einem übergeordneten Glauben gelebt: dass es Freundlichkeit in der Welt gibt und wir alles tun müssen, um sie dort zu finden, wo sie existiert, und sie dort zu nähren, wo sie wachsen muss“.

„Die Menschen, die dies getan haben, hatten Angst und Wut in ihren Herzen“, fügte sie hinzu, „und wir müssen ihnen einen besseren Weg zeigen.“