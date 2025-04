Wird Meg White in der Rock & Roll Hall of Fame erscheinen?

Paul McCartney fordert Rock and Roll Hall of Fame auf, Joe Cocker aufzunehmen: „Dort, wo er hingehört“

Joe Cocker: Nach McCartney macht auch Witwe Druck auf Rock and Roll Hall of Fame

Rock and Roll Hall of Fame: Große Freude – und große Enttäuschung

Die jährliche Aufnahmezeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame ist eine Begebenheit, bei der regelmäßig Wunder geschehen . Im Laufe der Jahrzehnte sind schlafende Rockgiganten wie Led Zeppelin, The Police, Cream, The Byrds, The Velvet Underground, Simon and Garfunkel und Talking Heads kurzzeitig wieder zum Leben erwacht. Um ein paar Songs zu spielen, bevor sie sich wieder in ihren Schlaf zurückzogen. Und obwohl Kiss und Journey mit Steve Perry letztendlich nicht auftraten, legten sie ihre großen Differenzen lange genug beiseite, um noch ein letztes Mal gemeinsam die Ehrung entgegenzunehmen.

Fans spekulieren: Wird Meg White zur Zeremonie erscheinen?

Doch die Macht der Hall of Fame steht in diesem Jahr vor einer einzigartigen Bewährungsprobe. Denn mit der Aufnahme der White Stripes im November würde eine Reunion – selbst wenn sie keinen einzigen Ton zusammen spielen würden – bedeuten, dass Schlagzeugerin Meg White zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder öffentlich auftreten müsste. Die Fans werden die nächsten sieben Monate damit verbringen, darüber zu spekulieren, was an diesem Abend passieren wird. Auch wenn Jack White oder ein anderer Stellvertreter bekannt gibt, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Niemand wird zu 100 Prozent überzeugt sein, bis der Abend gekommen ist und sie nicht da ist.

Meg White: Eine schüchterne Ikone der Rockgeschichte

Um ein paar Schritte zurückzugehen. Meg White war schon in den frühen Tagen der White Stripes ein widerwilliger Star. Schauen Sie sich dieses frühe MTV-Interview aus der Zeit von „White Blood Cells“ aus dem Jahr 2001 an, in dem Jack 99,5 Prozent der Redezeit hat und Meg nur dasitzt und lächelt, sichtlich unwohl.

Frühe Anzeichen: Meg Whites Zurückhaltung im Rampenlicht

„Ich bin einfach ein sehr schüchterner Mensc“„, sagte Meg 2005 zu David Fricke vom Rolling Stone . Fricke bemerkte, dass sie „die ursprüngliche Qualität ihres Schlagzeugspiels mit süßer Entschlossenheit verteidigte“. „Das ist meine Stärke. Viele Schlagzeuger würden sich komisch fühlen, wenn sie so einfach spielen würden.“

Jack Whites Lob: Warum Meg das Herz der White Stripes war

Im selben Artikel lobte Jack Meg in den höchsten Tönen. „Meg ist das Beste an dieser Band“, sagte er. „Mit jemand anderem hätte das nie funktioniert. Weil es zu kompliziert gewesen wäre. Als sie aus Spaß anfing, mit mir Schlagzeug zu spielen, fühlte sich das befreiend und erfrischend an. Da war etwas, das mich öffnete. Es war mein Einstieg in den Blues. Ohne dass mir jemand über die Schulter schaute und sagte: ‚Oh, White-Boy-Blues, White-Boy-Bar-Band.‘ Ich konnte mich wirklich darauf einlassen.“

Die Trennung der White Stripes: Gründe und Auswirkungen

Und obwohl Jack zu dieser Zeit an Nebenprojekten arbeitete, sagte Meg, dass sie sich keine Sorgen um die Zukunft der Gruppe machte. „Jack hat immer fünf Dinge gleichzeitig gemacht“, sagte sie. „Als wir diese Band gründeten, war er in zwei anderen Bands. Das ist nichts Ungewöhnliches.“

Absage der Tour wegen Meg Whites Angststörung

The White Stripes kamen tatsächlich 2007 für das Album „Icky Thump“ wieder zusammen, nachdem Jack White sich 2006 weitgehend zurückgezogen hatte, um sich auf The Raconteurs zu konzentrieren. Aber es sollte ihr letztes Album bleiben. Und in einer Mitteilung an ihre Fans im September 2007 teilten sie ihnen die traurige Nachricht über ihre laufende Tournee mit. „The White Stripes geben heute bekannt, dass sie ihre bevorstehende Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen“, erklärte das Duo. „Meg White leidet unter akuten Angstzuständen. Und ist derzeit nicht in der Lage zu reisen.“

Ihr letztes vollständiges Konzert fand am 31. Juli 2007 im Snowden Grove Amphitheater in Southaven, Mississippi, statt. Als The White Stripes traten sie erst am 20. Februar 2009 wieder gemeinsam auf, als sie „We’re Going to be Friends“ in der letzten Folge von „Late Night With Conan O’Brien“ spielten.

Offizielle Trennung 2011: Ein respektvoller Abschied

Zwei Jahre später gaben die White Stripes ihre Trennung bekannt. „Der Grund dafür sind weder künstlerische Differenzen noch mangelnde Motivation“, hieß es in einem Beitrag auf Jack Whites Website. „Auch gesundheitliche Probleme spielen keine Rolle, da sowohl Meg als auch Jack sich wohlfühlen und bei guter Gesundheit sind. Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Aber vor allem wollen wir das Schöne und Besondere an der Band bewahren. Und dafür sorgen, dass es so bleibt.“

Jack White hält das Erbe der Band am Leben

Der Beitrag fuhr fort: „Meg und Jack hoffen, dass diese Entscheidung von ihren Fans nicht mit Trauer aufgenommen wird. Sondern als positiver Schritt aus Respekt vor der Musik, die die Band geschaffen hat, verstanden wird. Sie erfolgt auch mit größtem Respekt gegenüber den Fans, die diese Kreationen geteilt haben. Und unter Berücksichtigung ihrer Gefühle.“

Meg Whites Leben nach den White Stripes: Stille statt Rampenlicht

In den folgenden Jahren hielt Jack das Erbe der White Stripes am Leben, indem er viele ihrer Songs bei seinen Solo-Konzerten spielte. Was er bis heute tut. Und Meg verschwand einfach. Ihre Ehe mit dem Gitarristen Jackson Smith, dem Sohn von Patti Smith, endete 2013 still und leise. Und im nächsten Jahr gab Jack gegenüber Jonah Weiner vom Rolling Stone zu, dass er kaum noch Kontakt zu ihr habe.

Kein Kontakt zu Jack White: Die wahre Distanz der Ex-Bandkollegin

„Ich glaube, niemand spricht mit Meg“, sagte er. „Sie war schon immer eine Einsiedlerin. Als wir in Detroit lebten, musste ich zu ihr fahren, wenn ich mit ihr reden wollte. Und jetzt ist das fast nie mehr der Fall. Ich erinnere mich, wie Ringo Starr einmal sagte: ‚Ich habe Elvis immer bemitleidet. Weil wir in den Beatles einander hatten, um darüber zu reden, wie wir uns fühlten. Elvis war ganz allein.‘ Ich dachte mir: ‚Scheiße, versuch mal, in einem Zweiergespann zu sein, in dem der andere nicht redet!’“

Medienversuche, Meg White für Interviews zu erreichen

Und obwohl eine Handvoll fleißiger Journalisten im Laufe der Jahre versucht haben, sie für ein Interview aufzuspüren, hat es niemand geschafft. Melissa Giannini von Elle hat es 2023 mutig versucht. Und es geschafft, mit einer ihrer Freundinnen zu sprechen. „Sie hat 15 Jahre lang gereist, getourt und gespielt“, sagte die Freundin, die anonym bleiben wollte. „Es ist nicht so seltsam, dass sie einfach gerne zu Hause ist.“

Die enormen Gagen für Reunion-Tourneen haben selbst die zurückgezogensten Menschen aus ihren Häusern gelockt. Paul Westerberg hat sich vor einigen Jahren sogar mit den Replacements wieder zusammengetan. Obwohl er auf der letzten Etappe eine Reihe von T-Shirts trug, auf denen langsam die Worte „Ich habe euch immer geliebt. Jetzt muss ich meine Vergangenheit verkaufen“ zu lesen waren. Mit anderen Worten: Er hat nur noch aus Geldgier mitgemacht.

Chancen auf eine Reunion: Wunschdenken oder Realität?

Alles ist möglich, aber es ist schwer vorstellbar, dass Meg in Zukunft einen ähnlichen moralischen Kompromiss eingehen würde. Und auch wenn ein emotionaler Moment auf der Bühne der Rock & Roll Hall of Fame einer zukünftigen White-Stripes-Biografie ein perfektes Happy End bescheren würde, läuft das Leben normalerweise nicht so. Die sichere Wette ist, dass sie nicht hingeht. Wir freuen uns schon auf ein ähnliches Gespräch über D’arcy Wretzky, wenn die Smashing Pumpkins aufgenommen werden.

Große Momente müssen nicht öffentlich sein: Megs Vermächtnis bleibt bestehen

Hoffen wir, dass Meg zumindest den Livestream auf Disney+ sieht. Und lächelt, wenn die White Stripes aufgenommen werden. Große Momente müssen nicht immer öffentlich stattfinden. Und Meg White ist uns nichts schuldig.