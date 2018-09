Video: Studiosession von John Lennons „How Do You Sleep?“ mit George Harrison

„How Do You Sleep?“ ist sicherlich eines der stärksten Lieder aus John Lennons zweitem Studioalbum „Imagine“. Mit dem Song rechnet der Künstler musikalisch mit seinem Jugendfreund und ehemaligen Songwriting-Partner Paul McCartney ab. Die Zeile „The only thing you done was yesterday“ steht exemplarisch für das Zerwürfnis der Musiker, das auch zur Auflösung der Beatles geführt hatte; Lennon behauptete, außer „Yesterday“ sei dem Kollegen nicht viel eingefallen.

Weiterlesen Bisher unentdecktes Demo von John Lennons „Imagine“ veröffentlicht Die Vorproduktion des ikonischen Songs wird in einem neuen Boxset zu Ehren des gleichnamigen Solo-Albums enthalten sein. Gemeinsam mit der Plastic Ono Band samt dem ehemaligen Beatle-Kollegen George Harrison an der Gitarre spielte der Musiker das Lied im Jahr 1971 in den hauseigenen Ascot Studios ein. 47 Jahre später veröffentlichten die Verwalter von Lennons Nachlass einen visuellen Mitschnitt der Rohaufnahmen, die in im Hause Lennon-Ono entstanden sind.

Mehr Funk, keine Streicher

Bei der Studiosession sind die Vocals noch unbearbeitet, die Gitarren haben einen subtilen Funk-Sound, die Streicher fehlen noch. Im Vergleich zur sterileren, am Rock orientierten Endversion wirken die an Paul McCartney gerichteten Lyrics noch stärker.

Die Rohfassung ist Teil des „Imagine“-Reissue-Boxsets, das am 5. Oktober erscheint.