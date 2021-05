Verlosung: „Fleabag – Season 1“ auf Blu-ray und DVD

Wir testen den neuen Mandalorian-Helm – und verlosen das gute Stück

Darth Vaders Helm wird immer der populärste der „Star Wars“-Saga bleiben. Aber derjenige Boba Fetts kommt an zweiter Stelle. Boba Fetts Helm? Der des Mandalorian! Boba Fett war ja auch Mandalorianer. Nun gibt es ein neues Rollenspielprodukt, das der Kopfgeldjäger-Truppe Tribut zollt – hier dem Modell, das den Kopf der „Mandalorian“-Hauptfigur Din Djarin alias Mando (Pedro Pascal) ziert. Test: Wer sich in der zweiten „Mandalorian“-Staffel an den Auftritt von Cobb Vanth (Timothy Olyphant) erinnert, dem fiel auf, dass sein Kopf etwas zu groß war für jenen Mandalorian-Helm, den er an sich gerissen hatte. Beim „The Black Series The Mandalorian Elektronischer…