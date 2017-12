„Walking Dead“-Star Jesus singt spontan in einer Bar Songs von Aerosmith

„I Don’t Wanna Miss A Thing“ von Aerosmith gehört zum Standardrepertoire einer jeden guten Karaoke-Bar – und sicher auch zu den Liedern, die Amateur-Singer dort am liebsten ins Mikrofon schmettern. Meist mit bleibenden Schäden für die Hörer.

Nicht so im Falle von „Walking Dead“-Star „Jesus“. Seine Spontan-Performance kann sich durchaus hören lassen.

„Walking Dead“-Star gibt spontanen Mini-Gig in einer Bar

Weiterlesen „The Walking Dead“: Schwächste Einschaltquote seit 6 Jahren! Für „The Walking Dead“ läuft es nicht. Nur 7,85 Millionen US-Zuschauer wollten die letzte Folge „Big Scare U“ anschauen, so wenige waren es seit der zweiten Staffel nicht. „TMZ“ berichtet, dass Thomas Payne nach einer Fan-Convention in Iselin, New Jersey, den Abend in einer Hotelbar ausklingen ließ. Die Lokalheldene „Chapter 2“ spielten dort gerade. Der Schauspieler entschloss sich spontan, eine Kostprobe seines Könnens zu geben und intonierte „I Don’t Wanna Miss A Thing“ von Aerosmiths Steven Tyler.

Der Videobeweis zeigt: Gar nicht mal so schlecht! Und weil das so gut funktionierte, legte er gleich noch „I Believe I Can Fly“ von R. Kelly nach. Sollte es also eines Tages nichts mehr sein mit der Schauspielkarriere, so könnte der „Walking Dead“-Star einen Berufsweg als Sänger versuchen.

Hier können Sie sehen, wie Thomas Payne Aerosmith singt!