Trump hält es für „dumm“, in seiner ersten Amtszeit nicht mehr Kapital daraus geschlagen zu haben. Jetzt holt er das nach

US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag in seinem privaten Golfresort außerhalb von Washington, D.C., eine Versammlung von VIPs veranstalten. Dabei handelt es sich nicht um Diplomaten oder Staatschefs. Es sind reiche Leute aus dem In- und Ausland, die Geld in die Taschen der Familie Trump gesteckt haben.

Reiche $TRUMP-Meme-Coin-Investoren werden in Golfresort empfangen

Das Abendessen ist für die Gewinner eines Wettbewerbs. Die Krypto- Händler, die darum wetteiferten, die 220 größten Besitzer der $TRUMP-Meme-Coin des Präsidenten zu werden. Einer Analyse zufolge haben sie zusammen etwa 150 Millionen Dollar dieser Kryptowährung angehäuft, die keinen inneren Wert hat und einer digitalen Baseballkarte entspricht.

Meme-Coin-Wettbewerb steigert Trumps Vermögen

Der Wettbewerb hat Trumps Familie mit jeder Transaktion Geld für ihr Kryptogeschäft eingebracht. Und er hat das persönliche Vermögen des Präsidenten aufgebläht. Indem er den Preis der Münze in die Höhe getrieben hat, von der das Familienunternehmen riesige Reserven hält.

Lehren aus Trumps erster Amtszeit

Der Meme-Coin-Wettbewerb ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass Trump sein öffentliches Amt als Präsident zur privaten Bereicherung missbraucht. Tatsächlich berichten Quellen mit direktem Wissen über die Angelegenheit gegenüber Rolling Stone, dass Trump aus seiner vorherigen Amtszeit im Weißen Haus gelernt habe, dass es ein Fehler gewesen sei, als Präsident eine Menge Geld auf dem Tisch liegen zu lassen.

Der Präsident selbst hat dies in den letzten Monaten und Jahren mehrfach privat geäußert. Das berichten zwei Personen, die mit ihm in einem Raum waren. In zwanglosen Gesprächen hat Trump erwähnt, dass es „dumm“ von anderen Republikanern und Beratern gewesen sei, ihn – zumindest gelegentlich – davon zu überzeugen, sich auf die Seite von Regierungsethikern zu stelle. Solche, die ihn davor gewarnt hatten, die Grenze zwischen öffentlichem Wohl und privatem Gewinn zu verwischen.

Geschenk aus Katar: Der „Sky Palace“

Trump sagt solche Dinge so oft, dass er nicht umhin kommt, einige davon in der Öffentlichkeit zu wiederholen. Darunter kürzlich auch die geplante Schenkung eines 400 Millionen Dollar teuren 747-Jumbojets, eines „Himmelspalasts“, durch die Regierung eines Golfemirats. „Ich finde, das ist eine großartige Geste von Katar. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich wäre niemals jemand, der ein solches Angebot ablehnen würde“, sagte der Präsident Mitte Mai vor der Presse im Weißen Haus. ‚Ich meine, ich könnte ein dummer Mensch sein, wenn ich sagen würde: ‘Nein, wir wollen kein kostenloses, sehr teures Flugzeug.’“(Wie Rolling Stone bereits berichtet hat , unterscheidet Trump oft nicht zwischen dem, was ihm gehört, und dem, was dem Volk oder seiner Regierung gehört. Auch wenn es um dieses Flugzeug geht – das er privat als „eines meiner“ neuen Flugzeuge bezeichnet.

Trumps Unterscheidung zwischen Privat und Amt verschwimmt

Trump macht in seinem Kopf keinen Unterschied zwischen seinen privaten Interessen und dem öffentlichen Interesse. „Ein Deal ist ein Deal“, sagte der Präsident in den letzten Monaten laut einer der beiden Quellen. Und wies damit die Beschwerden der Demokraten über die Meme-Coin oder darüber, wie sein Geschäfts- und Immobilienimperium daran arbeitet, große Auslandsgeschäfte abzuschließen, zurück.

Norm Eisen: „Das schadet dem Land“

Für jeden, der an den Grundnormen des öffentlichen Dienstes festhält, ist Trumps Selbstbereicherung erschreckend. „Die Situation sollte jeden empören, dem die Interessen Amerikas am Herzen liegen“, sagt Norm Eisen, ein Verfechter guter Regierungsführung, der jetzt den Democracy Defenders Fund leitet. „Das schadet dem Land. Wenn Leute dir ein 400-Millionen-Dollar-Flugzeug schenken, 2 Milliarden Dollar investieren oder deine Meme-Coins in großen Mengen kaufen, um mit dir zu Abend zu essen und das Weiße Haus zu besuchen, erwarten sie eine Gegenleistung.“

Vergleich mit Clinton-Skandalen verblasst

Noah Bookbinder, Präsident von Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), stimmt dem zu. Trumps Geschäfte lassen die Wahlkampffinanzierungsskandale des letzten Jahrhunderts – man erinnere sich an den Skandal aus der Clinton-Ära, als Top-Spender mit Übernachtungen im Lincoln-Schlafzimmer des Weißen Hauses verwöhnt wurden – geradezu harmlos erscheinen.

Bookbinder: Trumps Geschäfte „unvergleichbar“

„Das ist nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir bei Donald Trump sehen“, sagt Bookbinder. Von Krypto-Deals bis hin zu einem Palast in Katar, bemerkt er, „geht es um Trumps persönlichen Gewinn. Um Geld, das in seine Tasche fließt. Oder um Luxusgüter, die sein tägliches Leben verbessern.“ Und die Interessengruppen, die ihm diesen Reichtum verschaffen, werden laut Bookbinder „Zugang zu ihm und die Möglichkeit, ihn potenziell zu beeinflussen“ genießen.

Sprecherin Kelly verteidigt Trump öffentlich

Anna Kelly, eine Sprecherin des Weißen Hauses unter Trump, erklärt gegenüber Rolling Stone: „Es gibt keine Interessenkonflikte. Das Vermögen von Präsident Trump befindet sich in einem Trust, der von seinen Kindern verwaltet wird. Es ist beschämend, dass Rolling Stone die GUTEN Deals ignoriert, die Präsident Trump für das amerikanische Volk und nicht für sich selbst ausgehandelt hat, um eine falsche Darstellung zu verbreiten. Präsident Trump handelt ausschließlich im besten Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit. Deshalb wurde er trotz jahrelanger Lügen und falscher Anschuldigungen gegen ihn und seine Unternehmen durch die Fake-News-Medien mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.“

Die Trump Organization und die Kryptofirma der Familie Trump, World Liberty Financial, reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Trump: Immobilien stehen für Prestige der USA

In einem Gespräch mit engen Vertrauten über Vorwürfe der offenen Korruption und faktischer Bestechung durch ausländische Unternehmen und Regierungen sagte der Präsident, dass jede Nation oder Stadt im Ausland stolz darauf sein sollte, einen Trump Tower oder eine andere neue Immobilie der Familie Trump zu haben. Dies liege zum Teil daran, dass ein solches Gebäude nun nicht nur das „Prestige“ seines Markennamens, sondern auch das der Vereinigten Staaten als Ganzes trage. Das sagte sagte eine Quelle, die in den letzten Monaten mit Trump in einem Raum war, gegenüber Rolling Stone.

Trump Tower in Vietnam geplant

Am Montag berichtete Reuters, dass die Trump Organization und ein lokaler Partner den Bau eines Wolkenkratzers in Vietnam erwägen, nachdem das Land die Pläne des Trump-Familienimperiums für eine 1,5 Milliarden Dollar teure Luxuswohnanlage mit Golfclub genehmigt hat. Eric Trump nahm am Mittwoch zusammen mit dem vietnamesischen Premierminister an der Grundsteinlegung für den Golfclub teil. Vietnam verhandelt derzeit gleichzeitig mit der Trump-Regierung über ein Zollabkommen.

Eric Trump klagt über mangelnde Anerkennung

Sowohl in der Öffentlichkeit als auch hinter verschlossenen Türen wiederholt Trump oft ein neues Mantra. Es sei egal, wie viele lukrative neue Geschäfte die Trump Organization oder seine Kinder während seiner Präsidentschaft abschließen. Weil er und seine Familie so reich seien, dass er diese neuen Geldströme oder Gewinne nicht brauche. Und daher nicht bestechlich sein könne. Trumps Sohn Eric hat seinerseits Bedenken hinsichtlich der Optik oder des Anscheins von Korruption aufgegeben. Und hat gegenüber The Wall Street Journal erklärt, dass seine Bemühungen, bestimmte Interessen der Trump Organization und der ersten Trump-Präsidentschaft voneinander zu trennen, unbelohnt geblieben seien. „Ich habe dafür sehr wenig Anerkennung bekommen“, sagte er. „Wir wurden immer noch irgendwie mit Füßen getreten.“

Trumps zweite Amtszeit: Korruption als System

Die zweite Trump-Regierung hat vom ersten Tag an daran gearbeitet, die Welt für korrupte Geschäftspraktiken sicher zu machen. Und zwar in einer Weise, die die ohnehin schon himmelhohen Standards der Korruption, die Trump in seinen ersten vier Jahren als Führer der freien Welt gesetzt hat, noch in den Schatten stellt.

Aussetzung des Foreign Corrupt Practices Act

Durch seine Exekutivverordnungen hat Trump der Korruption im In- und Ausland Tür und Tor geöffnet. Im Februar erließ Trump eine Aussetzung der Durchsetzung des Foreign Corrupt Practices Act. Dieses Antikorruptionsgesetz verbietet es Unternehmen, Bestechungsgelder zu zahlen, um Geschäfte im Ausland zu sichern. Und verlangt die Einhaltung grundlegender Buchhaltungsstandards.

Generalstaatsanwältin Pam Bondi mit Katar-Verbindungen

Trump erließ seine Verfügung im Namen der „Beseitigung übermäßiger Hindernisse für den amerikanischen Handel im Ausland“ und der Normalisierung „routinemäßiger Geschäftspraktiken in anderen Ländern“. Die Verfügung erklärt, dass die Aussetzung der Durchsetzung „amerikanischen Interessen Vorrang einräumt“ und „die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft verbessert“. Die Durchsetzung der Verordnung liegt allein im Ermessen der Generalstaatsanwältin Pam Bondi.

Bondi hat Erfahrung mit ausländischen Wirtschaftsinteressen, da sie zuvor als Lobbyistin für die Regierung von Katar tätig war. Die Öffentlichkeit weiß von der Vereinbarung zwischen Bondi und Katar aufgrund der Offenlegungspflichten des Foreign Agents Registration Act (FARA). Einem Gesetz, das ausländische Einflussnahme und Propagandakampagnen in den USA transparent machen soll.

Einflussnahme aus dem Ausland nicht mehr verfolgt

Die Trump-Regierung ordnete am ersten Tag von Bondis Amtsantritt außerdem die Einstellung der Strafverfolgung wegen Verstößen gegen das FARA an. Das bedeutet, dass das Justizministerium verdeckte ausländische Einflussnahmen ignorieren wird. Es sei denn, es handelt sich um „Verhaltensweisen, die eher der traditionellen Spionage durch ausländische Regierungsakteure ähneln“, so die Anordnung von Bondi.

FBI-Einheit zur Korruptionsbekämpfung aufgelöst

Bondi ordnete außerdem die Auflösung der Task Force für ausländische Einflussnahme des Justizministeriums an. Unter ihrer Führung hat das FBI eine Eliteeinheit aufgelöst, deren Aufgabe es war, Korruption in der Exekutive und im Kongress aufzudecken.

„Die Regierung hat damit begonnen, die Korruptionsbekämpfung für andere zu schwächen“, sagt Eisen von Democracy Defenders. „Und daraus hat sich eine offene Bereicherung durch öffentliche Ämter durch Donald Trump selbst entwickelt.“

Trump nutzt Kryptowährungen zur Bereicherung

Trump nutzt das Kryptogeschäft seiner Familie als Mittel, um sehr reichen Menschen, darunter viele Ausländer, Geld in die eigene Tasche zu spülen.

$TRUMP-Meme-Coin als Instrument der Einflussnahme

Der dreiste Meme-Coin-Wettbewerb hat die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der $TRUMP-Meme-Coin ist offiziell nicht als Anlageinstrument gedacht. Im Kleingedruckten wird betont, dass es sich nicht um „eine Investitionsmöglichkeit, einen Investitionsvertrag oder ein Wertpapier jeglicher Art“ handelt.

Aber Trumps Entscheidung, die Kryptowährung nur wenige Tage vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus auf den Markt zu bringen, festigte seinen Status als Multimilliardär . Seine Frau Melania entwarf ebenfalls ihre eigene Münze.

Sun investiert Millionen in Trumps Krypto-Firma

Im April kündigte der Präsident einen Wettbewerb an, bei dem die größten Besitzer von $TRUMP-Münzen Zugang zu ihm persönlich bei einem Abendessen im Trump National Golf Club außerhalb von Washington D.C. erhalten würden. Den 25 größten Investoren der Münze wurde außerdem ein besonderer Empfang und eine nicht näher bezeichnete „VIP-Tour“ versprochen. ( Ursprünglich wurde dies als „VIP-Tour durch das Weiße Haus“ angekündigt.)

„Wir haben hier eine Situation, in der Menschen, die seine Meme-Münze im Wert von Millionen Dollar kaufen, die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen und ihm politische Vorschläge zu unterbreiten, die normale Amerikaner nicht haben“, sagt Bookbinder von CREW. „Das ist korrupt.“

Der größte Inhaber der Münze gab etwa 18 Millionen Dollar für $TRUMP-Münzen aus. Justin Sun , der sich in einem Beitrag auf X als der $TRUMP-Wal identifizierte , ist ein umstrittener Krypto-Milliardär, dessen eigenes Vermögen in Gefahr ist.

SEC verklagt Sun wegen Betrugs

Im Jahr 2023 wurde Sun von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wegen angeblichen Betrugs und Manipulationen im Zusammenhang mit der Tron-Coin seines Unternehmens verklagt . Sun ist seitdem als Berater für das Kryptogeschäft der Familie Trump aufgetreten. Und hat Berichten zufolge 75 Millionen Dollar in World Liberty Financial investiert , wodurch die Familie Trump laut Bloomberg geschätzte 56 Millionen Dollar an Gebühren einnahm. Im Februar, kurz nach Trumps Amtsantritt, bat die SEC angeblich einen Richter, das Verfahren gegen Sun auszusetzen. Um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Nasdaq-Zugang durch $TRUMP-Coins?

Unabhängig davon hat Trump im Rahmen seines Handelskrieges erwogen, chinesische Unternehmen von den amerikanischen Börsen zu delisten. Das Wall Street Journal berichtet, dass einige chinesische Firmen nun sich beeilen, $TRUMP-Coins zu kaufen. Offenbar in dem Bestreben, sich Trumps Gunst zu sichern. Und an der Nasdaq zu bleiben.

Stablecoin $USD1 bringt Milliarden-Investment

Trump profitiert auch von einer anderen Kryptowährung. Anfang Mai kündigte eine Investmentfirma in Abu Dhabi an, 2 Milliarden Dollar in die Krypto-Plattform Binance zu investieren. Und zwar mit einer „Stablecoin“, die von der Trump-Familie World Liberty Financial geprägt wurde, $USD1.

Gesetzesvorteile für Trumps Stablecoin

Stablecoins sind an eine Fiat-Währung gekoppelt. In diesem Fall den US-Dollar. Die Emittenten von Stablecoins profitieren in der Regel von Transaktionsgebühren. Sowie von den Zinsen, die durch die realen Vermögenswerte (wie US-Staatsanleihen) generiert werden, die zur Sicherung des Wertes und der Liquidität der Kryptowährung verwendet werden.

Bookbinder argumentiert, dass die Stablecoin-Transaktion für die Familie Trump „unglaublich wertvoll“ sein könnte. Allein schon die Größe der Transaktion macht die Stablecoin der Trump-Familie zu einem wichtigen Vermögenswert in einem umkämpften Markt. Und verschafft dem Unternehmen der Familie einen unschätzbaren Markenbonus. Und dann sind da noch die 2 Milliarden Dollar selbst. „Es sieht so aus, als könnten sie das Geld investieren und den Erlös einstreichen“, sagt Bookbinder, „das könnten viele, viele Millionen Dollar sein.“

GENIUS Act erleichtert Regulierungen

Der Kongress erwägt derzeit ein Gesetz namens GENIUS Act, das neue , schwache Vorschriften für Stablecoins einführen würde. Ein Segen für Big-Tech-Firmen und wahrscheinlich auch für die Familie des Präsidenten. Der Senat hat das Gesetz am Montag mit Unterstützung beider Parteien verabschiedet.

„Sky Palace“: Trump will Jet von Katar

In einem von Kritikern als Verstoß gegen die Vergütungsklausel der Verfassung bezeichneten Schritt versucht Trump, von der Regierung Katars einen luxuriösen Jumbojet vom Typ 747, bekannt als „Sky Palace“, als Air Force One für die Dauer seiner Präsidentschaft zu erhalten. Als Teil dieses atemberaubenden Vorschlags würde das Flugzeug Trump auch nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus für Reisen zur Verfügung stehen.

Jumbojet als Geschenk für und nach der Amtszeit

Der Deal wurde von Generalstaatsanwältin Bondi – der ehemaligen Lobbyistin für Katar – als rechtmäßig abgesegnet. Mit der Begründung, dass Trump das Flugzeug niemals persönlich besitzen werde. Weil es angeblich in den Händen von Trumps Bibliotheksstiftung verbleiben werde, die Trump offenbar in einen Schmiergeldfonds für Spenden zur Finanzierung einer verschwenderischen Zeit nach seiner Präsidentschaft umwandeln will.

Kritik am luxuriösen Flugzeuggeschenk

Es wird berichtet, dass die Katarer froh sind, das Flugzeug abzugeben. Einen protzigen goldenen Albatros, den sie nicht verkaufen konnten. Aber der übertriebene Luxus des Flugzeugs gefällt dem vorgesehenen Empfänger Trump. „Es ist schwer vorstellbar, dass er sich nicht davon beeinflussen lässt, dass er in einem luxuriösen Flugzeug herumfliegt“, sagt Bookbinder. „Aufgrund seiner Äußerungen haben wir allen Grund zu der Annahme, dass ihn das beeinflussen würde. Das ist eine Art von Korruption, die wir bisher noch nicht gesehen haben.“

Senator Chris Murphy (D-Conn.) stimmt dem zu. „Dieses Ausmaß an Korruption ist so eklatant, dass selbst Trumps hartgesottenste MAGA-Anhänger sich gegen ihn wenden“, sagte Murphy in einer Rede vor dem Senat, in der er die Konservativen Laura Loomer und Ben Shapiro als unwahrscheinliche Verbündete in diesem Kampf nannte. „Sie können nicht glauben, dass er … bereit ist, die Sicherheit unserer Nation zu gefährden. Und verfassungswidrige Bestechungsgelder anzunehmen. Nur damit er sich und seine Mar-a-Lago-Golfkumpels in einem vergoldeten Luxusflugzeug um die Welt fliegen kann.“

Sprecher Mike Johnson schweigt zu Vorwürfen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), ist in der Lage, die Verfassung gegen Trumps korrupte Impulse zu verteidigen. Als er jedoch mit Fragen zu Trumps Flugzeugdeal mit Katar konfrontiert wurde, weigerte sich Johnson zu antworten. Und beharrte seltsamerweise darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei.

Johnson fuhr fort. Und deutete an, dass Trump mit seinen korrupten Geschäften davonkommen sollte. Weil sie offen stattfinden. „Was auch immer Präsident Trump tut, ist öffentlich“, sagte Johnson. „Sie versuchen nicht, etwas zu verbergen.“