Verlosung: „Mean Girls – Der Girls-Club“ Gewinnspiel

Queen-Bee Regina George und ihre „Plastics“-Clique kehren in „Mean Girls – Der Girls-Club“ an die North Shore High zurück und sorgen dafür, dass die Rangordnung des Highschool-Dschungels weiterhin eingehalten wird. 20 Jahre nach der Premiere des kultverdächtigen Originals beeindruckt eine neue Generation talentierter Darsteller:innen in den ikonischen Rollen der bissigen Schüler:innen, die weiterhin mittwochs Pink tragen, aber nun auch mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien und kunterbunten Gesangseinlagen frischen Wind in die bekannten Hallen bringen.

Bereits ab dem 25. März lädt die Komödie als Download zum Kaufen alle „Plastics“ und Wannabes zum gemütlichen Filmabend zuhause ein – aber schon mal als Memo, falls Sie sich einen heißbegehrten Platz auf der Couch der coolsten Clique der Schule sichern wollen: „Jogging- oder Trainingshosen tragen wir immer nur freitags!“. Auf Apple TV enthält der digitale Download zusätzlich groole Extras wie exklusive Featurettes, ein Gag Reel, das Musikvideo zur Hit-Single „Not My Fault“ von Reneé Rapp und Megan Thee Stallion sowie eine Sing-Along-Version des Films.

Schau dir hier den offiziellen Trailer an:

Wer außerdem nach einem fetchen Auffrischungskurs zum erfolgreichen Aufstieg als Queen-Bee sucht, sollte sich den 11. April im Kalender markieren, denn ab da gibt es das Highschool-Spektakel auch als Video on Demand zum Leihen. Und alle, die ihr Heimkino so analog mögen wie die „Plastics“ ihr Burn Book, kommen ab dem 2. Mai voll auf ihre Kosten, wenn der Film auf 4K UHD, Blu-ray und DVD den Handel erobert.

Verlosung

Wir verlosen 3x den Filmsoundtrack auf Vinyl sowie jeweils 2 Blu-rays und 4K UHDs des neuen Films. Außerdem könnt ihr noch 2 4K UHD Steelbooks gewinnen. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Mean Girls“ angeben. Einsendeschluss ist der 20.4.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!