Fake-Montage: Trump erschlägt Springsteen mit Golfball

US-Präsident Donald Trump hat viel um die Ohren. Er hat keinen der Kriege beenden können. Der Kongress kann sein „großes, schönes Gesetz“ nicht verabschieden. Und die Gerichte blockieren weiterhin seine Agenda der Regierungsführung per Dekret. Aber seit Tagen ist der Präsident von Bruce Springsteen besessen.

Präsident veröffentlicht fragwürdiges Golfball-Video

Heute – während die Republikaner im Kongress sich durch eine stundenlange Markup-Sitzung zu seinem wichtigsten Haushaltsgesetz quälten – wachte Trump auf. Und postete einen vermutlich von einem Fan erstellten Zusammenschnitt, in dem er den Sänger von „Born in the U.S.A.“ mit einem Golfball umwirft.

Ursprung des Videos: Montage aus Konzert und Golfturnier

Das Video ist eine Montage aus einem Clip, in dem Trump bei einem LIV-Golf-Event einen Abschlag macht. Und einem Clip, in dem Springsteen bei einem Konzert 2023 in Amsterdam auf der Bühne stolpert. Ein Golfball wurde in den Clip eingefügt, um den Eindruck zu erwecken, als hätte der Schlag des Präsidenten Springsteen umgeworfen.

Symbolische Attacke auf einen politischen Kritiker

Der Beitrag war der jüngste Eintrag in der anhaltenden Fehde zwischen Trump und Springsteen, der den Präsidenten während mehrerer Konzerte seiner aktuellen Europatournee offen kritisiert hat.

Bruce Springsteens politische Kritik an Trump

„In Amerika finden die reichsten Männer Genugtuung darin, die ärmsten Kinder der Welt ihrem Schicksal in Krankheit und Tod zu überlassen“, sagte Springsteen Anfang des Monats. „In meinem Land bereiten sie sadistische Freude an dem Leid, das sie loyalen amerikanischen Arbeitern zufügen. Sie rollen historische Bürgerrechtsgesetze zurück, die zu einer gerechteren Gesellschaft geführt haben. Sie lassen unsere großen Verbündeten im Stich. Und stellen sich auf die Seite von Diktatoren gegen diejenigen, die für ihre Freiheit kämpfen. Das geschieht gerade jetzt.“

Scharfe Aussagen während Europa-Tournee

Bei einem weiteren Konzert in Manchester, England, sagte der Sänger, dass Amerika „in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“ sei.

Trumps wütende Reaktionen auf die Kritik

Trump reagierte mit seiner üblichen Wut. Am Montag drohte der Präsident mit einer Untersuchung gegen Springsteen. Und beschuldigte ihn, seine Unterstützung für Kamala Harris‘ Wahlkampf 2024 für Geld verkauft zu haben.

„WIE VIEL HAT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN FÜR SEINEN SCHLECHTEN AUFTITT WÄHREND IHRER PRÄSIDENTSCHAFTSKAMPAGNE BEZAHLT? WARUM HAT ER DAS GELD ANGENOMMEN, WENN ER SO EIN GROSSER FAN VON IHR IST? IST DAS NICHT EINE ERHEBLICHE UND ILLEGALE WAHLSPENDEN? WAS IST MIT BEYONCÉ? … UND WIE VIEL GING AN OPRAH UND BONO??? Ich werde eine umfassende Untersuchung dieser Angelegenheit fordern“, schrieb der Präsident.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren