Am Samstag (25. Mai) waren Pearl Jam Headliner auf dem Musikfestival BottleRock Napa Valley in Kalifornien. Während ihres Auftritts kündigte Eddie Vedder überraschend den US-Schauspieler Bradley Cooper an, um mit ihm gemeinsam „Maybe It’s Time“ zum Besten zu geben.

„Vor ein paar Jahren gab es einen wunderschönen Film über einen Singer/Songwriter namens Jackson Maine. Am Ende des Films stirbt er, und es ist brutal und sehr kraftvoll und sehr bewegend. Aber heute Abend ist ein ganz besonderer Anlass, denn er wird wieder zum Leben erweckt. Bitte begrüßt mit mir auf der Bühne meinen großartigen, großartigen Freund Bradley Cooper.“

Vedder bezog sich dabei auf den Film „A Star Is Born“ aus dem Jahr 2018, in dem Cooper den Sänger Jackson Maine verkörperte. Der vom Country-Musiker Jason Isbell geschriebene Song „Maybe It’s Time“ ist auf dem Soundtrack. Mit dem Duett ließen sie den Film und Coopers Gesangskarriere noch einmal aufleben.

Später kehrte Cooper auf die Bühne zurück, um zum Abschluss des Sets „Rockin‘ in the Free World“ zu spielen.

„A Star Is Born“: Handlung

In „A Star Is Born“ geht es um den Country-Musiker Jackson Maine, der durch seine Einsamkeit dem Alkoholismus verfällt. Vor allem sein Tinnitus macht ihm zu schaffen. Nach einem seiner Konzerte lernt er Ally Campana, gespielt von Lady Gaga, kennen und entdeckt ihr Gesangstalent. Später treten die beiden nicht nur gemeinsam auf Konzerten auf, sondern entwickeln eine Liebesziehung. Allerdings wird das Leiden von Maine immer schlimmer. Der Film ist das vierte Remake des 1937 erstmals ins Kino gekommenen Musikdramas.

Pearl Jam werden ab dem 28. Mai ihre „Dark Matter“-Tour 2024 in Seattle, USA, starten und in dem Rahmen auch am 02. und 03. Juli in Berlin in der Waldbühne zwei Konzerte spielen.