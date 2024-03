„Die unendliche Geschichte“ kriegt eine neue Film-Adaption

„Die unendliche Geschichte“, der Fantasy-Roman des verstorbenen deutschen Autors Michael Ende, wird wiederbelebt. Erstmals wurde der Klassiker 1984 verfilmt und wird jetzt für mehrere Live-Action-Filme zurück in die Kinos kommen.

Durch eine neue Joint-Venture-Partnerschaft zwischen Michael Ende Productions und dem Hersteller See-Saw Films wird die Geschichte zurück auf die Leinwand gebracht. See-Saw-Films war bereits verantwortlich für die Verfilmung von Büchern wie „Lion“ und „The Power of the Dog“. Die Rechte an dem Film wurden der neuen Partnerschaft von Endes Nachlassverwalter Dr. Wolf-Dieter von Granau übertragen.

Die Welt um Phantasien

Die 1979 erstmals veröffentlichte „Unendliche Geschichte“ wurde in Deutschland ein Bestseller, in 45 Sprachen übersetzt und weltweit millionenfach verkauft. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das magische Reich Phantasien und der heldenhafte Atréyu. Das unbeholfene, aber fantasievolle Kind Bastian Balthasar Bux entdeckt das geheimnisvolle Buch „Die unendliche Geschichte“. Das Reich Phantasien beherbergt eine Welt der Drachen, Riesen, Königreiche und tödlichen Sümpfe – und dessen Herrscherin, die kindliche Kaiserin, muss vor der Zerstörung durch eine Kraft namens „Das Nichts“ bewahrt werden. Doch je mehr Bastian in dem Buch liest, desto mehr merkt er, dass er nicht nur ein unbeteiligter Zuschauer ist. Der Junge findet sich selbst bald in Phantasien wieder, wo er auf dem Glücksdrachen Fuchur fliegt.

Der Trailer von „Die unendliche Geschichte" aus dem Jahr 1984:

„Phantasien mit neuer, frischerer Aufmerksamkeit wieder aufzugreifen“

„Wir wurden in den letzten Jahren von der Fernseh- und Filmindustrie mit Interesse überschüttet“, erzählt Ralph Gassmann der für Michael Ende Productions verantwortlich ist. Gassman wird mit der Produktionsfirma und Endes langjährigem Herausgeber und Nachlassverwalter Hocke zusammenarbeiten. „Aber erst vor etwa vier bis fünf Jahren hatten wir das Gefühl, dass es richtig war, Phantasien mit neuer, frischerer Aufmerksamkeit wieder aufzugreifen. Dann haben wir uns Hunderte von Anfragen angeschaut und gedacht, mal sehen, ob wir unter ihnen einen potenziellen Partner finden, der so überzeugend ist, dass er uns dazu bringt, mit ihm ins Boot zu springen und uns auf dieses verrückte Abenteuer einzulassen. Aber wir wussten, dass wir es richtig machen und den richtigen Partner finden mussten, und glücklicherweise war See-Saw unter ihnen.“