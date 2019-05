Watt en Schlick Fest 2019: Vorverkauf gestartet, zwei Headliner noch geheim

In knapp zwei Monaten startet die sechste Ausgabe des Watt en Schlick Fests am Kurhaus Strand Dangast. Das Programm für das dreitägige Spektakel direkt am Wattenmeer ist zwar durchgeplant, doch für den Samstag und Sonntag erwartet das Publikum noch zwei große Überraschungen. Bisher wurden die geheimen Headliner beider Abende nicht verraten und das wird auch erstmal noch so bleiben.

Festivalleiter Till Krägeloh ist zuversichtlich: „Es lohnt sich, neugierig zu bleiben. Unsere Überraschungsgäste sind der Hammer!“ Eins verrät Krägeloh dann doch: „Wir lassen die Katze erst relativ spät aus dem Sack, geben aber Anfang Juli mehr Informationen heraus “ Sein Tipp: „Die Abreise am Sonntag bloß nicht zu früh planen, denn es wird ein grandioses Finale geben!“

Über 50 Live-Acts auf 4 Bühnen

Bereits jetzt kann sich das Programm mehr als sehen lassen. Mit den Headlinern Max Herre und Sophie Hunger präsentiert das Festival schon am ersten Tag herausragende Künstlerpersönlichkeiten. Außerdem werden der Schauspieler Lars Eidinger, Die Goldenen Zitronen und das Bremer Hip-Hop-Kollektiv Erotik Toy Records auftreten. Auch am Freitag können sich Besucher auf einen „Secret Act“ freuen, über den bis auf Weiteres Stillschweigen bewahrt wird.

Am Samstag steht die vielköpfige Münchner Marchingband Moop Mama auf der großen Bühne mit Blick auf Schlick. Darüber hinaus sorgen Bonaparte aus der Schweiz, die in Curaçao geborene Trap-Queen Gianni Mae, das US-amerikanische Golden Dawn Arkestra oder auch Mavi Phoenix aus Österreich für einen internationalen Sound. Außerdem wird am Samstag im Fest-Zelt der Roman des Musikers Thees Uhlmann „Sophia, der Tod und ich“ von einem Ensemble des Staatstheaters Mainz auf die Bühne gebracht.

Es bleibt spannend

Der Sonntag startet mit den traditionellen Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen und bietet darüber hinaus viel Gelegenheit, um aufregende Newcomer zu entdecken – beispielsweise das bezaubernde Indie-Duo Cari Cari, das aus Wuppertal stammende Projekt Tiflis Transit, die Band Blond oder die feministische Rapperin Ebow – genauso wie erfahrene Acts wie Erdmöbel oder die zum Teil hiesige Sofa Connection. Am Abend steht nach der neuseeländischen Reggae-Formation The Black Seeds, dem Münchner Rapper Fatoni und dem Schweizer Musiker Faber der zweite geheime Headliner unmittelbar bevor.

Bisher bestätigtes Programm:

Freitag, 02.08.2019

Max Herre

Sophie Hunger

Erotik Toy Records

Die Goldenen Zitronen

LGoony

Stefanie Sargnagel

Sepalot Quartet

Jeremias

Die Sauna

Lars Eidinger

Irma

Flowin Immo

Machiavelli

Albrecht Schrader

Sparkling

Komfortrauschen

Das Moped

Samstag, 03.08.2019

Secret Headliner

Moop Mama

Bonaparte

Bodi Bill

Heinz Strunk

Filous

Bruckner

Moritz Krämer

Chef’Special

Mavi Phoenix

Ahzumjot

Golden Dawn Arkestra

OG Keemo

Ronja von Rönne

Faakmarwin

Machiavelli

Gianni Mae

Ricky Dietz

Wwwater

Beranger

Theater: Sophia, der Tod und ich

Sonntag, 04.08.2019

Secret Headliner

Faber

Say Yes Dog

Fatoni

Bummelkasten

Flowin Immo

Muckemacher

Cari Cari

Erdmöbel

The Black Seeds

Lisa Morgenstern

The Districts

Sofa Connection

Machiavelli

Giulia Becker

Blond

Ebow

Pauls Jet

Tiflis Transit

Alli Neumann

Deutsche Meisterschaften im Schlickrutschen