Volkan & Aristo veröffentlichen Debütsingle „What A Beautiful Day“

Foto: Youtube Screenshot, Volkan & Aristo, Youtube, Screenshot. All rights reserved.

Volkan & Aristo schreiben und spielen ihr eigenes Musikgenre, das sie „World Soul“ nennen. In ihrer Debütsingle „What A Beautiful Day“ vermengen sie Soul, Vocal-Jazz und Weltmusik. Ihr Credo: die Seele der Musik am Leben zu erhalten. Das Debüt-Lied ist eine Hommage an die große Ära der Jazzstandards.

Empfehlung der Redaktion

Volkan und Aristo: Türkei trifft Griechenland

Volkan Baydar ist ein türkischer Singer-Songwriter, Musikproduzent und die Stimme der Hamburger Popband Orange Blue. Aristo ist ein griechischer Klavierspieler und Trompeter, Arrangeur und Komponist.

Vor über 15 Jahren lernte Volkan den Griechen Aristo kennen, einen der „vielseitigsten Musiker zwischen niederländischer Nordseeküste (dort wohnt er) und Akropolis (da kommt er her)“ während einer Musicalproduktion kennen, wie Volkan erzählt. Den beiden war klar: die bekannten Barrieren zwischen Griechenland und der Türkei wollen sie mit Musik als universeller, völkerverbindender Sprache aufheben.

An ihrer Seite ist eine internationale Band und der Sound Engineer Léon Bartels. Im Frühjahr 2022 soll das erste Album unter dem eigens gegründeten Label „REDD PIPE“ erscheinen, das in Schleswig-Holstein beheimatet ist. „Hoffentlich mit einem großen Release-Konzert“, so Volkan. Hier können Sie die Debütsingle anhören:

Um die Wartezeit zu verkürzen, wird bis dahin monatlich ein neuer Song veröffentlicht. „What A Beautiful Day“ ist also erst der Anfang für die beiden Musiker.