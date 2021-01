Video: Lady Gaga singt „The Star-Spangled Banner“ bei Biden-Inauguration

New Radicals spielen bei der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris ihren Hit „You Only Get What You Give“ – ein Song, der beiden Politikern viel bedeutet.

Mit diesem Comeback hat wohl niemand gerechnet: New Radicals, die vor allem für ihren Hitsong „You Get What You Give“ bekannt sind, tun sich 22 Jahre nach ihrem letzten Live-Auftritt erneut zusammen, um bei der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris einen virtuellen Gig zu spielen. Wie der US-amerikanische ROLLING STONE berichtet, liege die Band beiden Politikern ganz besonders am Herzen. Kamala Harris' Ehemann Doug Emhoff nutzte den Song „You Get What You Give“ bei seinen Wahlauftritten – Joe Biden dagegen erinnert das Lied an seinen 2015 verstorbenen Sohn Beau. In seiner Biografie „Versprich es mir“ erklärt er, wie…