Julianne Moore hat mitgeteilt, dass es „ein großer Schock“ für sie war, zu erfahren, dass das Kinderbuch der Schauspielerin, „ Freckleface Strawberry“, zu den Büchern gehört, die kürzlich vom Verteidigungsministerium unter der Trump-Regierung verboten wurden.

Am Freitag wies die gemeinnützige Gruppe PEN America darauf hin, dass sowohl Moores Buch als auch No Truth Without Ruth über Ruth Bader Ginsburg und das Buch Becoming Nicole der Autorin Amy Ellis Nutt vom Verteidigungsministerium nach einer „Compliance-Überprüfung“ verboten wurden.

„Nur wenige Wochen nachdem die Trump-Administration behauptete, Buchverbote seien ein „Schwindel“, entfernt dieselbe Regierung Bücher aus Schulen, die vom Verteidigungsministerium betrieben werden und 67.000 Kindern auf der ganzen Welt dienen“, schrieb PEN America in den sozialen Medien.

Julianne Moore auf Instagram:

„Ein Memo, das an Schulen des Verteidigungsministeriums geschickt wurde und dem Guardian vorliegt, fordert außerdem, dass in Schulunterlagen das Wort „Sex“ und nicht „Gender“ verwendet wird, verbietet E-Mail-Signaturen mit Personalpronomen und weist Schulen an, kulturelle Veranstaltungen wie den Black History Month nicht mehr zu feiern.“

Am Sonntag erreichte die Nachricht vom Verbot die Oscar-Preisträgerin, deren erstes Buch, die halb-autobiografische Kindergeschichte Freckleface Strawberry, 2007 veröffentlicht wurde.

„Es ist ein großer Schock für mich zu erfahren, dass mein erstes Buch, ‚Freckleface Strawberry‘, von der Trump-Administration an Schulen, die vom Verteidigungsministerium betrieben werden, verboten wurde“, schrieb Moore in den sozialen Medien. „Es ist ein Buch, das ich für meine Kinder und für andere Kinder geschrieben habe, um sie daran zu erinnern, dass wir alle kämpfen. Aber durch unsere Menschlichkeit und unsere Gemeinschaft vereint sind.“

„Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der Vietnam-Veteran ist und seine Karriere in der US-Armee verbracht hat“

Moore, der als „Armee-Göre“ auf verschiedenen Militärstützpunkten aufwuchs, fügte hinzu: „Ich bin besonders bestürzt, weil ich stolze Absolventin der Frankfurt American High School bin, einer Schule des Verteidigungsministeriums, die einst in Frankfurt, Deutschland, betrieben wurde. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der Vietnam-Veteran ist und seine Karriere in der US-Armee verbracht hat. Ich könnte nicht stolzer auf ihn und seinen Dienst für unser Land sein. Es ist für mich ärgerlich zu erkennen, dass Kinder wie ich, die mit einem Elternteil im Dienst aufwachsen und eine Schule [DoD Education Activity] besuchen, keinen Zugang zu einem Buch haben werden, das von jemandem geschrieben wurde, dessen Lebenserfahrung der ihren so ähnlich ist.“

Das Verteidigungsministerium gab nicht an, warum Freckleface Strawberry zu den Büchern gehörte, die von der Trump-Regierung ins Visier genommen wurden, und auch Moore selbst konnte nicht genau sagen, was an ihrem Buch „so umstritten“ war, dass es verboten werden musste.

„Ich bin wirklich traurig und hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem Land erleben würde, in dem die Rede- und Meinungsfreiheit ein verfassungsmäßiges Recht ist“, fügte Moore hinzu.