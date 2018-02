Verlässt Lauren Cohan nach Staffel acht „The Walking Dead“? Ein neues Interview mit dem Serien-Showrunner Scott Gimple lässt Zweifel daran wachsen, dass die Darstellerin der Maggie Rhee für eine weitere Season vor der Kamera stehen wird.

Cohan steckt derzeit in Vertragsverhandlungen mit dem Sender AMC. Berichten zufolge wünscht sie sich eine Gagen-Anpassung an das, was Andrew Lincoln (Rick Grimes) und Norman Reedus (Daryl) verdienen. Bislang hat man wohl keine Einigung erzielt – und die Zeit drängt, denn die Britin habe angeblich mehrere Hauptrollen-Angebote für neue Serien erhalten.

Scott Gimple zu „TV Line“: „Ich habe sehr große Hoffnungen. Wir sprechen miteinander. Und Lauren ist eine Schauspielerin mit großer Intuition und Kraft. Also, ja, wir hoffen, dass wir zu einer Einigung kommen.“

Viele Abgänge bei „Walking Dead“

Zuletzt hatte „The Walking Dead“ einige Abgänge zu verkraften. Sonequa Martin-Green alias Sasha starb den Serientod, wohl auch, damit sie die Hauptrolle in „Star Trek: Discovery“ übernehmen konnte. Lennie James (Morgan) wechselt zu „Fear The Walking Dead“ um die strauchelnde Schwester-Serie zu retten. Und den kommenden Infizierungstod von Carl Grimes (Chandler Riggs) konnte nun gar kein Fan nachvollziehen.

Eine Frage bleibt: Staffel acht ist abgedreht (läuft dieses Wochenende in den USA an) – falls Lauren Cohan in Season neun nicht mehr dabei ist, wie wird sie aus der Serie geschrieben? Ein etwaiger Tod von Maggie müsste dann offscreen passieren.