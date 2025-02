Video: Trump will goldene Trump-Statue in „Trump Gaza“ errichten

Zehntausende Tote, noch mehr Verletzte, Millionen Vertriebene und unzählige weitere Vermisste. Gaza ist nach wie vor Schauplatz weitreichender Verwüstungen, während internationale Unterhändler versuchen, den brüchigen Waffenstillstand zu verlängern. Das hält Präsident Trump jedoch nicht davon ab, groteske, gierige Fantasien zu verbreiten, die palästinensische Region in eines seiner Resorts zu verwandeln.

Am späten Dienstagabend teilte der Präsident ein KI-generiertes Video auf Truth Social, in dem er sich die vom Krieg zerrissene Region als eine glitzernde, mit Blattgold verzierte Hommage an sich selbst vorstellte. „Gaza 2025: Was kommt als Nächstes?“ fragt das Video, bevor es in eine Montage aus KI-Schlamm-Clips übergeht, die zeigen, wie sich blutige Trümmer in eine Dubai-ähnliche Riviera verwandeln, die durch das Resort „Trump Gaza“ hervorgehoben wird.

Kinder tollen mit goldenen Luftballons in Form von Trumps Kopf durch die Straßen, und amorphe Humanoide kaufen goldene Figuren des amerikanischen Präsidenten und schlendern über einen Platz, der von einer riesigen – Sie haben es erraten – goldenen Statue von Trump dominiert wird. Yachten, Wolkenkratzer, Bauchtänzerinnen (mit Bärten!) und Luxusautos gibt es im Überfluss.

Faulenzen am Pool

Das Video zeigt auch Trump und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, die mit einem Drink in der Hand und ohne T-Shirt am Pool des „Trump Gaza“-Hotels faulenzen. Auch Elon Musk ist stark vertreten, wie er am Strand Essen verschlingt und in einem Geldregen tanzt.

Während des gesamten Videos ist im Hintergrund zu hören: „Donald kommt, um euch zu befreien / Er bringt das Licht, das alle sehen können / Keine Tunnel mehr, keine Angst mehr / Trump Gaza ist endlich da.“

„Trump Gaza leuchtet hell / Goldene Zukunft, ein brandneues Licht / Feiern und tanzen, die Tat ist vollbracht / Trump Gaza #1“, fährt das Lied fort.

Es ist ein verdrehtes Paradies für die Reichen und die gut Vernetzten, ein imaginäres – monströses – Denkmal für die ethnische Säuberung der Palästinenser von ihrem Land. Es ist auch die deutlichste Darstellung von Trumps jüngsten Äußerungen, die auf den Wunsch anspielen, die Region in Besitz zu nehmen und sie in ein Immobilienprojekt zu verwandeln.

„Phänomenale Lage des Gaza-Streifens“

Letzten Monat schlug der Präsident vor, Palästinenser zwangsweise umzusiedeln, um die Region „zu säubern“. „Wir sprechen hier von wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen. Wir räumen einfach alles aus. Ich weiß nicht. Es muss etwas geschehen. Aber im Moment ist es buchstäblich eine Trümmerlandschaft“, sagte Trump gegenüber Reportern. ‚Also würde ich mich lieber mit einigen der arabischen Nationen zusammentun. Und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie zur Abwechslung vielleicht in Frieden leben können.“

Eine Woche zuvor sinnierte Trump über die ‘phänomenale Lage“ des Gazastreifens. Und darüber, wie „man ‚damit schöne Dinge anstellen könnte‘.

Anfang dieses Monats sagte Trump während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu ganz offen, dass die „USA den Gazastreifen übernehmen werden“.

Riviera des Nahen Ostens

„Wir werden auch etwas damit anfangen. Er wird uns gehören“, fügte er hinzu. Und versprach, „das Gelände einzuebnen‘ und ‚alle zerstörten Gebäude loszuwerden‘.

„Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, das phänomenal sein könnte“, sagte Trump. ‚Ich will nicht niedlich sein. Ich will kein Besserwisser sein. Aber die Riviera des Nahen Ostens. Das könnte etwas sein, das so großartig sein könnte.“

Mit der „Riviera des Nahen Ostens“ meint Trump offenbar sein eigenes kleines Lehen. Vollgestopft mit Denkmälern für sein eigenes Ego. Errichtet auf den Knochen Tausender Toter.