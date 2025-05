Cyril Ramaphosa kritisiert Trump: „Es tut mir leid, dass ich Ihnen kein Flugzeug zur Verfügung stellen kann“

US-Präsident Donald Trump verbrachte einen Großteil des Treffens mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa am Mittwoch im Oval Office damit, über widerlegte Behauptungen und Verschwörungstheorien zu schwadronieren. Trump sagte, dass weiße südafrikanische Farmer Opfer eines Völkermords seien. Aber Ramaphosa hatte kein Interesse daran, Trumps Wahnvorstellungen über sein Land zu schüren.

Treffen mit Präsident Cyril Ramaphosa eskaliert

Ein Reporter fragte Trump , was nötig wäre, damit er glaube, dass in Südafrika kein Völkermord an Weißen stattfinde. Ramaphosa warf ein, dass eine solche Änderung erfordern würde, dass Trump tatsächlich „auf die Stimmen der Südafrikaner hört. Von denen einige gute Freunde von ihm sind, wie diejenigen, die hier sind“.

„Präsident Trump muss sich ihre Geschichten anhören. Ihre Perspektive verstehen“, fügte Ramaphosa hinzu.

NAMPO-Messe widerlegt Genozid-Behauptungen

In der vergangenen Woche wiesen die Teilnehmer der NAMPO-Landwirtschaftsmesse in Bothaville, Free State – der größten Landwirtschaftsmesse Südafrikas – Behauptungen, sie seien Opfer eines Völkermords, kategorisch zurück . Die Vorwürfe wurden auch von südafrikanischen Gerichten zurückgewiesen , die die Überweisung von Geldern an weiße supremacistische Gruppen, die die Verschwörungstheorie verbreiten, blockiert haben. Dennoch hat Trump über 50 weißen Südafrikanern den Flüchtlingsstatus gewährt. Und der Regierung die Teilnahme am diesjährigen G20-Gipfel, der in Südafrika stattfinden soll, verboten.

Faktencheck: Wer sind die tatsächlichen Opfer?

Die Behauptung, dass weiße Südafrikaner – insbesondere weiße Farmer und Afrikaner – in Südafrika nach der Apartheid Ziel systematischer, genozidaler, gegen Weiße gerichteter Gewalt sind, besteht seit Jahrzehnten. Und ist eine Fortsetzung globaler Verschwörungstheorien über einen Völkermord an Weißen. Diese Behauptungen wurden wiederholt angefochten. Wobei sowohl internationale als auch südafrikanische Untersuchungen ergaben, dass bei der ländlichen Kriminalität gegen südafrikanische Farmer sowohl schwarze als auch weiße Farmer und Angestellte Opfer sind. Laut einer Datenauswertung der New York Times meldete die südafrikanische Polizei zwischen April 2020 und März 2024 demnach 225 Morde auf Farmen. „Viele der Opfer – 101 – waren aktuelle oder ehemalige Arbeiter, die auf Farmen lebten und überwiegend schwarz waren“, heißt es in dem Bericht. “53 der Opfer waren Farmer, die in der Regel weiß waren.“

Trump präsentiert umstrittene Beweise

Trump schien bei dem Treffen am Mittwoch unbeeindruckt. Und reichte Ramaphosa, der wiederholt versuchte, die Darstellung des Präsidenten so respektvoll wie möglich zu korrigieren, einen Stapel ausgedruckter Artikel, die seiner Meinung nach mit dem Mord an einem weißen Farmer in Verbindung standen. „Tod. Tod. Und Tod“, wiederholte Trump, während er die Ausdrucke durchblätterte.

Ausdrucke und Social-Media-Videos

Nachdem Ramaphosa Trump vorgeschlagen hatte, sich doch einmal die Sichtweise der Südafrikaner anzuhören, ließ Trump das Licht im Oval Office dimmen. Und zeigte Aufnahmen von Mitgliedern der südafrikanischen Partei Economic Freedom Fighters (EFF), die das umstrittene Anti-Apartheid-Lied „Kill the Boer“ sangen. Die Präsentation enthielt auch Social-Media-Aufnahmen von weißen Kruzifixen, die eine Autobahn in Südafrika säumten. Und die angeblich ermordete weiße Farmer symbolisieren sollten.

„Ich würde gerne wissen, wo das ist. Denn das habe ich noch nie gesehen“, sagte Ramaphosa.

„Das ist in Südafrika“, antwortete Trump, ohne einen konkreten Ort zu nennen.

EFF-Skandal: Lied sorgt für Aufsehen

Ramaphosa versuchte auch zu erklären, dass die Lieder der EFF zwar selbst innerhalb Südafrikas umstritten seien und er persönlich mit dem Inhalt nicht einverstanden sei, die Partei jedoch durch die Verfassung geschützt sei und das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sodass die Regierung sie nicht verbieten könne.

Trump beschwert sich über Medien und Flugzeugdeal

Der Präsident, der es sich nie nehmen lässt, die Pressekonferenz im Oval Office zu nutzen, beklagte sich wiederholt , dass die „Fake News“-Medien sich weigern, über die mutmaßlichen rassistisch motivierten Morde zu berichten. Und ihn stattdessen dafür kritisieren, dass er ein 400 Millionen Dollar teures Flugzeug von der Regierung Katars annimmt. Das Pentagon bestätigte am Mittwoch, dass es das Flugzeug angenommen hat.

Ramaphosa reagiert auf Flugzeug-Affäre

„Ich wünschte, ich hätte ein Flugzeug, das ich Ihnen geben könnte“, sagte Ramaphosa an einer Stelle sichtlich verärgert.

„Ich wünschte, ich hätte eines für Sie“

„Und ich wünschte, Sie hätten eins. Ich würde es nehmen“, antwortete Trump. „Wenn Ihr Land der US-Luftwaffe ein Flugzeug anbieten würde, würde ich es nehmen.“

Johann Rupert appelliert an Sachlichkeit

Andere Anwesende schienen von der von Trump inszenierten Attacke und Beschwerdestunde verwirrt zu sein. An einer Stelle versuchte der südafrikanische Geschäftsmann Johann Rupert, Trump behutsam zu erklären , dass es in Südafrika zwar „zu viele Tote“ gebe. Dass dies aber „alle Bereiche betreffe“ und nicht nur weiße Farmer.

Rupert bat Trump eindringlich, amerikanische Technologie wie Drohnen und Starlink – unter der Leitung des südafrikanischen Milliardärs und regelmäßigen Verschwörungstheoretikers Elon Musk – für die Strafverfolgungsbehörden in Südafrika bereitzustellen, um die Kriminalitätsrate in ländlichen Gebieten einzudämmen.