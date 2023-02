Verlosung: 2 Fanpakete von Lee Fields – Tickets und Album

Lee Fields kommt 2023 für zwei Auftritte nach Deutschland. Im Rahmen einer ausgedehnten Europatour spielt er im Februar in Berlin und Hamburg.

Der Soulmusiker steht seit den 1960er-Jahren auf der Bühne, und auch mit 72 Jahren tourt er unermüdlich um die Welt. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Soulsänger James Brown wird er „Little JB“ genannt. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Künstler*innen wie B.B. King, Betty Wright und Bobby Womack zusammen.

Sein aktuelles Album „Sentimental Fool“ erschien am 28. Oktober 2022. ROLLING STONE bezeichnet die Platte als „allerfeinstes Soul-Handwerk“, die „ein in den Sechzigern vergessener Nugget“ sein könnte. Hier geht’s zur kompletten Review.

Lee Fields 2023 in Deutschland

21.02.2023 Berlin, Festsaal Kreuzberg

22.02.2023 Hamburg, Mojo Club

Verlosung

ROLLING STONE verlost zwei Fanpakete zu den Shows mit je 1×2 Karten und je einer CD. Ein Paket enthält die Tickets für das Konzert in Berlin plus Album, das andere Karten für den Auftritt in Hamburg plus Album. Um teilzunehmen, füllen Sie einfach das Formular aus und geben als Lösungswort „Lee Fields“ und die Stadt an, in der Sie Fields sehen wollen. Einsendeschluss ist der 19.02.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!