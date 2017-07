U2 live in Berlin 2017: Sicherheitsmaßnahmen, Wetter und Anreise-Tipps

U2 treten am Mittwoch (12. Juli) zu ihrem einzigen Konzert in Deutschland in diesem Jahr an. Im Berliner Olympiastadion erinnern sie an die Größe ihres Albums „The Joshua Tree“, spielen aber freilich auch viele weitere Klassiker.

Fans müssen vor der Anreise allerdings einiges beachten, damit es nicht zu unerwarteten Problemen kommt.

Sicherheit

Die erwarteten mehr 70.000 Anhänger des ausverkauften Gigs im Olympiastadion sollten darauf vorbereitet sein, dass es zu intensiven Kontrollen kommen wird. Taschen, Rucksäcke und größeren Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Wie auch schon bei anderen Konzerten in der letzten Zeit sollte man sich auf das Mitbringen von Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen beschränken. Auch Bodychecks sollten erwartet werden.

Anreise

Aufgrund der intensiven Sicherheitsmaßnahmen – zu denen auch gehört, dass die Zuschauer gebeten werden, möglichst aufmerksam zu sein und jede Auffälligkeit sofort zu melden -werden Fans gebeten, frühzeitig anreisen. Einlass ist ab 16 Uhr. Für 19 Uhr ist Noel Gallagher mit seinen High Flying Birds eingeplant. 20.40 Uhr dürfte das Konzert von U2 starten. Weitere Infos finden Sie auch auf U2tour.de

Zum Olympiastadion in Berlin gibt es mehrere Anfahrtmöglichkeiten. In Stadionnähe stehen nur wenige öffentliche Parkplätze breit, grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, sein Fahrzeug am Olympischen Platz (oder kostenpflichtige Parkplätze P04 und P05) abzustellen.

Mit der U-Bahn erreicht man das Olympiastadion mit der U2. Auch die S-Bahnlinien S5 und S75 fahren bis zur Arena. Die Busse M49 und 218 können auch genutzt werden, Ausstieg ist an der Haltestelle Flatowallee. Danach folgt ein kleiner Spaziergang.

Wetter

U2-Fans sollten sich für Mittwoch auf jeden Fall Regenschirm und Cape mitnehmen, das legen Wetter.de und Wetter.com nahe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schüttet, liegt über den Tag verteilt bei gut 90 Prozent. Bei mäßigem Wind werden sich die Temperaturen zum Abend hin um 17 Grad einpendeln, zur Nacht hin kühlt es auf 12 Grad ab. Möglicherweise lässt der Regen zum Abend hin nach; es kann aber immer wieder zu einzelnen Schauern kommen.