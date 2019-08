Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Zum diesjährigen Wacken-Festival hat die Polizei von Itzehoe einen ersten Polizeibericht veröffentlicht. Die Zahl der registrierten Straftaten auf dem Festival wird darin als „immer noch sehr gering“ bezeichnet.

In der Nacht auf Donnerstag seien „einige“ Diebstähle aus Zelten angezeigt worden. In den meisten Fällen seien die Täter sogar in die Zelte eingebrochen, während die Opfer schliefen. Vielfach Bargeld sei dabei gestohlen worden, zum Teil mehrere hundert Euro. Ein Metal-Fan hatte besonderes Pech: Ihm wurden Autoschlüssel geklaut und aus dem Wagen dann dessen Habseligkeiten. Rat der Polizei: Zelte auch während der Schlafenszeit sichern, keine größeren Geldbeträge darin verwahren.

Anzeige wegen Körperverletzung auf dem Wacken

Eine Besucherin erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Die Britin gab zu Protokoll, dass sie gegen Mitternacht auf einer der Campingflächen von einer ihr unbekannten männlichen Person „angegangen“ worden sei. Kratzwunden am Arm und an der Hand seien sichtbar. Hinweise auf den Täter konnte die Frau nicht geben, die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf.

Wacken: Wetter und Stream

Am Mittwochabend musste das Gelände wegen einer Wetterwarnung teilevakuiert werden – wie werden die nächsten Tage? Hier gibt es außerdem eine Übersicht aller Streams zu den Konzerten.

