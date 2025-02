Donald Trump zum König von New York City gekrönt

Während Donald Trump versucht, seine Macht innerhalb der Exekutive zu festigen, werden seine despotischen Äußerungen immer deutlicher. Nun ließ er sich zum König krönen. Wenn auch nur symbolisch.

Am Mittwochnachmittag – nachdem er seine Regierung angewiesen hatte, in das kürzlich in New York City eingeführte Modell der City-Maut einzugreifen – schrieb Trump auf Truth Social: „STAU-PREISE SIND TOT. Manhattan und ganz New York sind GERETTET. LANG LEBE DER KÖNIG!“

Kurz darauf postete der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, einen Screenshot von Trumps Beitrag auf X. Zusammen mit einem KI-generierten Bild des Präsidenten in Krone und Umhang. Der offizielle X-Account des Weißen Hauses teilte außerdem ein Bild eines gefälschten Covers des Magazins Time. Das zeigt Trump mit einer goldenen Krone und der Überschrift „LANG LEBE DER KÖNIG“.

König Trump:

Die Gouverneurin von New York, Katchy Hochul, eine Demokratin, reagierte am Mittwoch in einer Erklärung auf den Versuch der Bundesregierung, die Verordnung aufzuheben. „Wir sind eine Nation von Gesetzen. Und werden nicht von einem König regiert“, schrieb sie . „Die MTA hat im Southern District von New York ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um dieses wichtige Programm zu erhalten. Wir sehen uns vor Gericht.“

Die Erklärung ist die jüngste in einer Reihe von Stellungnahmen und rechtlichen Schritten von Trump und seinen Verbündeten, die darauf hindeuten, dass der Präsident absolute – wenn nicht gar monarchische – Macht über die Bundesregierung hat.

Am Dienstag unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung , in der er und sein Generalstaatsanwalt die oberste Autorität zur „Auslegung des Gesetzes für die Exekutive“ erhalten. Während dem Präsidenten und der Exekutive die Aufsicht über unabhängige Behörden übertragen wird.

In einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Richtlinie erklärte Will Scharf, der Stabschef des Weißen Hauses, gegenüber Reportern, dass die Anordnung „die seit langem bestehende Norm wiederherstellen würde, dass nur der Präsident oder der Generalstaatsanwalt für die Vereinigten Staaten sprechen können, wenn sie eine Meinung darüber äußern, was das Gesetz ist“.

Musk: Trump kann tun und lassen, was er will

Am Abend zuvor hatte DOGE-Chef Elon Musk in einem gemeinsamen Interview mit Trump auf „Fox News“ gegenüber Sean Hannity angedeutet, dass echte „Demokratie“ bedeute, dass Trump tun könne, was er wolle. Ohne Rücksicht auf die Verfassung, da die Amerikaner ihn zum Präsidenten gewählt hätten.

„Wenn der Wille des Präsidenten nicht umgesetzt wird und der Präsident das Volk repräsentiert, bedeutet dies, dass der Wille des Volkes nicht umgesetzt wird“, sagte er.

Wahnvorstellung von Größe und absoluter Autorität

Trumps brutale Machtübernahme in seinem ersten Amtsmonat spiegelt eine politische Wahnvorstellung von Größe und absoluter Autorität wider. Während seiner Kampagne gab er wiederholt zu verstehen , dass er „eines Tages Diktator werden“ wolle. Vor einigen Tagen schrieb der Präsident, der sich einer Reihe von rechtlichen Herausforderungen in Bezug auf seine ersten Verwaltungsmaßnahmen gegenübersieht, auf X : „Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen Gesetze.“

Der amerikanische Präsident scheint mit seinem einzigen Tag als Diktator zufrieden zu sein. Und strebt nun nach etwas Ähnlichem, das aber genauso potenziell schädlich ist: dem Königtum.