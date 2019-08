Wacken: Festnahme einer Mutter nach Babyleichen-Fund

Eine Frau ist am Freitag auf dem Wacken-Festival von der Polizei festgenommen und verhört worden. Dem war der Fund einer Babyleiche auf einem Feld in Rieseby nahe Rendsburg voran gegangen, wie die „Kieler Nachrichten“ meldeten.

Der verweste Leichnam des Babys wurde am Donnerstag auf einem Feld entdeckt. Das Alter des toten Kindes werde auf zirka ein Jahr geschätzt. Die Staatsanwaltschaft in Kiel teilte mit, dass die Frage offen sei, „ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt“. Die Obduktionsergebnisse würden am Montag mitgeteilt werden, wie das Blatt weiter berichtet. Ermittelt werde demnach wegen Totschlags, die Frau sagt, sie hätte damals eine Fehlgeburt erlitten.

Die Frau, Mitte 20, wurde gegen 1.10 Uhr vorläufig festgenommen, sei mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Die Mordkommission konnte sie über Hinweise aus dem Umfeld auf dem Wacken-Festivalgelände finden.

Anzeige

Wacken aktuell