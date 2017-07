Video: Noel Gallagher und U2 spielen in London zusammen „Don’t Look Back In Anger“

Weiterlesen Noel Gallagher: Arbeiten am dritten Solo-Album beendet Das größte Geburtstagsgeschenk machte sich Noel Gallagher selbst: Er verkündete in der Sendung von Russell Brand den Abschluss der Arbeit an dem dritten Album der High Flying Birds. Vor allem Bruder Liam dürfte der Auftritt seines Bruders Noel Gallagher am vergangenen Wochenende in London mal sauer aufgestoßen sein. Dass Noel im Vorprogramm der Iren auftritt, ärgerte ihn schon im Vorfeld: „Ich würde eher meine eigene Scheiße fressen, als U2 zu hören“, sagte Liam dazu. Nun spielten Bono und Co. in London mit Noel gemeinsam ausgerechnet eine Akustikversion von „Don’t Look Back In Anger“.

Video: Noel Gallagher und U2 spielen „Don’t Look Back In Anger“

Damit gedachten sie der Opfer des Terroranschlags während des Konzerts von Ariana Grande in Manchester; der Song gilt seitdem als Anti-Terror-Hymne.

Für Gänsehaut sorgten dabei vor allem die Auftritte von Coldplay und Liam Gallagher.

Noel Gallagher und seine High Flying Birds eröffnen gerade ausgewählte Shows auf der „The Joshua Tree“-Tour von U2 – und werden auch am 12.07 im Olympiastadion in Berlin auftreten.