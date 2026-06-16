Der 40-jährige Torwart, der die Fußballwelt zum Weinen brachte

Seit der EM 2024 sind viele deutsche Fußballfans etwas gereizt auf vor allem eine Mannschaft: Spanien. Cucurella wurde zum Staatsfeind Nr. 1, und die Paella wurde mit leicht verzogener Miene verspeist. Spanien wurde Europameister und nahm uns ein zweites Sommermärchen weg. Auch bei der WM 2026 gehören die Spanier zum Favoritenkreis auf den Titel. Wie könnte es auch anders sein bei einer Mannschaft, die – gespickt mit Spielern wie Lamine Yamal und Dani Olmo – einen geschätzten Kaderwert von rund 1,4 Milliarden Euro hat.

Und dann gibt es Kap Verde. Ein Land, eine Inselgruppe in Afrika mit einer Einwohnerzahl von rund 530.000. Würde man den Kaderwert Spaniens auf jeden Einwohner umlegen, bekäme jeder etwa 2,6 Millionen Euro. Als das Los für die WM 2026 gezogen wurde und klar war, dass Spanien auf Kap Verde treffen würde, war so gut wie jedem klar, dass Spanien haushoch gewinnen würde. Doch die Wettscheine wurden ohne Vozinha ausgefüllt.

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Man of the match

Das Spiel beginnt, und neben Superstar Dani Olmo nimmt auch Staatsfeind Nr. 1 das Tor von Kap Verde ins Visier. Doch trotz Spielkontrolle der Spanier passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: nichts. Über 90 Minuten hält der Inselstaat die Null – und im Tor sowie im Mittelpunkt dieser Sensation steht ein einziger Mann. Der Torwart, über den seit jenem Abend alle Fußballfans reden, heißt „Großmütterchen“. Zumindest ist das die Übersetzung von Vozinha, denn mit 40 Jahren ist er mehr als doppelt so alt wie Superstar Lamine Yamal und viele weitere Mitspieler bei der WM.

Sein richtiger Name ist Josimar José Evora Dias, und er spielt in der 2. portugiesischen Liga bei G.D. Chaves. Vor dem Spiel gegen Spanien verzeichnete Vozinha 46.000 Follower auf Instagram – immerhin fast 9 % der Einwohner von Kap Verde. Nach dem 90-minütigen Spiel gegen Spanien waren es plötzlich über 2 Millionen. Als eine Reporterin ihn darauf ansprach, konnte Vozinha es kaum glauben. Gerade zum Man of the Match gewählt, über 2 Millionen neue Follower – und dabei läuft sein Vertrag beim Zweitligaverein in 15 Tagen aus. Der kapverdische Torwart brach kurz nach dem Spiel in den Armen seiner Mitspieler in Tränen aus, bewegt von der gemeinsamen Leistung – und wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts von seiner neuen Gefolgschaft.

Das Visum

Noch nicht genug Empathie für diesen Mann? Es gibt noch mehr. Dank der Einreisebedingungen der USA konnte Vozinha seine Mutter nicht im Stadion dabei haben: „weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten.“ Verständlich angesichts einer Bearbeitungsgebühr zwischen 5.000 und 15.000 Dollar für Einreisende aus Kap Verde. Seine Großeltern, die ihn in der Kindheit aufgezogen haben, seien bereits verstorben und würden nun von oben zuschauen. Vozinha selbst habe laut „Tagesspiegel“ sogar überlegt, gar nicht am Turnier teilzunehmen, da er sich „müde“ gefühlt habe. Seine Mitspieler sollen ihn schließlich überredet haben, doch zur WM zu fahren.

Vom Zweitligatorwart zum Weltstar

Und nicht nur seine Großeltern schauen seit dem 15. Juni besonders auf ihren Enkel. Stand 13:00 Uhr am 16. Juni besitzt Vozinha 6,7 Millionen Follower auf Instagram. Der Mann scheint nicht mehr zu wissen, wohin mit den Grußbotschaften, und repostet fleißig alle Glückwünsche in seiner Story. Allein während dieser Artikel verfasst wurde, erlangte Vozinha rund 400.000 neue Follower.

Steigt die Zahl weiter, könnte er noch zu einem der bekanntesten Teilnehmer dieser WM werden. Unser Shooting Star Florian Wirtz hat zum Vergleich 5 Millionen Follower und war der teuerste Premier-League-Transfer aller Zeiten. Zukünftig dürfte sich Vozinha keine Sorgen mehr um Bearbeitungsgebühren oder einen auslaufenden Vertrag machen müssen. Denn Vozinha ist jetzt wohl oder übel Influencer.